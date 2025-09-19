Tan solo tiene 27 años y, tras un fugaz paso por el Real Madrid, Dennis Smith Jr. ha vuelto a la NBA. Al parecer, el base de Carolina del Norte se ha comprometido por una temporada con su antiguo equipo, los Dallas Navericks.

Así pues, Smith Jr. regresa al equipo que lo eligió con el número 9 del draft de 2017 con la idea de que fuera la piedra angular del primer gran proyecto post Dirk Nowitzki. En ese momento sus números eran de una figura prometedora, en tan solo su primera temporada logró 15,2 puntos y 5,2 asistencias por partido. Pero llegó Luka Doncic y muy pronto quedó claro quiere era realmente el nuevo referente.

Por ello, Smith Jr fue traspasado a los Knicks en enero de 2019, dentro de la operación que llevó a Dallas a Kristaps Porzingis. Ahora, siempre según ESPN, el regreso de Smith fue anunciado por su agente Daniel Hazan, y participará en el campamento de entrenamiento con Mavericks que actualmente tiene una lista completa.

La llegada a los Knicks fue positiva para el base ya que se mantuvo allí hasta 2021, luego se unió a Detroit Pistons a través de un intercambio que involucró a Derrick Rose. Luego jugó para tres equipos diferentes en tres temporadas consecutivas, a saber, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets y finalmente Brooklyn Nets en la temporada 2023-24.

Un paso en falso en el Madrid

La temporada pasada, Smith Jr lo intentó en un Real Madrid que buscaba soluciones en una temporada en la que hubo muchas lesiones y un cambio en la plantilla que incluyó la salida de pesos pesados y la llegada de fichajes que no salieron como se esperaba… El punto negativo de la llegada de Smith es que estaba lesionado y apenas pudo jugar.

Por ello, el base fue fichado el 20 de diciembre y se desvinculó del club el 18 de febrero. De hecho, el americano solo jugó 35 minutos repartidos en dos de Liga y dos de Euroliga y no fue convocado en ningún partido de la Copa, la gran cita que coincidió con su breve y muy frustrante paso por el club blanco. El balance del tiempo que estuvo en el conjunto blanco fue de 11 puntos.

Recordemos que Smith Jr. llegó con el aroma de antiguo aspirante a estrella en la NBA pero ni siquiera estuvo en ninguno momento en buenas condiciones físicas. Él mismo prefirió apartarse cuando comprobó que era así, y en el club lo aceptaron.

Los problemas físicos y de confianza quebraron cualquier opción de estrellato para un jugador que ya empezó, en su paso por los Knicks (2019-21) a sufrir unos problemas de espalda que le han perseguido a lo largo de los años. En esa etapa de trotamundos empezó a reconvertirse en un secundario de trabajo y defensa, un base suplente físico. Rol con el que aspiraba a tener un reseteo en la NBA.

Pero no echó raíces en ningún equipo, los problemas físicos persistieron y el Madrid no pudo ser el trampolín que esperaba para pensar en un nuevo salto a una NBA. En esta temporada su lucha estará, por los últimos puestos de la rotación de lo Mavs, con Brandon Williams.