Sinner explica la razón de su retirada en Cincinnati y peligra su aparición en el US Open

El italiano abandonó en la final de Cincinnati y, aunque el torneo estadounidense empieza en seis días, Sinner disputa antes el dobles mixto.

Jannik Sinner, antes de su retirada en la final del Masters de Cincinnati | EFE/EPA/MARK LYONS

Dudas para el US Open. Jannik Sinner se vio obligado a retirarse en la final del Masters 1000 de Cincinnati cuando apenas habían transcurrido 23 minutos. De los 29 puntos jugados tan solo anotó ocho, lo que le condujo a perder cinco juegos ante Alcaraz. Después de hablarlo con sus fisios, el italiano decidió abandonar debido a sus condiciones físicas y es seria duda para el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos.

El tenista italiano pidió perdón a la afición y reconoció haber intentado hacer lo máximo posible: "Normalmente empiezo por el rival, pero hoy voy a empezar por vosotros – al público –. Lo siento muchísimo por haberos decepcionado. Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor. Traté de salir y hacer lo posible, al menos, un partido pequeño, pero no he podido hacer más. Así que lo siento, porque alguno de vosotros en lunes tendríais que trabajar o hacer algo".

Alcaraz animó al italiano en la ceremonia de entrega de premios: "Eres un verdadero campeón y estoy muy seguro de que de esta situación vuelves aún más fuerte, porque siempre lo haces y eso es lo que hacen los campeones como tú", afirmó ante el público de Ohio.

Además de mostrar su apoyo en la pista, el español quiso enviar un mensaje a través de sus redes sociales: "¡Lo siento mucho por Jannik! A nadie le gusta ganar porque su oponente se retira, especialmente en una final como esta. ¡Te deseo una pronta recuperación! ¡Muy contento con mi semana en Cincinnati y listo para el US Open!", escribió añadiendo una foto junto a Sinner.

Esta victoria sirve al murciano para recortar 1.340 puntos a Sinner y podrá arrebatarle el número uno si consigue alzarse con el US Open. El torneo comienza el 24 de agosto y se extiende hasta el 7 de septiembre, conociéndose el cuadro de juego el próximo 22 de agosto. Antes, Alcaraz disputará la nueva modalidad de dobles mixto los días 19 y 20 junto a Raducanu. Por su parte, Sinner también está inscrito con Siniakova, pero después de su retirada su presencia es una gran incógnita.

