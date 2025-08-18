Alcaraz, campeón en Cincinnati de la forma más inesperada y con detallazo para Sinner

Había ganas de ver tenis, y del bueno. Había ganas de ver el decimocuarto duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores tenistas del mundo que están llamados a dominar de manera incontestable el circuito en los próximos años.

Carlos Alcaraz signs the camera for Jannik Sinner after he retired from their match in the Cincinnati final: "Sorry Jannik ☹️" pic.twitter.com/EnGGBFzAYR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2025

La victoria ha sido para Alcaraz, que tiene un balance favorable de 9-5 con el número uno mundial, pero nos hubiera gustado ver más acción entre estas dos bestias de la raqueta. El murciano ha conquistado en Cincinnati el vigésimo segundo título profesional de su carrera —octavo Masters 1000— al aprovecharse del abandono de Sinner cuando el de El Palmar dominaba por 5-0 en el primer set después de 23 minutos de partido.

Empezó bien el encuentro para Carlos, que enseguida hizo un break al transalpino. Consolidó la rotura en el siguiente juego y fue apuntándose un juego tras otro, viendo que Sinner no desplegaba un tenis acorde a su ranking. Absolutamente desconocido Jannik, que combinaba errores no forzados con dobles faltas. Se le veía con el brazo demasiado encogido al jugador de San Candido, con 24 años recién cumplidos.

Alcaraz, mientras tanto, en su línea. No daba crédito viendo lo que ocurría al otro lado de la red, mientras su equipo, con el entrenador Samuel López a la cabeza, le espetaba al murciano: "Tú a lo tuyo".

Pero, para sorpresa de todos, no dio tiempo para más: Sinner terminaba por arrojar la toalla, retirándose del partido y entregando el título a un Alcaraz atónito. El italiano no dudó en pedir perdón al público por su abandono y lo primero que hizo el murciano, en un gesto que sin duda alguna le honra, fue consolar a su rival y firmar el siguiente mensaje en una de las cámaras: "Lo siento, Jannik". Chapeau.

"Volverás más fuerte", le dijo Carlos Alcaraz a Sinner al recoger el trofeo en el centro de la pista. Dos auténticos caballeros de la raqueta, como han demostrado en este Masters 1000 que es la antesala del US Open, último Grand Slam de la temporada que se disputará del 25 de agosto al 8 de septiembre.