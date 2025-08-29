Carlos Alcaraz le ha cogido el gusto a ganar partidos frente a italianos este US Open y además en poco tiempo… Después del que fuera su partido más rápido en el US Open, la hora y 36 minutos contra Mattia Bellucci, esta tarde en Nueva York se ha vivido otra exhibición en una hora y 44 minutos frente al italiano Luciano Darderi, 6-2, 6-4 y 6-0. Con esta nueva victoria, Alcaraz alcanza las 80 victorias en su carrera en un 'grande'. Además esa a pocos partidos de recuperar el número uno del ranking ATP, solamente le hace falta igualar o mejorar el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo.

Pero no todo fue tan bonito como parece… De hecho, saltaron las alarmas porque el de El Palmar tuvo que ser atendido por molestias en su pierna derecha. "He notado algo que no funcionaba bien en la rodilla. Un pinchazo. Pero duró cinco o seis puntos, luego se marchó. Llamé al fisio porque quería estar listo, pero no estoy preocupado, la verdad", ha asegurado Alcaraz tras el partido en Movistar+ . Pudo continuar aunque algo renqueante en según qué movimientos.

¿Cuándo sucedió? Fue en el segundo set con un marcador de 6-2, 5-4. El español rechazó la opción del vendaje y simplemente solicitó un masaje para soltar la zona. Volvió a la cancha con aparente normalidad, aunque con precaución en los desplazamientos. Aunque parece que la rodilla no fue un problema ya que colocó un parcial de 7-0 para meterse en octavos de final.

A pesar de sus problemas físicos, Alcaraz acumuló 31 golpes ganadores y sólo cometió 12 errores no forzados. Además, entregó por vez primera su saque, en el séptimo juego del segundo set, pero acabó en anécdota. No hay que olvidar destacar que el transalpino era el primer cabeza de serie que se medía al español en el camino al título. Este domingo, en el partido de octavos se cruzará con un francés, el que salga ganador del partido entre Arthur Rinderknech y Benjamin Bonzi.

La victoria de Nueva York es más que solo una victoria ya que, gracias a ella, el tenista murciano suma la victoria número 80 en 'Grand Slam', con 22 años y 116 días. Con la de hoy, Alcaraz se convierte en el quinto jugador, entre los nacidos a partir de la década de los novena, que suma un mínimo de 20 partidos ganados en tres o más 'majors'. De hecho, sólo Boris Becker (22 años y 1 mes), Björn Borg (22 años y dos meses) y Rafa Nadal (22 años y dos meses) llegaron a más temprana edad a ese registro dentro de la Era Open.

Que Alcaraz parece dispuesto a batir todos los récords no es algo nuevo… Pero ha que saber que el tenista de El Palmar ha necesitado 93 partidos en los grandes escenarios de la raqueta para cantar los 80 triunfos. Y esto es noticia porque, además de ser de los pocos que lo han logrado, ha igualado la marca de Nadal y se queda a un partido del tope histórico de Borg (80-12) y John McEnroe (80-12).

Susto y llamada al fisioterapeuta

Como se ha dicho antes, no todo fueron alegrías para el tenista español… De hecho, con 4-3 y 15-15 en el marcador, Alcaraz se acercó al juez de silla para pedirle la presencia del fisioterapeuta en el siguiente cambio. Disfrutó de tres oportunidades de 5-3 que no convirtió. El marcador pasó de 4-1 a 4-4. Fue con 5-4 cuando entró el fisioterapeuta para masajearle durante tres minutos.

Pero lo que llegó después sorprendió a los espectadores… Al número dos del mundo le tocaba restar para ganar el set. Un golpe ganador de primeras y un intercambio a un ritmo espectacular, descolocó del todo a Darderi, que no entendía lo que estaba sucediendo. Se puso tenso y cedió el parcial con una doble falta, después de que parecía haberse soltado minutos antes. Esta vez le tocó competir y los problemas de Carlos parecieron afectarle más a él que al propio español.

Ya no volvió al partido Darderi, que acumuló un error tras otro y no supo forzar al número dos del mundo a ver qué pasaba. "Cabeza en los movimientos", le decía Juan Carlos Ferrero a Alcaraz, que fue sumando juegos de forma consecutiva hasta firmar su segundo "rosco" en Nueva York. Acabó el partido sacando el puño en dirección a su equipo.