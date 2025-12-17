Los Knicks acaban con la maldición de 1973 y conquistan la NBA Cup ante los Spurs

Los New York Knicks volvieron a tocar el cielo más de medio siglo después. El histórico equipo neoyorquino se proclamó campeón de la NBA Cup al derrotar a los San Antonio Spurs por 124-113 en la final disputada en Las Vegas, poniendo fin a una espera que se remontaba al anillo de la NBA conquistado en 1973. El triunfo, cimentado en un último cuarto demoledor, refuerza además el prestigio de una competición joven que, en apenas tres ediciones, ya ha demostrado su capacidad para generar partidos de máxima intensidad en pleno mes de diciembre.

La NBA Cup, creada para dar un impulso competitivo al inicio de la temporada, ha logrado consolidarse rápidamente. De hecho, nunca antes se habían visto encuentros con semejante nivel y tensión tan pronto en el calendario. La celebración de los Knicks en la pista de Las Vegas, con jugadores y cuerpo técnico conscientes de la trascendencia del logro, confirmó que el espíritu copero, tan arraigado en Europa, empieza a calar también en Estados Unidos.

Para los Knicks, franquicia emblemática de la liga, el título supone romper una de las sequías más prolongadas entre los grandes mercados de la NBA. Desde 1973, las vitrinas del Madison Square Garden no habían vuelto a recibir un trofeo. El escenario y el rival añadieron simbolismo: los San Antonio Spurs, verdugos de Nueva York en las Finales de 1999, volvieron a cruzarse en el camino, esta vez con desenlace favorable para los de la Gran Manzana.

Primera mitad dominio texano y cambios tras el descanso

El partido arrancó con ritmo alto y sin Victor Wembanyama en el quinteto titular de los San Antonio Spurs, todavía en proceso de regreso tras una lesión. El joven francés tuvo una presencia discreta en los dos primeros cuartos, mientras los Spurs encontraron protagonismo en Devin Vassell y en un acertado Luke Kornet. San Antonio controló el juego y el marcador durante buena parte de la primera mitad. En los Knicks, OG Anunoby sostuvo al equipo con una actuación muy sólida, bien acompañado por Jalen Brunson y el trabajo interior de Mitchell Robinson y Karl-Anthony Towns. Al descanso, la ventaja era mínima para los Spurs: 59-61.

Tras el paso por vestuarios, los San Antonio Spurs salieron con una marcha más. Dos triples de De'Aaron Fox y un parcial inicial obligaron a los Knicks a reaccionar. En ese tramo apareció Wembanyama, que encadenó diez puntos consecutivos y permitió a San Antonio abrir una renta que llegó a los seis puntos. El partido parecía inclinarse del lado texano, pero Nueva York resistió gracias al liderazgo de Brunson y a las aportaciones de Bridges, manteniendo el encuentro abierto al final del tercer cuarto (94-89).

Todo cambió en los últimos doce minutos. Los New York Knicks firmaron un parcial inicial de 13-1 que dio la vuelta al marcador y marcó el inicio de su escapada definitiva. Desde el banquillo emergió Jordan Clarkson, clave con sus puntos y su energía, mientras la defensa y el dominio del rebote comenzaron a inclinar claramente la balanza. Los San Antonio Spurs trataron de resistir con Dylan Harper y Stephon Castle, pero no lograron reencontrarse con Wembanyama, limitado a 25 minutos y sin capacidad para marcar diferencias en el tramo final.

El dominio bajo los aros

Una de las claves del triunfo neoyorquino fue el control del rebote. Los New York Knicks ganaron la batalla por 67-56, con un contundente 34-18 en la segunda mitad. Mitchell Robinson fue fundamental, capturando 15 rebotes, diez de ellos ofensivos, lo que dio segundas y terceras opciones a su equipo. Towns firmó un doble-doble, mientras que los suplentes Clarkson y Tyler Kolek aportaron puntos decisivos desde el banquillo.

Brunson, MVP del torneo

Jalen Brunson fue elegido MVP de la NBA Cup tras una actuación determinante en la final, con 25 puntos y 8 asistencias, y un torneo sobresaliente en el que también brilló en rondas anteriores. Tras el partido, el base destacó el esfuerzo colectivo y el papel de compañeros como Anunoby, Robinson y Clarkson. Con este triunfo, los Knicks se adjudican la tercera edición del torneo, tras las victorias previas de Lakers y Bucks, y escriben una página histórica que devuelve la ilusión a Nueva York 52 años después.