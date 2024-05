Cómo cambiar la titularidad de un coche en la DGT

El cambio de titularidad de un coche al venderlo o comprarlo es un proceso de vital importancia en España. Este trámite garantiza la transferencia legal de la propiedad del vehículo, asegurando que la transacción se realice conforme a la normativa vigente.

Además, realizar el cambio de titularidad dentro del plazo establecido, que suele ser de 30 días desde la firma del contrato de compraventa, es fundamental para evitar posibles complicaciones.

Este procedimiento es esencial tanto para el vendedor como para el comprador, pues garantiza la regularización de la situación del vehículo ante las autoridades pertinentes.

Documentación necesaria

Para realizar el cambio de titularidad en la Dirección General de Tráfico (DGT) en España, se requiere la presentación de cierta documentación y el cumplimiento de requisitos legales específicos.

Documentación requerida:

· Impreso oficial de cambio de titularidad debidamente cumplimentado y firmado por el comprador y el vendedor.

· Copia del DNI del vendedor.

· Documento que acredita la transmisión del vehículo, como factura o contrato de compraventa firmado por comprador y vendedor.

· Justificante de pago, exención o no sujeción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, a menos que el vendedor sea un empresario en el ejercicio de su actividad, en cuyo caso se aportará factura.

· Cualquier otro documento adicional requerido para supuestos especiales.

Requisitos Legales:

·El vehículo debe estar en situación de alta administrativa y cumplir con las condiciones indicadas en los requisitos anteriores.

· Realizar el trámite dentro del plazo establecido, que suele ser de 30 días desde la firma del contrato de compraventa.

· Cancelar cargas financieras, en caso de que las haya.

· Pagar las tasas correspondientes a la DGT.

Es importante destacar que el cumplimiento de estos requisitos y la presentación de la documentación requerida son fundamentales para llevar a cabo el cambio de titularidad de manera adecuada y conforme a la normativa vigente.

En base a esto, Adolfo Garnacho Gestor Administrativo especialista en gestiones de la DGT, perteneciente a la Junta de Gobierno del ICOGAM y socio fundador de Gestoriavehículos.com, "Realizar este trámite de manera adecuada puede evitar numerosos problemas que hemos visto en nuestras oficinas. Hemos tenido vendedores que por no hacer correctamente su cambio de titularidad han acudido a nuestra gestoría con multas que no les correspondían o pagando el impuesto de circulación no siendo ya propietarios. Por su parte hemos tenido compradores que han tenido que demostrar la propiedad de un vehículo ante un juzgado, con el coste que eso conlleva por no haber realizado correctamente la transferencia."

Cómo se puede hacer el cambio de la titularidad

El hecho de cambiar la titularidad de un vehículo en la DGT se puede realizar de dos maneras. La primera es de forma presencial en la Jefatura Provincial de Tráfico.

La segunda opción es a través del registro electrónico de Cambio de Titularidad, que permite realizar el trámite de manera telemática. Para acceder a este trámite en línea es necesario disponer del DNI electrónico, certificado electrónico o clave.

Es importante tener en cuenta que, en el caso de realizar el trámite presencialmente, es necesario solicitar cita previa a través de la Sede Electrónica o llamando al 060. Una vez verificada y validada la solicitud en línea, el permiso de circulación se enviará por correo postal a la dirección del comprador.