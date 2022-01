El tenista español Rafa Nadal calificó de "importante" su regreso a la competición esta semana en el torneo de Melbourne, de categoría ATP 250, donde jugará la final después de superar este sábado al finlandés Emil Ruusuvuori.

"Me he encontrado un poco más lento de lo normal pero no me tengo que frustrar porque las vueltas no son sencillas. Le conocía porque ha estado en la academia y además entrené la semana pasada aquí con él", dijo sobre el joven talento nórdico.

"Es un regreso importante después de cinco meses sin competir, significa mucho para mí estar de vuelta en Australia", dijo después del encuentro un Nadal contento con su regreso a las pistas y que se medirá por el título al estadounidense Maxime Cressy.

Con todo, el de Manacor reconoció que aún tiene mucho margen de mejora, que necesita partidos y que va "paso a paso", sin mucho menos pensar aún en el Open de Australia. "Tengo que hacer cosas mejor en la pista, pero es ir paso a paso", confesó.

"Mi cuerpo está respondiendo bien y eso es lo más importante. Necesito partidos para volver a estar al 100%. Sé que mi tenis no es perfecto, pero tengo que ser paciente y dar lo mejor", añadió.

El balear, además, advirtió sobre el potencial del que será su próximo rival, el estadounidense nacido en Francia Maxime Cressy, a pesar de que haya accedido al cuadro final desde la fase previa. "Está sacando muy bien y jugando muy agresivo y este tipo de superficie ayuda a esas características", destacó el español tras volver a clasificarse para una final desde el pasado junio en Roland Garros.