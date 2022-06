Peligra el US Open para Djokovic

Novak Djokovic tendría prohibido viajar a Estados Unidos si no se vacuna y si las condiciones de entrada para extranjeros no cambian de aquí a unas semanas. El serbio, que acaba de perder el número 1 del mundo esta semana, ya anunció que no tenía ninguna intención de vacunarse contra la COVID-19. De esta manera, podría perderse otro Grand Slam esta temporada si las medidas vigentes no cambian.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) anunció el martes que los jugadores rusos y bielorrusos podrán participar bajo una bandera neutral en el próximo US Open, que se celebra entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre. La presencia del tenista serbio, en cambio, corre serio peligro.

A pesar de que Estados Unidos ha puesto fin recientemente a la exigencia de que los viajeros vacunados presenten un test negativo antes de coger un vuelo con destino a suelo estadounidense, la exigencia de un certificado de vacunación completa sigue vigente. Esto impediría la entrada en el país a Novak Djokovic.

Además, según informa el diario inglés The Telegraph, las autoridades locales no tienen intención de suavizar las condiciones de acceso al país. El de Belgrado, que sigue preparándose para Wimbledon, deberá seguir atentamente la evolución de la situación.