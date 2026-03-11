Sabalenka arrolla a Osaka y defiende que "se nos paga lo mismo que a los hombres"

Aryna Sabalenka, líder del ránking mundial, no ha dado opción a Osaka en los octavos de final del torneo californiano, imponiéndose con claridad por 6-2 y 6-4. Tras el partido, Sabalenka valoró el crecimiento del tenis femenino en los últimos años y defendió que la igualdad entre hombres y mujeres ha avanzado de forma significativa.

En rueda de prensa, la tenista bielorrusa destacó especialmente la equiparación en premios económicos en muchos torneos, algo que considera un paso clave para el desarrollo del deporte: "Siento que vamos por buen camino. Se nos trata con igualdad y se nos paga lo mismo que a los hombres", afirmó. En su opinión, el deporte femenino en general está creciendo y atrayendo cada vez más atención, aunque todavía existen aspectos que pueden mejorar.

A pesar de su valoración positiva, Sabalenka cree que el circuito femenino todavía tiene margen para mejorar en el ámbito del marketing y la promoción. La número uno mundial elogió el modelo de comunicación del circuito masculino y considera que la Women's Tennis Association (WTA) podría adoptar estrategias similares a las de la Association of Tennis Professionals (ATP) para aumentar la visibilidad de las jugadoras. Según explicó, una mejor promoción ayudaría a atraer más atención mediática y público hacia el tenis femenino.

Un triunfo sólido ante Osaka

En lo deportivo, Sabalenka se mostró satisfecha con su actuación ante Osaka, rival con la que apenas se había enfrentado anteriormente en el circuito.

La tenista bielorrusa explicó que la clave del partido estuvo en la variedad de su juego y en la capacidad para cambiar el ritmo del intercambio. "Intentaba variar alturas y velocidades para que tuviera que adivinar lo que iba a hacer", explicó tras el encuentro.

Pero además, Sabalenka habló sobre la presión de ocupar el primer puesto del ránking mundial. Aunque reconoció que ser la rival a batir genera exigencia adicional, aseguró que esa situación también la obliga a mejorar. Según la bielorrusa, sus rivales suelen elevar el nivel cuando se enfrentan a la número uno, algo que la motiva a rendir mejor en los momentos decisivos.

Debate sobre el calendario del circuito

Otro de los temas que abordó en rueda de prensa fue el calendario del circuito femenino, especialmente tras las críticas que recibió por no disputar algunos torneos en Oriente Medio.

Sabalenka considera que el calendario actual puede resultar demasiado exigente para las jugadoras, sobre todo cuando vienen de competir durante varias semanas consecutivas.

En su opinión, los torneos obligatorios deberían reducirse para permitir que las tenistas gestionen mejor su calendario y su recuperación física. Mientras tanto, la número uno del mundo seguirá centrada en su objetivo inmediato: avanzar en el torneo de Indian Wells y confirmar sobre la pista el gran momento que atraviesa esta temporada.