Vox, "el peor de los fantasmas que acecha al PP"

El Mundo

"El PSOE activa la vía de Cs tras el portazo de ERC a la reforma". La lata que está dando la reforma del consenso. Dice el editorial que "la política española se ha transformado en un chantaje permanente al Gobierno más débil de la democracia por parte de unos socios tan poco recomendables como los independentistas que han visto en esta legislatura una oportunidad sin igual para sacar tajadas. ERC, Bildu, BNG y la CUP, disfrutan como nunca cociendo a Sánchez en su propia salsa". Pedrito, tenemos el Falcon secuestrado.

"Una campaña en clave nacional: el PSOE intenta frenar el cambio de ciclo y el PP, huir de Vox", dice Lucía Méndez. "La dirección popular, que saludó la convocatoria anticipada con euforia, pretende emular el éxito logrado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Una victoria en Castilla y León —considera el PP— sería la segunda meta volante de Pablo Casado hacia La Moncloa, y ya sólo quedarían las andaluzas". Y chimpún. Cuidado con el cántaro de la lechera.

Dice Lucía que Mañueco empezó lanzado, pero "en las últimas semanas ha aparecido el peor de los fantasmas que acecha al PP: la escalada en la intención de voto de Vox". Vox no ha aparecido ahora, es la tercera fuerza en el Congreso. Y parece que se va a quedar una temporadita, más vale que el PP lo vaya asumiendo.

"Los socialistas buscan el cambio de gobierno regional después de 35 años, cambio que se les escapó tras las elecciones de 2019 porque Albert Rivera no quiso pactar con la lista más votada y le dio la Junta al PP". La ventaja es que en 2019 no teníamos la experiencia de un gobierno sanchista apoyado en podemitas, proetarras y separatistas de todo pelaje. Ahora es probable que los votantes huyan del PSOE como alma que lleva el diablo, nunca mejor dicho.

Federico Jiménez Losantos habla del gobierno comunista de Perú. "Asaltaron y destruyeron los equipos de emisión de PBO, la radio de Phillip Butters, que comparte emisión con la cadena Willax, ejemplar bastión mediático, casi único, de oposición al proyecto comunista. El gorilato de Sendero declaró también el toque de queda 'por inseguridad ciudadana' en Lima. Inseguridad muy cierta. Sobre todo, gubernamental".

El País

"España crea 840.000 empleos, el mayor ritmo desde 2005". Está exultante el periódico sanchista con los buenos resultados de la reforma laboral del PP. Dice el editorial que los datos "sitúan estos 12 meses como uno de los periodos más positivos en materia de creación y mantenimiento de puestos de trabajo. El otro dato de referencia asimilable solo se encuentra en 2005, cuando la economía española creó más de un millón de puestos de trabajo, pero entonces en plena burbuja inmobiliaria. Ahora, sin ella". Cuando gobernaba Aznar.

"Los efectos positivos de las políticas económicas destinadas a proteger la ocupación durante la crisis, junto al buen funcionamiento que ha mostrado el mecanismo de los ERTE y al apoyo otorgado a los sectores productivos más castigados por el coronavirus". Los ERTE de la reforma laboral del PP han dado un fantástico resultado.

"Los datos desmontan las teorías apocalípticas que tanto la oposición como algunos analistas atribuyeron a los ERTE. Y vuelve a sorprender el líder de la oposición, Pablo Casado, negando la realidad al atribuir al sector público esta subida, cuando la EPA demuestra que en 2021 por cada empleo público se crearon casi ocho privados". Pero Pablo, si la creación de empleo es un logro del PP, deberías celebrarlo y gritarlo a los cuatro vientos. El editorial es una auténtica loa a los gobiernos de Aznar y Rajoy.

ABC

"El Gobierno prepara el atajo para excarcelar a 50 etarras". Ah, ¿pero aún queda alguno de los colegas de Sánchez en la cárcel? "Los asesinos de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, entre los beneficiados ". Como eran del PP no sería extraño que el PSOE y Podemos se sumen al homenaje que les harán. Esos homenajes que el PSOE se niega a prohibir.

Un editorial indignado dice que "los proetarras se sienten seguros con un Gobierno que es capaz de decir que comparte con ellos un 'proyecto de país' y que no dudó en incorporarlos a la dirección del Estado, como dijo Iglesias. Por desgracia, nada de lo que se proponga Bildu es inverosímil porque sus demandas dependen de Sánchez, cuyo apego al poder supera cualquier condicionamiento democrático y el trato amable a Otegi es la prueba irrefutable". De hecho, lo hace con sumo gusto.

Agustín Pery pide permiso para opinar. "¿Se puede escribir que Sánchez mercadea con la sangre, que mancilla la memoria reciente de nuestra democracia, que prostituye nuestro sistema por un puñado de votos, los necesarios para seguir en el photocall en el que ha convertido la Moncloa?". "Van por delante mis disculpas por lo tecleado". No hay que disculparse por decir la verdad.

José F. Peláez explica a Casado lo que tiene por delante. "El reto más importante al que se va a enfrentar el PP cuando vuelva a la Moncloa va a ser recuperar las instituciones. El daño que está haciendo Sánchez es de tal calado que van a hacer falta años para recuperar el terreno perdido". Está dejando la democracia como un trapo. El PP va a tener que hacer una nueva Reforma Política como la de Suárez tras la muerte de Franco. Un nueva Transición "que lleve al Estado español desde el sanchismo hasta la democracia plena".

La Razón

"Casado toma las riendas de la campaña y tira de Aznar ante el 13-F". "Esta intensa presencia lleva a Casado a asumir personalmente el resultado que el partido consiga en las urnas el día 13. En la dirección creen en la victoria y en la continuidad en el gobierno de la Junta de Castilla y León, pero estos comicios sí serán el primer termómetro, en este nuevo ciclo electoral, del equilibrio en el que se mueve el pulso entre PP y Vox". El PP lleva gobernando en CyL 35 años, tampoco puede ser tan difícil.

Abel Hernández felicita a Casado por llamar a Sánchez. "Lo de Ucrania, si estallaran las hostilidades, rompería la coalición de Gobierno y generaría una crisis política que acabaría previsiblemente con el sanchismo". Soñar no cuesta dinero. "Ha hecho bien Pablo Casado en echar una mano en estas circunstancias, pensando sobre todo en los intereses nacionales. La llamada, tenga o no la respuesta que merece, puede ser la tarjeta de presentación del futuro inquilino de la Moncloa". Lo mismo por eso no le recibe Sánchez, para que no se vaya acomodando. Pero mejor no vender la piel del oso antes de cazarlo.