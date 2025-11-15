Los maestros se citan en Turín: Carlos Alcaraz reta a Sinner con su derecha a 200 km/h

Habrá final en la Copa de Maestros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El español ganó en semifinales a Félix Auger Aliassime con un marcador de 6-2 y 6-4 y se medirá este domingo a las 18:00 horas frente a Sinner. Número 1 contra número 2.

En el primer set, Carlos dejó a Félix sin argumentos con derechas espectaculares. De hecho, una de ellas se fue hasta los 180 km/hora dejando clavado al canadiense.

Esta fue una de las derechas de Carlos:

Sinner derrotó por la mañana a Alex De Miñaur y alcanzó la final demostrando también que es un maestro del tenis y casi invencible en estos momentos. Eso sí, si alguien le puede ganar es Carlos, que ha ganado como el italiano todos los partidos que ha jugado en este torneo de maestros.

Carlos llegará con el número 1 asegurado y con una victoria en semis donde no necesitó llegar ni siquiera a la hora y media para ganar.