El Gobierno comunista de Perú ha dado el primer zarpazo a la libertad esta semana con su brutal intervención de la emisora PBO. Un asalto a la manera chavista o castrista –valga la redundancia– que, como bien ha explicado en esRadio su propietario y periodista estrella, Philip Butters, no ha tenido ni el menor asomo de legalidad y es, sin duda, un aviso a los medios críticos que sobreviven el país tomado por la banda de Castillo.

Lo ocurrido es harto preocupante pero para nada sorprendente, porque es el comportamiento propio de los comunistas en el poder: son enemigos declarados de las libertades, y las de prensa y opinión son de las primeras que cercenan, ya que amordazar al periodismo libre es esencial para su proyecto totalitario.

Como en otros lugares de Iberoamérica, en Perú grupos cada vez más reducidos de periodistas plantan cara a un régimen que ya deja ver su verdadero rostro desarrollando en condiciones muy difíciles, y haciendo gala de un coraje heroico, un trabajo de extraordinaria calidad. Son lo mejor de sociedades a las que España está abandonando y, además, son los que se sienten más cerca de nosotros, reconocen el inmenso legado de la Hispanidad y hablan con reconocido fervor de la "Madre Patria", como ha demostrado el propio Butters en Es la Mañana de Federico con una intervención sobrecogedora.

Por supuesto, los que odian y desprecian a España aquí también la odian y desprecian allí, así que tampoco debe extrañar que la izquierda española se ponga del lado de las dictaduras iberoamericanas y del indigenismo trasnochado que reniega del legado español, porque, al fin y al cabo, es a través de ese legado cultural europeo y judeo-cristiano como se llega a la democracia liberal que desprecian, pero de la que se aprovechan de manera obscena.

Lo más terrible es que esos que han trabajado y trabajan por acabar con las libertades de los países hermanos en América están aquí en el poder y tienen exactamente el mismo programa político; como advierte certeramente Butters, "los comunistas son caníbales, no pueden dejar de comerse a los demás y además desean comerse no sólo la carne sino la libertad".

Y no, no crean que atropellos como el asalto a PBO –que al menos ha podido reiniciar sus emisiones a lo largo de la tarde de este jueves– es algo que no puede suceder en España, porque eso era exactamente lo que pensaban en todos los países en los que finalmente pasó a lo largo del último siglo.