La maldición de Netflix que azota el Open de Australia de tenis

Kyrgios, Kokkinakkis, Tomljanovic, Berrettini, María Sakkari, Ons Jabeur, Fritz, Félix Auger-Aliassime, Casper Ruud y Paula Badosa. Estos son los diez protagonistas, seis masculinos y cuatro femeninas, que han participado en el documental Break Point de Netflix que se ha estrenado este mismo año y que habla, desde el punto de vista interno de los tenistas, de la temporada pasada en el mundo del tenis.

El documental, que arranca además en el Open de Australia con jugadores como Kyrgios, Berrettini o Tomljanovic, está dejando muy buenas sensaciones entre los amantes del deporte en general, pero la casualidad ha querido que se haya convertido en una maldición para los tenistas que han salido en él. Han caído 9 de 10 en el Open de Australia tras el estreno. 9 de 10. Casi pleno.

El único que sobrevive, de momento, es Félix Auger-Aliassime, que sí estará en cuarta ronda, pero el resto han ido cayendo todos, por lesión o sobre la pista. "Me he dado cuenta de que la gente salía del torneo, pero no sabía que era un tema. No voy a perder mi partido de primera ronda porque estoy en una producción de Netflix, no pienso en ello", dijo Taylor Fritz, aunque posteriormente perdió su partido ante Popyrin en segunda ronda.

Dentro de esta maldición hay tenistas que ni siquiera han podido jugar por lesión. No tocaron la pista Kyrgios, Badosa o Tomljanovic. Otros como Berrettini, Ons Jabeur, Fritz, Kokkinakkis y Casper Ruud fueron eliminados en las primeras rondas. De las últimas en caer, María Sakkari, la griega.

¿Conseguirá Félix aguantar dentro de la pista y no caer en la maldición de Netflix? Lo veremos en su partido ante Jiří Lehečka.