Carlos Alcaraz ha vuelto a ganar un partido en el Us Open, en este caso ante Opelka. Pero lo más impactante del día fue su cambio de look, que incluyó el afeitado de la barba que había lucido días atrás. Además, un uniforme nuevo de color púrpura y camiseta sin mangas… Imagen de guerrero, de líder esta temporada de partidos (55) y títulos (6) ganados.

Pero, además de las bromas y el impacto de su nueva imagen, Alcaraz solucionó con solvencia su complicado estreno en Nueva York. Delante, el 'cañonero' del circuito, Reilly Opelka, que lidera el apartado de 'aces' en el ATP Tour. Pero quien mejor sacó esta vez fue el español, que derrotó al estadounidense por 6-4, 7-5 y 6-4 en 2h.05'.

Carlos Alcaraz parece haber nacido para los grandes escenarios, así lo demuestran muchas estadísticas… Tanto que a sus 22 años ya suma cinco títulos del 'Grand Slam' y ha superado los 19 partidos de la primera ronda de los mejores torneos del mundo. El último de ellos ha sido este lunes en Nueva York, en el cierre de la jornada en la central Arthur Ashe.

Opelka se presentaba a la cita con 3.933 puntos anotados a lo largo de su carrera, lo que daba una media de más de 17 por partido. Pero no es lo mismo jugar con mortales que hacerlo con Alcaraz que es líder de la Race con 8.590 puntos, en victorias y títulos. De todos sus triunfos, 22 de ellos han sido sobre superficie dura.

Inmaculado al saque

El segundo cabeza de serie del cuadro no perdió un solo punto de los 20 que disputó con el servicio. Firmó un 85% de primeros saques cuando en la semifinal de Cincinnati ante Alexander Zverev, sin ir más lejos, fue de un 53. Además, por decimoséptima vez en la presente temporada, de un total de 61 partidos, el tenista de El Palmar se fue a los vestuarios sin ceder su servicio. La última vez que había sucedido había sido en la final del Masters 1000 de Cincinnati con Jannik Sinner. Terminó al quinto juego (5-0) por retirada. El único lunar fueron las seis dobles faltas.

En el segundo set, Alcaraz dio el susto tras caerse y dejar escapar la raqueta para apoyarse bien en el cemento de la Arthur Ashe. Fue una falsa alarma. ​El pase a la segunda ronda de Alcaraz le sitúa virtualmente como número 1 de la ATP. Suma 9.590 puntos, 100 más que Sinner antes del estreno de este el martes con el checo Vit Kopriva.

Bromas en el Us Open con el nuevo look de Alcaraz

La aparición de Alcaraz con el pelo totalmente rapado y una camiseta de Total 90 color púrpura desató las bromas entre los participantes del torneo. Sin ir más lejos, la propia cuenta del US Open le comparaba con el David Beckham de los años 2000, mientras que el americano Frances Tiafoe no se mordió la lengua, calificando de "horrible" el nuevo aspecto del murciano.

El estadounidense vio el look de Alcaraz antes del partido y admite que no pudo contener la risa: "Sí, es horrible. Quiero decir, definitivamente es terrible. Es mi chico, aunque lo miraba y yo estaba como: ‘Bueno, supongo que al menos será aerodinámico’. Luego, tú sabes, Juan Carlos (Ferrero, entrenador de Alcaraz) se estaba partiendo de risa. Decía 'no es más rápido de lo que era. Y yo le dije 'bueno, eso es un problema'. Pero sí, no sé quién le dijo que se hiciera eso, pero es terrible".