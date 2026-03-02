El paso atrás de la ATP que refuerza a Alcaraz y Sinner

Durante el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz tuvo que quitarse su pulsera Whoop para poder iniciar su partido de octavos de final contra Tommy Paul. Lo mismo les pasó a Jannik Sinner y Aryna Sabalenka en sus respectivos encuentros. Apenas un mes después, la Asociación de Tenistas Profesionales ha tomado una nueva decisión sobre el uso de este tipo de dispositivo en el circuito.

Y es que, la ATP prohíbe el uso de todos aquellos dispositivos portátiles que puedan proporcionar datos de rendimiento en tiempo real. En lo que corresponde al uso que los tenistas dan a estas pulseras, consiste básicamente en medir y analizar en tiempo real la actividad física del deportista. También les ayuda a medir la frecuencia cardíaca, carga de esfuerzo o kilómetros realizados durante el partido. Aspectos que les permiten mejorar el rendimiento y alcanzar el máximo nivel posible.

Ahora, "la junta ha aprobado una regla que amplía la gama de proveedores de dispositivos portátiles permitidos y autoriza su uso en pista por parte de los jugadores en competiciones ATP". Por lo que, la pulsera Whoop dejará de formar parte de la lista de accesorios prohibidos y podrá usarse por primera vez en el Masters 1000 de Indian Wells.

Cuando se anunció la prohibición inicial, Whoop se vio beneficiado ya que las imágenes comenzaron a circular rápidamente y llegó a más personas. En las últimas semanas Will Ahmed, CEO de la marca, comunicó que en otros deportes, como el golf, se ha reforzado la relación comercial y la presencia de la marca: "Me complace compartir que Whoop está extendiendo nuestra asociación con PGA Tour hasta 2028 y continuará como el dispositivo portátil oficial de salud y rendimiento del PGA Tour y PGA Tour Champions".