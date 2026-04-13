Exhibición de Rafa Jódar en el Godó para arrollar a Jaume Munar

Rafa Jódar no pudo tener mejor estreno en el Trofeo Conde de Godó. El madrileño, de solo 19 años, necesitó apenas una hora y diez minutos para imponerse con autoridad a Jaume Munar en un duelo fratricida sin apenas historia. Desde el inicio, Jódar tomó el control con un tenis agresivo y profundo que desbordó por completo a su rival.

El primer set fue un monólogo. Jódar rompió el servicio de Munar en dos ocasiones y firmó un contundente 6-1 apoyado en un dato demoledor: 13 golpes ganadores por ninguno de su oponente. Muy metido en pista, dominando tanto de derecha como de revés, el joven español marcó el ritmo ante un Munar, falto de competición tras casi dos meses de baja por una lesión en el húmero, que poco pudo hacer.

✨ Este chico es una cosa muy seria. Rafa Jódar. 19 añitos. 📺 El Torneo Conde de Godó, en DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay. pic.twitter.com/2CfUPIdI5h — Teledeporte (@teledeporte) April 13, 2026

En el segundo set, el balear trató de reaccionar. Más sólido y alargando los intercambios, incluso recurriendo a dejadas para romper el ritmo, logró competir durante algunos juegos. Sin embargo, la resistencia fue insuficiente. Tras un largo y disputado quinto juego, Jódar volvió a quebrar el saque y acabó por sentenciar el partido sin titubeos (6-2).

Una progresión meteórica

El triunfo confirma el momento excepcional de Jódar, que llega lanzado tras conquistar hace dos semanas su primer título ATP en Marrakech. Con 24 victorias en lo que va de temporada —igualando registros de Jannik Sinner—, el madrileño ha escalado posiciones a gran velocidad: comenzó el año fuera del top 150 y ya roza el top 50 mundial.

Invitado en varios torneos como Delray Beach, Acapulco o Indian Wells, Jódar empieza a dejar atrás la necesidad de wild cards. En Barcelona, ya está en octavos de final de un ATP 500 por segunda vez en su carrera y espera rival del duelo entre Karen Khachanov y Camilo Ugo Carabelli.

Por su parte, Munar acusó claramente la falta de rodaje. No competía desde febrero y aún busca recuperar sensaciones, especialmente con el saque. Aunque mostró cierta mejoría en el segundo set, nunca pudo frenar el vendaval de un Jódar que ya se presenta como una de las grandes promesas —y realidades— del tenis español.