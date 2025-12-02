Doncic entona el 'mea culpa' tras sus nueve pérdidas en la paliza de los Suns a los Lakers

Luka Doncic firmó una de esas actuaciones que a simple vista parecen propias del mejor jugador del mundo: 38 puntos con un 15/26 en tiros y varias rachas de dominio absoluto. Sin embargo, su brillante anotación quedó eclipsada por nueve pérdidas de balón que pesaron como una losa en la derrota de los Lakers ante los Phoenix Suns (108-125). Tal fue el desastre que el propio jugador esloveno no tardó en asumir responsabilidades: "Fue mi culpa. No debería tener nueve pérdidas de balón en un partido", lamentó tras el encuentro. Además, en redes sociales corrió como la pólvora un vídeo con esas pérdidas… Los angelinos, que habían encadenado siete victorias consecutivas, se toparon con un rival que, sin Devin Booker, ejecutó un plan colectivo impecable.

Hay que recordar que los Phoenix Suns llegaron a Los Ángeles sin su estrella, que solo pudo disputar diez minutos antes de abandonar la pista lesionado. Pero la ausencia de Devin Booker no frenó a un equipo que mostró una versión coral de enorme solidez. Dillon Brooks, convertido en villano perfecto, lideró la ofensiva con 33 puntos, mientras que Collin Gillespie sorprendió con la mejor actuación de su carrera: 28 puntos y 8 triples. Phoenix ganaba al descanso por 52-66 y entró en el último cuarto con una ventaja de 19 puntos (77-96), sin necesidad de que los Lakers forzaran la vuelta de Luka Doncic, cansado tras jugar la noche anterior.

La clave del partido estuvo en la defensa de los Phoenix Suns. De hecho, quedó claro desde el inicio que su planteamiento se centraba en "invitar" a Luka Doncic a anotar, minimizando líneas de pase y evitando dobles coberturas que el esloveno suele descifrar con facilidad. Este enfoque, similar al que Boston utilizó en las Finales de 2024, buscaba evitar que el '77' conectara con sus compañeros. Y funcionó tanto que los Lakers terminaron con más pérdidas (20) que asistencias (15). El propio Luka Doncic registró más balones perdidos (9) que pases de canasta (5), un dato inusual en él. Phoenix castigó esos errores con 28 puntos en transición que rompieron definitivamente el duelo.

Luka Doncic had 4 turnovers and an airball in 2 MINUTES… Lakers fans started booing 🥶 pic.twitter.com/3V5MwdasNr — BrickCenter (@BrickCenter_) December 2, 2025

LeBron y los Lakers, sin respuesta

La otra noticia de la noche estuvo en el discreto rendimiento de LeBron James. El veterano jugador terminó con solo 10 puntos y un 3/10 en tiros, aunque logró mantener viva su histórica racha de 1.297 partidos consecutivos anotando al menos diez. Un triple a falta de 6:51 para el final evitó que se rompiera la marca iniciada en enero de 2007. Por su parte, Austin Reaves aportó 16 puntos, pero la dependencia excesiva de Luka Doncic en la creación ofensiva pasó factura. El segundo cuarto fue el punto de inflexión: el esloveno anotó siete puntos y acumuló varias pérdidas consecutivas que permitieron a los Phoenix Suns completar un parcial de 11-2.

Pero no es una derrota como otra cualquiera sino que la de anoche ante los Phoenix Suns puso fin a siete victorias seguidas de los Lakers, que mantienen aún así el segundo puesto del Oeste con un balance de 15-5. Para Phoenix, la victoria refuerza su escalada y con 13-9, los Phoenix Suns se sitúan séptimos tras demostrar que su nuevo enfoque, alejado del antiguo glamour del trío Devin Booker-Kevin Durant-Bradley Beal, puede funcionar.