El cruce de cables de Wembanyama: propina un codazo a un rival en la cara

El cuarto partido de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA entre los Minnesota Timberwolves y los San Antonio Spurs en el Target Center de Mineápolis (victoria local por 114-109 para poner el 2-2 en la serie) ha estado marcado por la polémica acción de Victor Wembanyama sobre Naz Reid.

El pívot francés fue expulsado tras propinar un codazo en la cara y el cuello del jugador de los Wolves en pleno forcejeo bajo el aro.

La jugada ocurrió en el segundo cuarto, cuando Victor Wembanyama peleaba un rebote ofensivo rodeado por Reid y Jaden McDaniels. En el movimiento para zafarse de la defensa, el pívot de los Spurs golpeó violentamente a Reid, que cayó inmediatamente al suelo dolorido mientras el Target Center estallaba pidiendo la expulsión de Wemby. Tras revisar la acción en el monitor, los árbitros señalaron una flagrante tipo 2, sanción que implica expulsión automática.

Status alert: Victor Wembanyama has been ejected Sunday after being assessed a Flagrant 2 foul. pic.twitter.com/G02YylonQE — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 11, 2026

Es la primera expulsión de Wembanyama en toda su carrera en la NBA, mientras San Antonio se quedaba sin su gran referencia defensiva en un encuentro clave. El galo apenas había sumado cuatro puntos y cuatro rebotes en 12 minutos cuando tuvo que abandonar la pista rumbo al vestuario.

La ausencia de Wemby terminó siendo decisiva. Liderados por un espectacular Anthony Edwards, autor de 36 puntos, los Timberwolves remontaron para imponerse por 114-109 e igualar la serie (2-2). Reid, pese al golpe recibido, pudo continuar y acabó aportando 15 puntos y nueve rebotes para Minnesota.

Está por ver si la NBA impondrá un castigo adicional a Wembanyama con algún partido de suspensión, aunque en Estados Unidos apuntan a que no parece probable. Lo que sí es seguro es que el codazo del francés cambió por completo un duelo que puede marcar el rumbo de la eliminatoria entre los Spurs y los Wolves.