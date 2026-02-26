La excusa de Zverev sobre su derrota ante Alcaraz en Australia

Zverev no había vuelto a saltar a las pistas de tenis desde su derrota ante Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia de enero. Ahora, el alemán participa en el ATP de Acapulco que se está disputando desde el 21 de febrero y finaliza el 1 de marzo en tierras mexicanas. El deportista está teniendo distinta suerte en el cuadro individual y en el de dobles.

Fue eliminado en la segunda ronda tras caer ante el serbio Miomir Kecmanovic. Sin embargo, continúa adelante en el cuadro por parejas junto al brasileño Marcelo Melo. Ambos se medirán en cuartos de final al mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y al portugués Nuno Borges.

Al comenzar su camino en el ATP y vencer en el primer encuentro ante Corentin Moutet, fue preguntado por ese último encuentro ante Alcaraz. El número cuatro del mundo reconoció haber jugado de la manera correcta y explicó cuál fue el inconveniente para no salir campeón: "Perdí el partido contra Alcaraz porque me cansé al final, siendo honesto. No me quedaba nada en el tanque con 5-4. Recuerdo en el primer punto de ese juego que debería haber golpeado a la bola mucho antes, pero para eso te tienes que mover y yo no podía hacerlo", detalló.

Aunque no se quedó ahí y apuntó otro detalle que se puso en su contra y que benefició al rival: "Hubo dos sets donde Carlos tuvo un pequeño descanso físico porque no se podía mover mucho". Aludiendo a la ocasión en que Alcaraz tuvo que ser atendido por unos calambres y comunicó a su banquillo que había vomitado.

El enfado de Zverev

"Es increíble que le traten los calambres, es una tontería. No se puede pedir atención médica por eso, aunque no es mi decisión", reaccionó Zverev mientras el tenista español era tratado. Después, insistió en su idea de que el tenista español y Sinner reciben más ayuda: "Estás protegiendo a estos dos chicos todo el tiempo".

Posteriormente, al acabar el partido, aseguró no recordar lo dicho y no querer que ese fuera el tema cuando había sido "una de las mejores batallas que se han jugado en el Open de Australia". A pesar de la derrota sufrida, el tenista transmitió su confianza en 2026: "El plan que tenemos para 2026 parece que funciona. Estoy feliz por eso, y continuaremos en esa línea".