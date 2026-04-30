Rudd se deshace en elogios hacia Rafael Jodar y Alexander Blockx

El noruego Casper Ruud, campeón del pasado año en el Masters de Madrid que fue eliminado en los cuartos de final por el joven belga Alexander Blockx, destacó la nueva generación que ha irrumpido en el circuito, y, especialmente al español Rafael Jódar al que aventuró un gran futuro en los torneos.

"No vi mucho su partido con Sinner pero en general ya es un jugador fantástico. Es joven y con mucha energía, tiene un gran carisma. Hablo con él de vez en cuando y es simpático. Nunca he jugado ni entrenado con él pero por lo que veo desde fuera parece un buen chico. Será un rival a tener en cuenta y muy difícil muchos años", explicó el jugador de Oslo.

"Por supuesto que tengo ganas de jugar con él. Uno disfruta de todos los desafíos que se presentan en la carrera. Jodar es un buen chico, pero será un rival difícil durante muchos años, eso es innegable. Mantendrá a muchos jugadores alerta, y esto es solo el comienzo para él. Si este es su comienzo, no hay límites para lo lejos que puede llegar.

Sinner observó, días antes, los partidos de Jodar ante un eventual enfrentamiento, tal y como se produjo después. Casper Ruud tuvo una situación similar con Blockx, otro jugador de la generación del madrileño y que logró el pase a semifinales.

"Intenté analizarlo lo mejor posible. No en directo, mientras jugaba, pero volví a ver muchos de sus partidos aquí y muchos resúmenes para ver su mejor nivel. Por supuesto, también recibimos informes de análisis. Hacemos todo lo posible. Al final, cuando estás en la pista, puedes analizar todo lo que quieras, pero tienes que ejecutar los golpes que quieres. Creo que estuve un poco suelto con mi derecha. Intenté algunos golpes más potentes y ganadores que se fueron un poco largos o desviados. Creo que, en definitiva, eso le dio la victoria, quizás no la victoria, pero no tuve el mejor comienzo. Él consiguió un quiebre temprano, lo que probablemente le dio confianza en su juego", analizó Ruud.

El noruego elogió al belga. "Me impresionó porque no encontré ninguna debilidad importante en su juego. Y cuando no encuentras ninguna, es más fácil golpear demasiado fuerte y sentir que no sacas provecho de tus golpes. Así que le doy crédito por ser, obviamente, muy buen sacador, pero también muy sólido y jugar bien desde el fondo de la pista".

"Siendo tan alto me sorprendió que se coloque bastante atrás en la cancha. Lo cual es un poco inusual para alguien que tiene un saque tan potente. Lo más habitual es arriesgarse con los tiros. A veces se contenía más de lo que yo pensaba. Pero ese es también el secreto del éxito, y sin duda lo demostró esta semana", añadió.

"Ha tenido un ascenso muy rápido hasta el top 100, y creo que después de esta semana probablemente estará entre los 50 mejores o incluso empezará a rozar el top 40, el top 30 del mundo. Creo que juega un juego de fondo muy bueno y sólido. Su saque es excelente. Puede hacer muchas cosas desde el fondo de la pista. Ofensivo, sí, puede subir a la red; pero también defiende y se mueve bien. Me pareció que también lee bien el juego", relató Ruud.

"Me impresionó mucho no solo su saque, sino también su juego de fondo en general", añadió el campeón del 2025 que se va, en cualquier caso, satisfecho de su papel en Madrid..

"Estoy contento con los buenos partidos que he jugado aquí en Madrid. Los primeros días vine y entrené, sin saber si mi pantorrilla aguantaría, porque tuve algunos problemas en Montecarlo. Estaba feliz de poder competir. Tuve un gran comienzo en el torneo con buenos partidos y buenas victorias. Llegar a cuartos de final no es un mal resultado. Uno espera conseguir uno más y otro más. En general, no está mal, y seguiré mejorando. Tengo un par de buenas semanas por delante en Roma y, por supuesto, en París más adelante", recordó.