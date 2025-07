Ivanisevic pone firme a Tsitsipas: "Quiere, pero no hace nada"

Ya sabíamos que Goran Ivanisevic no se anda con tonterías. No lo hacía como jugador y menos ahora como entrenador. Por ello, como se dice en España, le ha cantado las cuarenta a su nuevo pupilo, Stefanos Tsitsipas. En una entrevista Goran ha sacado a la luz todo lo malo que tiene el griego en su día a día.

"Es simple y no es simple a la vez. He hablado con él muchas veces. Si resuelve algunos problemas fuera del tenis, tendrá una oportunidad y volverá a donde debe estar, porque es un jugador demasiado bueno para estar fuera del top 10", dijo Ivanisevic en una entrevista con el medio Sport Klub.

Lo grave viene en las siguientes palabras de Goran: "Quiere, pero no hace nada. Me quedé impresionado. No he visto un jugador con un nivel tan bajo de forma en la vida. Con 53 años y la rodilla como la tengo, estoy tres veces en mejor estado físico que él. Esto es realmente malo".

Estas palabras pueden afectar a una relación laboral que empezó hace poco y que se ha vuelto a ver en Wimbledon, donde Stefanos cayó en primer ronda.

"Es una relación nueva, aunque le conozco desde hace muchos años, sé cómo juega, me he sentado muchas veces enfrente del palco. Se está acostumbrando a mí, yo me estoy acostumbrando a él, tiene que empezar el proceso de nuevo. Empezó un gran torneo como Wimbledon, pero él no tiene tanta confianza en la hierba, incluso cuando estaba en su mejor momento nunca lo hizo muy bien en esta superficie, en este evento", relató Goran.

¿Llegarán juntos al US Open? Ya veremos lo que ocurre, pero estas declaraciones no habrán hecho sonreír a la complicada familia Tsitsipas.