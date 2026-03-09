Sinner sobrevive a un susto inicial y arrolla a Shapovalov en Indian Wells

El italiano Jannik Sinner continúa avanzando con paso firme en el torneo de Indian Wells, donde logró sobreponerse a un arranque complicado para imponerse al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-2 en apenas 71 minutos. El número dos del mundo apenas cometió 11 errores no forzados y solo cedió cinco juegos en un partido que terminó controlando con claridad.

El triunfo permite a Sinner alcanzar los octavos de final, donde se enfrentará por primera vez al brasileño Joao Fonseca, que eliminó al estadounidense Tommy Paul con un contundente 6-2 y 6-3.

Un inicio inesperado

Pero no todo fue positivo, sino que el partido comenzó con un susto para el italiano. En su primer turno de saque, Sinner cedió el servicio en blanco y cometió además dos dobles faltas, un comienzo difícil para un jugador que se caracteriza precisamente por su solidez desde el fondo de la pista.

Ese primer juego encendió momentáneamente las alarmas en el desierto californiano, pero la reacción fue inmediata. El italiano recuperó el break también en blanco y comenzó a imponer su ritmo desde la línea de fondo, reduciendo los errores y aumentando la presión sobre su rival. A partir de ese momento, el encuentro tomó un rumbo muy distinto.

Un dominio progresivo

Sinner fue asentándose con el paso de los juegos hasta dominar el partido con claridad. Uno de los motivos es que el canadiense, actualmente número 39 del mundo, volvió a mostrar la irregularidad que ha marcado su carrera en los últimos años, cometiendo errores en momentos clave y acumulando siete dobles faltas.

El italiano, en cambio, mostró una versión muy sólida. Solo concedió 11 puntos con su servicio durante todo el encuentro y mantuvo una consistencia que terminó por inclinar el duelo a su favor. En el segundo set elevó aún más el nivel, aumentando la agresividad en sus golpes y cerrando el partido con autoridad.

Sinner mantiene su racha ante zurdos

Como dato curioso hay que destacar que, con esta victoria, el tenista de San Cándido amplía su impresionante racha ante jugadores zurdos, contra quienes suma ya 19 triunfos consecutivos. La última vez que cayó ante un rival de esta característica fue frente a Ben Shelton en el Masters 1000 de Shanghái de 2023. El triunfo también mejora su balance particular frente a Shapovalov, situándolo en 2-1 en el cara a cara entre ambos.

A pesar de su buen rendimiento reciente, Indian Wells sigue siendo un torneo que se le resiste al italiano. En sus cuatro participaciones anteriores ha alcanzado los octavos o más lejos, pero nunca ha logrado llegar a la final. Sus mejores resultados fueron las semifinales en 2023 y 2024.

Este año llega además con una temporada irregular para su nivel habitual. El número dos del ranking mundial no ha logrado todavía levantar ningún título en lo que va de temporada y viene de caer ante Novak Djokovic en semifinales del Masters 1000 ATP y en cuartos de final del torneo de Doha frente al joven checo Jakub Mensik.

Próximo rival: Joao Fonseca

En los octavos de final le espera el brasileño Joao Fonseca, una de las grandes promesas del circuito. El joven sudamericano accedió a esta ronda tras superar con solvencia al estadounidense Tommy Paul.

Sinner valoró positivamente su actuación pese al inicio complicado. El italiano reconoció que el partido fue más exigente de lo que reflejó el marcador. "Denis es un jugador de gran calidad y está en buena forma. Estoy muy contento con mi actuación. Intenté mantenerme sólido desde el fondo de la pista y ser más agresivo en el segundo set. El comienzo fue muy duro, pero estoy satisfecho con cómo reaccioné", explicó tras el encuentro.

El italiano también destacó el trabajo realizado en las últimas semanas y la importancia de disfrutar del proceso competitivo. "Hemos trabajado muchas horas últimamente. Para mí es importante mantenerme relajado y disfrutar de estos momentos, porque es especial jugar en una pista central como esta", añadió. Con su victoria, Sinner sigue avanzando en el desierto de California y mantiene intacto su objetivo de conquistar por primera vez el título en Indian Wells.