Chantaje del PP a Vox

El Mundo

"Feijóo se une a Ayuso en denunciar el trato de favor en el reparto de fondos de la UE". Y sigue la revuelta contra Garzón, "Pablo Iglesias ignora a Yolanda Díaz y revuelve a Podemos contra el PSOE por el 'caso Garzón'". Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, me suena ese nombre.

Dice Raúl del Pozo que se acelera el deterioro y la avería de la coalición de izquierdas. Todos los días hay broncas entre los dos partidos. La derecha domina las encuestas y la opinión, con Vox crecido y creciendo. Esperan arrollar. El PSOE retrocede y según algunas mediciones imaginarias podría recular hasta la tercera posición de la tabla, por detrás de Yolanda Díaz, perdiendo un millón de votantes". Muy sobrevalorada está la Yoli.

"La sociedad española se ha radicalizado hacia la diestra sobre todo porque no entiende que la coalición de Gobierno haya pactado y siga viviendo con el nacionalismo de derechas y el supremacismo separatista". La sociedad española está hasta el gorro de Sánchez.

"La crisis laboral provocada por las bajas covid desborda a las comunidades autónomas". Y es que no salimos de una cuando ya estamos en otra. "La crisis sanitaria está mutando en crisis laboral. Y la segunda termina revirtiendo sobre la primera y agravándola, pues los médicos deben emplear su valioso y escaso tiempo en tareas administrativas en lugar de concentrar todas sus energías en la lucha contra la pandemia y en la atención a los pacientes".

Arcadi Espada dice que "la eficacia terapéutica de los confinamientos no se ha demostrado. Es dudoso que la concentración de los ciudadanos en sus casas aminorara la rápida expansión del virus: el virus necesita tiempo y ventanas cerradas, y eso tuvo". "Al margen de los estudios detallados que el futuro aporte, parece ya evidente que los confinamientos trajeron alguna otra enfermedad distinta de la ruina, que es enfermedad y grave". Sí, y problemas mentales. Fuera confinamientos.

El País

Entrevista al hombre de moda. "Alberto Garzón: 'Si compras el marco de la derecha estás derrotado'". ¿Qué marco? Ya veremos quién es el derrotado en Castilla y León. Este tío es un merluzo.

"El sistema para agilizar las altas de enfermos por covid alivia a la patronal e inquieta a los sindicatos".

Berna González Harbour se mete –con sus habituales idas de olla– en el caso Djokovic. Tras soltarnos una parrafada de la desigualdad, de criados y amos, Dawnton Abbey y la bella durmiente, dice que "contemplamos cómo un príncipe serbio entrena vigorosamente sin haber cumplido con la reglamentación. Al pueblo más le vale hacerse una PCR tras otra pagada de su bolsillo y sacarse el pasaporte Covid para tomar una cerveza en Italia o Alemania". "Pero si eres él, príncipe maleducado y soberbio, puedes botar una pelotita tras otra riéndote del resto del mundo tras pisar mil fiestas sin mascarilla ni pinchazo desde Marbella a Belgrado. Su padre le llama Jesucristo".

"Y el espectáculo no es entonces el tenis, no son los 20 grandes conquistados, sino la arbitrariedad de todo un Estado que creíamos respetable como Australia para besar la rana y reponerle sus privilegios".

"Djokovic podrá jugar como los ángeles, podrá insultar e incluso no vacunarse. Pero el Estado de derecho se ha construido para que la arbitrariedad no permita a nadie salirse con la tuya por ser príncipe. En Australia no se juega un open de tenis, sino la batalla de la democracia y el sentido común". Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Harbour. Australia se juega su prestigio democrático. Si deja al serbio soberbio y tramposo salirse con la suya quedará en entredicho.

Josep Ramoneda identifica a Vox con el mal. No a la ultraizquierda violenta, ni a los etarras, no, a Vox. "A André Glucksmann le gustaba decir que el mal es el que funda y que es más fácil ponerse de acuerdo contra un mal que a favor de un bien. Esta es quizás la principal garantía de continuidad de la coalición y de la mayoría que le sostiene. Con el PP sin fuerza para ser alternativa por sí solo, atado a Vox, no hay alternancia". "Contra el mal. Ahí está la fuerza de la coalición, que sólo el PSOE y Unidas Podemos pueden echar a perder". El Mal lo tenemos mandando en Moncloa, Josep. ETA, Podemos, los independentistas y Sánchez, más que el el mal lo peor.

ABC

"Cursos de artesanía a cambio de libertad para los presos de ETA". Qué cosas más raras publica ABC. "El PNV desconfía del Gobierno por el blanqueamiento que hace de Bildu". "Los nacionalistas temen una alianza de socialistas y proetarras para desalojarles". De eso que no les quepa la menor duda, es a lo que va el PSOE, totalmente encandilado por los amigos de los asesinos de sus compañeros. El sanchismo es así.

Ignacio Camacho dice que Sánchez "pretende asar a Garzón como una chuleta para que se la coman las fieras que rugen a su puerta", que "intenta desviar hacia sus socios la factura electoral de la lógica irritación ganadera". Pero para la mayoría de la gente el PSOE es Podemos y Podemos es PSOE, ya no se pueden disociar. "La operación apenas aspira ya a limitar los daños entre los más irreductibles votantes socialistas, y sólo fuera de Castilla y León, que a estas alturas está irremisiblemente perdida" y "Sánchez sabe que no va a salir ileso".

Gabriel Albiac dice que "si lo que el periódico británico publicó es falso, resulta obligada la querella de Garzón. Si no hay querella, su dimisión por metepatas. Y, si no hay dimisión, su fulminante destitución por mentiroso. Pero, ¿puede el Doctor Sánchez fulminar a uno que miente?". ¿Por mentir? Si en España se dimitiera por mentir no existiría la clase política. Albiac se cree que vive en Reino Unido o EEUU.

La Razón

"La pugna electoral entre PSOE y Podemos dinamita la coalición". Ni en tus mejores sueños, estos se agarran a la poltrona hasta el año que viene. "En Moncloa asumen que el ciclo electoral que se abre ahora y no se cerrará en dos años va a amplificar los decibelios en el Gobierno, porque lejos de aplacar las diferencias, los choques se utilizarán por parte de su socio para marcar perfil".

Dice el editorial que "Garzón representa a una izquierda mayoritariamente urbana, cada vez más ajena a los problemas cotidianos del agro español, y más preocupada por promover los dogmas de ese acientifismo ecologista de nuevo cuño que, directamente, aboca a la desaparición de una parte del tejido agrícola español". Garzón representa al típico pijoprogre que no ha dado un palo al agua en su vida.

"Órdago del PP a Vox: tendrán que votar nuestros gobiernos en solitario". ¿De verdad cree Casado que está en condiciones de dar órdenes a Vox? "Dicen que Vox no entrará en sus gobiernos y que todos sus candidatos gobernarán en solitario porque si Vox aprieta para conseguir una coalición de gobierno, se someterán a la investidura y obligarán a Vox a retratarse y a cargar con la acusación de 'votar con la izquierda y ser los responsables de que no gobierne el centro-derecha'". Pues a lo mejor resulta que Vox se rebela ante esa chulería y le hace a Casado un merecido corte de mangas.