Indignación en el Abierto de Australia: "¿Somos tenistas o animales de zoológico?"

Quejas generalizadas de las tenistas. Coco Gauff fue la primera en mostrar su malestar ante la poca privacidad de la que disponen en el Abierto de Australia. La tenista perdió en cuartos de final ante Svitolina en apenas 59 minutos y buscó un lugar escondido para romper su raqueta en señal de frustración. Sin embargo, las cámaras captaron el momento.

El vídeo comenzó a circular de manera rápida por redes sociales y Coco Gauff se pronunció en rueda de prensa: "No quiero arremeter contra mi equipo. No se lo merecen. Sé que soy sensible. Simplemente me tomé el tiempo para hacerlo. No creo que sea malo. No intento hacerlo en la pista delante de niños ni cosas así. Pero sí sé que necesito desahogar mis emociones; si no, voy a estar irritable con la gente que me rodea. Solo necesito desahogar la frustración", explicó.

Además, aseguró que intentó "ir a un lugar donde no hubiera cámaras, pero obviamente las había". Y añadió: "Pienso que en este torneo, el único sitio donde tenemos privacidad es el vestuario. Creo que deberíamos hablar esto", reclamando más intimidad.

🤬💥 La enorme frustración de Coco Gauff tras ser barrida por Elina Svitolina en cuartos del #AusOpen La norteamericana reventó la raqueta a golpes en los vestuarios#AO26 pic.twitter.com/xO4fVXmzl5 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 27, 2026

Swiatek también hace una denuncia

Poco después, ha sido la tenista polaca Iga Swiatek quien ha respaldado las palabras de la deportista ante la falta de privacidad: "La pregunta es: ¿somos tenistas o animales en un zoológico donde nos observan incluso cuando hacemos nuestras necesidades? Obviamente, eso era una exageración, pero estaría bien tener algo de privacidad. También estaría bien poder seguir tu propio proceso y no estar siempre bajo observación", criticó Swiatek en rueda de prensa tras perder en cuartos de final del Grand Slam ante Elena Rybakina.

"Estamos destinados a ser observados en la pista y por la prensa, ese es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo ser un meme cuando olvidas tu acreditación", afirmó en relación a un vídeo captado por las cámaras del torneo en el que era la protagonista por haber olvidado su credencial. "Es divertido, sin duda. La gente tiene algo de lo que hablar, pero, para nosotros, no creo que sea necesario", concluyó.

Iga Swiatek on constantly being filmed at Australian Open and other tournaments, ‘The question is, are we tennis players? Or are we animals in the zoo? It would be nice to have some privacy’ "I wanted to ask something that Coco was talking about last night. The cameras backstage… pic.twitter.com/0vCJVBxeqJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026

En la misma línea, Amanda Anisimova admitió la solución por la que se inclinó después de perder ante la estadounidense Jessica Pegula. Se dirigió directamente a los vestuarios, donde sabía que no habría cámaras grabando. "Hay buenos momentos, obviamente, que la gente ve, y eso es divertido. Luego, cuando pierdes, probablemente hay momentos no tan buenos. Creo que el hecho de que se publicara el vídeo de Coco es duro, porque ella no tuvo nada que decir al respecto", dijo.