Sinner explica la razón de su retirada en Cincinnati y peligra su aparición en el US Open

Dudas para el US Open. Jannik Sinner se vio obligado a retirarse en la final del Masters 1000 de Cincinnati cuando apenas habían transcurrido 23 minutos. De los 29 puntos jugados tan solo anotó ocho, lo que le condujo a perder cinco juegos ante Alcaraz. Después de hablarlo con sus fisios, el italiano decidió abandonar debido a sus condiciones físicas y es seria duda para el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos.

El tenista italiano pidió perdón a la afición y reconoció haber intentado hacer lo máximo posible: "Normalmente empiezo por el rival, pero hoy voy a empezar por vosotros – al público –. Lo siento muchísimo por haberos decepcionado. Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor. Traté de salir y hacer lo posible, al menos, un partido pequeño, pero no he podido hacer más. Así que lo siento, porque alguno de vosotros en lunes tendríais que trabajar o hacer algo".

Alcaraz animó al italiano en la ceremonia de entrega de premios: "Eres un verdadero campeón y estoy muy seguro de que de esta situación vuelves aún más fuerte, porque siempre lo haces y eso es lo que hacen los campeones como tú", afirmó ante el público de Ohio.

Además de mostrar su apoyo en la pista, el español quiso enviar un mensaje a través de sus redes sociales: "¡Lo siento mucho por Jannik! A nadie le gusta ganar porque su oponente se retira, especialmente en una final como esta. ¡Te deseo una pronta recuperación! ¡Muy contento con mi semana en Cincinnati y listo para el US Open!", escribió añadiendo una foto junto a Sinner.

I'm so sorry for Jannik! Nobody likes to win because their opponent retires, especially in a final like this. Wishing you a speedy recovery! ❤️ Very happy with my week in Cincinnati and feeling ready for the US Open! 💪🏻🏆 📸 @CincyTennis pic.twitter.com/wEHPT1PBOH — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 18, 2025

Esta victoria sirve al murciano para recortar 1.340 puntos a Sinner y podrá arrebatarle el número uno si consigue alzarse con el US Open. El torneo comienza el 24 de agosto y se extiende hasta el 7 de septiembre, conociéndose el cuadro de juego el próximo 22 de agosto. Antes, Alcaraz disputará la nueva modalidad de dobles mixto los días 19 y 20 junto a Raducanu. Por su parte, Sinner también está inscrito con Siniakova, pero después de su retirada su presencia es una gran incógnita.