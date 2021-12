"A Sánchez se le ha terminado hasta el último gramo de baraka"

El Mundo

"Los contactos de infectados por ómicron que estén vacunados no tendrán que hacer cuarentena". Sanidad ha decidido hacer caso a Ayuso. El bicho está hiperactivo, contagiando a todo quisqui. Almeida, Teodoro, una treintena de diputados… Esto en un sin dios.

"La última mutación del virus está poniendo a prueba la salud física y mental de la población tanto como la delicada situación de nuestra economía. En circunstancias así, un país necesita un liderazgo claro y firme. Pero en su lugar, los españoles solo obtienen las tardías comparecencias propagandísticas de Sánchez y una cobardía incomprensible para comunicar una verdad sencilla: la variante ómicron es muy contagiosa, sus efectos son generalmente leves y la vacuna no impide el contagio pero sí el desarrollo de la enfermedad en la mayoría de casos".

"El caos, la histeria y la proliferación de directrices contradictorias han vuelto a apoderarse de la escena pública en vísperas de la reunión de presidentes que se celebra hoy, bajo la mirada sonambúlica de un Ejecutivo nuevamente superado por los acontecimientos". En lo único que hay acuerdo es en atacar a Madrid. "El presidente del Gobierno, que a veces lo parece a título honorífico, acude al cónclave «a escuchar», sin que Sanidad haya remitido en tiempo y forma documento alguno que sirva de guía a las autonomías". Casi mejor, cuando ha tomado alguna ha sido un desastre.

"Igea niega que negociara a espaldas de Mañueco y muestra mensajes con un consejero del PP como prueba". Igea, yo sí te creo. Federico Jiménez Losantos no lo tiene claro. "A estas alturas de las explicaciones oficiales y oficiosas, de Igea y de Mañueco, de Génova y del PSOE, de Abascal y de Arrimadas, la única conclusión clara sobre el adelanto electoral es que todos nos han mentido. Unos más que otros, sin duda, pero todos". "Se dice que Mañueco quiere «hacerse un Ayuso» y que Casado busca presentar su victoria como cosa de partido, sin más solista que él". Se dicen tantas cosas. "Pronto veremos si quiere emular a la presidenta de Madrid, en cuyo caso tendrá protagonismo en la campaña, o halagar a los Tres Terrores, y paseará del bracete de Casado, Teodoro y Almeida". Los machirulos del PP.

Pero Mañueco no es Ayuso. "Ella mantuvo, contra todos, pero con la gente, una política de salud pública, cuyo símbolo es el Zendal, sin arruinar la economía. Y al demostrarse eficaz, se ha convertido en figura nacional y, sí, internacional". "No puede serlo Mañueco, cuya Consejería de Sanidad era de Cs y antiayusista, ni nadie de su partido". Mañueco tenía cabreadísima a la hostelería de Castilla y León, que pedía a gritos una Ayuso. Él verá.

El País

"España registra la mayor cifra diaria de contagios por covid de toda la pandemia con 49.823 casos". Sí, está la cosa fastidiadilla. "La Comisión de Salud Pública acuerda que los contactos estrechos vacunados no tendrán que guardar una cuarentena de 10 días, aunque sí deberán limitar sus actividades a las esenciales". Como Sanidad ha dado la razón a Ayuso, El País se ha buscado un experto que diga que "la decisión de la Comisión "no tiene sentido".

"Los madrileños se autogestionan ante la ola de contagios: sin test, aulas semivacías, baja el tráfico, y aumentan las cancelaciones". Los madrileños y el resto de los españoles. Sánchez ha decidido no gestionar nada y fumarse un puro. Por cierto, información de servicio público ante las mentiras de El País. Ya están los test gratuitos en las farmacias.

Lo reconoce en un parrafito en el que El País se desmiente a sí mismo. "A partir de este miércoles la Comunidad de Madrid distribuirá uno por cada madrileño de manera gratuita en las farmacias, aunque algunas comenzaron a repartirlos este martes ante la avalancha de peticiones".

Por cierto, que el lunes Nuria Labari tuvo la desvergüenza de acusar a Ayuso de mentir con los test gratuitos. "La foto de Madrid es demoledora, no solo por tener el sistema sanitario colapsado ante el repunte del virus sino por la frivolidad con que Isabel Díaz Ayuso nos anima a todos a ir a cenar a restaurantes cerrados y hacernos test autodiagnósticos para celebrar reuniones seguras por Navidad . Test que la presidenta ha prometido regalarnos, aunque sea mentira", era el textual de esta embustera. Esperamos rectificación y disculpas, porque a quien está engañando es a los madrileños.

ABC

"PP y Cs se lanza a una guerra total pero sin tocar a Andalucía". "En Andalucía, los populares creen que la existencia de Ciudadanos «es buena para el cambio y no sería positivo que desaparecieran»".

Carrascal no entiende nada. "Las derechas se dedican más a pelearse entre sí que a desalojar a Sánchez de La Moncloa". Es que la prioridad de Casado es quitarle el trono a Ayuso, no quitarla La Moncloa a Sánchez.

"En Castilla y León han roto la coalición de Gobierno y anunciado elecciones. En situaciones tensas, y esta no puede serlo más, las elecciones son una caja de sorpresas. Repetir el éxito de Murcia no es fácil, y no porque las segundas partes no suelen ser buenas sino porque los convierte en los auténticos adversarios". Casado tiene a todo el mundo desconcertado. Incluso a los suyos.

Julián Quirós pone sentido común al alarmismo mediático con el virus. "La pandemia se dispara pero esta ya es otra pandemia, nada tiene que ver con la de hace año y medio, con aquellos mil muertos diarios y el terror social en un mundo detenido. Nos contagiamos mucho, pero los contactos se hacen la prueba y se van a su casa a esperar. La mayoría pasa el trance sabiendo no sólo que no va a morir, sino que no le quedarán secuelas graves y ni siquiera precisará un hospital. El catastrofismo está de más; toca aprender a convivir con la adversidad". Porque si no, vamos a morir de hambre antes que del virus. A ver si nos tranquilizamos un poco.

La Razón

"La dirección del PP ya no quiere más «fichajes» de cargos de Ciudadanos". Se cerró el mercado de carne ciudadana. "La estrategia política de buscar cargos de Ciudadanos (Cs) para incorporarlos a las filas del PP en las próximas convocatorias electorales la consideran ya bien amortizada en la dirección del partido. Y, por tanto, no ven necesario mantenerla ni para captar votantes ni tampoco para desestabilizar a la formación que fundó Albert Rivera, a la que dan por «extinguida» desde el punto de vista electoral". DEP.

"El PP no va a dar ni una gota de oxígeno al proyecto naranja" , "ni agua» a los de Cs", pese a haberles apoyado en todos los Gobiernos cuando les han necesitado. Tampoco habrá clemencia para Arrimadas ni Villacís. "En Génova descartan categóricamente que Arrimadas entre en el partido. Respecto a Villacís, la relación con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, no es tan buena como los dos se han cuidado hasta ahora de aparentar. Y en el equipo de Almeida tampoco creen que necesiten hacer el movimiento de tirar de ella hacia sus siglas para conseguir mejorar su fortaleza electoral. Aunque cuando se aproximen las municipales, y según la línea demoscópica, el PP actuará en la dirección que entienda que es más útil para «terminar de apagar» la alternativa de Cs". Sin Cs, el PP no gobernaría en Andalucía, ni hubiera gobernado en Madrid antes del ayusazo, ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en Castilla-León, donde ganó el PSOE, ni en tantos otros sitios. Otra cosa es que después Arrimadas se volviera loca con las mociones de censura. Casado es un desagradecido. Pero en fin, esto es la política.

De Sánchez habla hoy Tomás Gómez. Fue la primera víctima del presidente, que le echó con cajas destempladas de la secretaría general del PSM para colocar a dedo a Ángel Gabilondo. Incluso cambió cambio la cerradura de su despacho impidiéndole recoger su colección de motos.

Ahora, el que fuera alcalde Parla está feliz como una perdiz. Como si le hubiera tocado el Gordo, o más. "A Sánchez se le ha terminado hasta el último gramo de baraka. La previsiones económicas, que nacieron contemplando un escenario favorable y poco realista, son papel mojado".

"Por si fuera poco, el PP va pegando mordiscos electorales. El primero fue en Madrid, en la operación de alto riesgo de Díaz Ayuso, que le hizo valedora del título de lideresa nacional".

"El último previsto es el de Castilla y León, en donde, Fernández Mañueco ha movido ficha para desarticular las expectativas del movimiento de la España Vaciada y arrojar por el abismo la esperanza socialista. Todo de un plumazo".

"Lo que queda por delante es aun peor. Todas las flores se marchitan, incluso las que nacen en donde la espalda pierde su noble nombre". La venganza se sirve en plato frío. Disfruta, Tomás, disfruta.