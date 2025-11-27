Menú
Rafa Nadal da el salto a Sudamérica y así será su nuevo centro

Ubicado en Porto Belo, contará con pistas de tenis y pádel, así como otro tipo de instalaciones dentro de un resort residencial y hotelero.

Las instalaciones que formarán parte del nuevo centro | @rnadalacademy

Rafa Nadal sigue su expansión internacional. Brasil será el nuevo país que albergará un centro Rafa Nadal Tennis Center, siendo el primero de Sudamérica y uniéndose a los ya existentes de Kuwait, República Dominicana, México, Grecia, Marbella, Hong Kong y Egipto. La apertura está prevista para finales de 2028.

Porto Belo, en el centro de Santa Catarina, es el lugar elegido para albergar el nuevo centro que contará con 17 pistas de tenis, nueve de ellas exteriores, siete cubiertas y una central. Además, se combinarán seis superficies de tierra batida con once de pista rápida. No solo se podrá jugar a tenis, sino que dispondrá de ocho pistas de pádel.

Asimismo, se ofrecerán programas de tenis para jugadores de todas las edades y niveles, basados en la metodología desarrollada por Rafa Nadal y su equipo técnico a lo largo de más de dos décadas en el circuito profesional. Fuera de las pistas, el Rafa Nadal Tennis Center de Sudamérica tendrá una cafetería, una tienda de material deportivo y un gimnasio exclusivo para jugadores y visitantes.

Las instalaciones del complejo

Este nuevo complejo forma parte del ambicioso proyecto All Resort Club Residence, desarrollado por el Grupo All Wert. Más allá del Rafa Nadal Tennis Center, el resort residencial y hotelero dispondrá de un campo de golf iluminado, una playa artificial con piscina de olas, campos de fútbol, tres hoteles y una comunidad que superará los 12.000 residentes.

"Nos alegra mucho que la expansión internacional de la academia llegue a Sudamérica. En Brasil hay mucha pasión por el deporte y estoy convencido de que el proyecto será un éxito", afirmó Rafa Nadal respecto a esta nueva expansión internacional.

Por su parte, Richard Schwambach, CEO del Grupo All Wert, explicó: "En All Resort, el deporte es una parte esencial de nuestra identidad, porque representa movimiento, disciplina y perseverancia; es una práctica cultural que refleja valores, identidad y energía". Por lo que la apertura de este centro significa mucho en el desarrollo del tenis en el país.

