Vuelve Rafa Nadal

El tenista español Rafa Nadal ha afirmado que el torneo de exhibición de Abu Dabi será "un test" para él, y que ha decidido regresar a las pistas tras cuatro meses de su último partido oficial por una lesión en el pie izquierdo porque "el proceso de recuperación va bien".

"Las cosas van mejor que antes, ya que de no se así, no habría considerado volver en Abu Dabi. ¿Qué pasará a partir de ahora?, no lo sé. Abu Dabi es un test para mí, y estoy decidido a estar ahí", ha asegurado Nadal.

El Mubadala World Tennis Championschip 2021 se celebrará entre el 16 y el 18 de diciembre en la capital del emirato homónimo y el tenista mallorquín se enfrentará al vencedor del partido entre el británico Andy Murray y el austríaco Dominic Thiem.

Con respecto a la lesión que le ha impedido jugar desde el pasado mes agosto en el Torneo de Washington -le eliminó el sudafricano Lloyd Harris- el ganador de 20 títulos Grand Slams, explica que "sigue todas las indicaciones de los médicos" en su proceso de recuperación.

"Estoy siendo obediente y hago lo que me dicen. No sabremos como está el pie hasta que no aumentemos la carga y nos probemos al máximo nivel".

Nadal recibió este miércoles el Premio Popular Cope Mallorca por "una trayectoria que le ha convertido en uno de los mejores deportistas del país y el mayor embajador de la isla de Mallorca".

El pasado mes de octubre el deportista balear fue nombrado hijo adoptivo de Sant LLorenç des Cardessar por volcarse en la ayuda a los vecinos de ese municipio mallorquín tras la trágica riada de 2018 que se saldó con 13 fallecidos.