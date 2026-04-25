Rafa Jódar reacciona al espionaje de Sinner: ¿Se puso nervioso?

El joven tenista español Rafa Jódar continúa con paso firme en el torneo que se disputa en la capital de España. El jugador local certificó su pase a la siguiente fase del campeonato tras imponerse en un exigente encuentro que supo decantar a su favor en los instantes más delicados. Además de su éxito deportivo, el deportista tuvo unas palabras de afecto hacia Carlos Alcaraz, que recientemente anunció su ausencia en los próximos torneos del circuito.

En la rueda de prensa posterior a su victoria, Jódar no ocultó su tristeza por la situación física que atraviesa el murciano, que es baja confirmada para los torneos de Roma y París. "Le deseo una pronta recuperación y que los problemas de muñeca no sean muy graves y que vuelva pronto", señaló el tenista sobre su compatriota.

Una de las anécdotas de la jornada la protagonizó el actual líder de la clasificación mundial, Jannik Sinner. El jugador italiano estuvo presente en las gradas siguiendo de cerca las evoluciones del español, un detalle que pasó completamente inadvertido para el protagonista. "No lo sabía. Me centro en lo mío", reconoció Jódar con naturalidad cuando los periodistas le informaron.

Sobre su vertiginosa progresión en el circuito profesional, el jugador asume el reto con enorme madurez. "Sé que va todo muy rápido, juego torneos y partidos y avanzo bastante en la semana. Juego con jugadores de nivel y eso me permite mejorar. Ahí es cuando mejoras de verdad", explicó. En este sentido, valoró el hecho de disputar encuentros en escenarios tan imponentes: "Mi objetivo hoy era disfrutar, porque no siempre tienes opciones de jugar con un rival como el de hoy con toda la gente que ha venido a verme".

Un pilar fundamental en este despegue es la figura de su progenitor, que ejerce además las labores de entrenador. La confianza entre ambos resulta determinante en los momentos de mayor tensión competitiva. "Trabajar con mi padre de momento va muy bien, ha estado conmigo desde pequeño. Tenemos muy buena conexión y, cuando las cosas no van bien, verle en el box me da una confianza extra", confesó el tenista madrileño.

Analizando el desarrollo del choque que le dio la clasificación, Jódar destacó la importancia de mantener la calma en la pista. Su intención principal era aprovechar la oportunidad y "disfrutar", asumiendo que debía "ir a por ello". Según detalló, su adversario planteó un duelo complejo, pero logró imponerse al llevarse los momentos claves que definieron el marcador definitivo. Además, confesó que le resulta motivador que acuda tanta gente conocida a presenciar sus actuaciones.

Esa fortaleza psicológica quedó patente en los compases más apretados, donde la inercia puede cambiar en cuestión de minutos. "Siempre entro a la pista sabiendo que los partidos van a ser muy duros, que en un detalle se pueden decantar. Con 3-0 y luego 3-1, me pongo 4-1, pero pudo ser 3-2 y cambiar. Por eso estoy feliz de ganar los momentos clave", argumentó.

El triunfo previo frente al neerlandés Jesper de Jong fue un punto de inflexión anímico que le sirvió de preparación ideal. "El primer partido me ayudó mucho para adaptarme y para jugar en una pista como la Manolo Santana; ganar ese partido me ayudó", indicó Jódar, quien advirtió que de cara al próximo compromiso deberá mantener intacta la intensidad para afrontar el choque con la misma mentalidad.

Su próximo escollo en la tercera ronda será el brasileño Joao Fonseca, un duelo para el que prevé máxima dificultad. "Es un rival duro, hay que prepararse bien e intentar hacer mi juego y tener opciones, además de ser duro por si las cosas no salen tan bien como hoy", concluyó Jódar, que espera alargar su sueño ante el público madrileño.