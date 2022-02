"¿Un inmenso paripé o es que los del PP son tan tontos como parecen?"

El Mundo

"Casado llevará a Batet al TC por el pucherazo a la soberanía nacional". Pues, con lo rápido que decide el TC, acabará la legislatura y estaremos esperando sentados.

Y uno de los dos diputados de UPN que se negaron a vender su voto responde a su jefe. "Sergio Sayas: "El que está siendo un tránsfuga es el señor Esparza". Por cierto, Javier Somalo desvela en Libertad Digital el precio que pagó el PSOE de Lastra a UPN por sus votos: 27 millones de euros y el alcalde de Pamplona. "Al final el pacto era votar en contra de la reprobación del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y 27 millones de euros en "modificaciones presupuestarias" que se llaman".

Ahora, quedamos a la espera de la querella contra la socialista por acusar al PP de haber comprado los votos de los diputados decentes, cuando fue precisamente el PSOE el que sobornó y chantajeó a UPN.

"Contaba Sánchez con los votos de los dos diputados de UPN, García Adanero y Sayas, tras la negociación de Félix Bolaños con el presidente del partido en la que el ministro de la Presidencia vistió de una de esas ofertas que Esparza no podía rechazar", dice Santiago González. "O sea, un chantaje: Vosotros veréis; si no votáis nuestra reforma laboral os madrugamos el alcalde de Pamplona. Para completar, el acuerdo entre Bolaños y Esparza fue cuidadosamente ocultado a los dos excelentes diputados navarros, que no renunciaron a su condición de representantes de la soberanía nacional y votaron que no". Santiago, eres un majadero, que te conste. O al menos es lo que dice tu compañera Lucía Méndez.

Bustos no deja claro si es un majadero o no. "Esparza vive en la Navarra de Chivite, hoy Txibite. Y a nadie le amarga el olor de un millón europeo, o varios. Pero quien ha cambiado aquí es la dirección de UPN. Sayas y Adanero siguen en el no a Sánchez. Como siempre". "Sayas y Adanero traicionaron a su jefe y encima fracasaron. Yo pienso que hicieron exactamente lo que sus votantes querían". Su jefe no es Esparza, son sus votantes. A ver si esto les entra alguna vez en la cabeza a los políticos.

El País

"Casero: la que he liado, estoy destrozado". "El popular, que se equivocó cuatro veces en su voto telemático clave para aprobar la reforma laboral, es la mano derecha de Teodoro García Egea". Uy, encima el enredador de Teo rondando por ahí. Javier Casqueiro cuenta que "Casero, terminada la sesión, logró al fin entrar en la sala y sentarse nervioso y sudoroso en su escaño. Estuvo un rato solo. No dio explicaciones a sus compañeros. Fue ahí, cuando acabadas todas las votaciones, se montó un escándalo que no captan las cámaras ni pudieron ver los periodistas. Ocurrió entre la salida de Batet del hemiciclo y su refugio en su despacho. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, protector del diputado Casero, secretario de organización del partido y su mano derecha para ejecutar sus instrucciones, empezó a gritar a Batet por su nombre de pila: "¡Meritxell, estas no son formas de irse, así no te vayas!" Diputados del PP que vieron la escena admiten que Egea se dirigió a Batet con poca educación y nada institucionalmente". ¿Acaso no saben que Teo es un machista maleducado? Ya lo rebeló Aguirre en una entrevista. A lo mejor ahora entienden que Ayuso le bloqueara. Parece que la mano derecha de Casado es un machirulo que se cree con derecho de gritar y maltratar -políticamente- a las mujeres, sean de su partido o no.

"La historia de una traición que quería parar la reforma laboral pero salió mal". Si esto es traición, muchos diputados del PSOE -Batet, Margarita Robles y otros varios- son unos traidores. Votaron contra la investidura de Rajoy pese a las órdenes de la gestora de Javier Fernández.

Aunque ya es público que Bolaños sobornó y chantajeó a UPN, El País intenta engañar a los lectores. "Los socialistas creen que hubo una compra del voto de los dos diputados de UPN". En el PSOE están absolutamente convencidos de que hubo compra de votos. "Solo queda saber el precio que ha pagado el PP", dijo este viernes Adriana Lastra, número dos de los socialistas".

Pues resulta que fue el PSOE el que pagó -o prometió pagar- a UPN 27 millones de euros para que traicionaran a sus votantes. Es sorprendente que los aludidos por Lastra no la hayan llevado ya a los tribunales por calumnias. García Adanero ya le respondió ayer a Lastra que cree el ladrón que todos son de su condición.

En UPN "tienen sospechas de que el PP o Vox puedan haberles ofrecido ir en las listas en el futuro u otra prebenda. Está claro es que a estos dos políticos profesionales se les ha acabado su carrera en UPN, y tenían que saberlo cuando votaron contra sus órdenes". Han demostrado que son personas con principios, ¿Qué persona con principios quiere pertenecer a un partido que vende a sus votantes?

Dice El País que "engañaron a todo el mundo. Eso era clave para que triunfara la estrategia. Si no, el PSOE podía haber buscado una alternativa. Lo que no esperaban era el fallo del PP". Sí, ese fallo tan oportuno. "Nadie sabe si les prometieron algo a cambio del giro. Y es posible que no se sepa nunca, porque en realidad, su traición no valió para nada, y, por tanto, no tiene sentido compensarla". No como a Batet o a Robles, a quienes Sánchez les compensó la traición al PSOE con un ministerio y la presidencia del Congreso. Al menos, los diputados de UPN dormirán tranquilos y podrán mirarse al espejo todas las mañanas, no como otros. Y por favor, que el periódico sanchista no hable de traiciones, engaños y mentiras, que nos da la risa.

ABC

"El Reglamento no avala la excusa de Batet para impedir a un diputado corregir su voto". Podemos estar examinando el reglamento hasta el día del juicio final. No va a cambiar nada. El editorial señala también al PP. "El PP debe aclarar sin titubeos y paso por paso su actuación, desde el error del diputado al votar a sus gestiones posteriores para subsanarlo. Limpia y claramente la verdad, es lo que hará mucho más verosímil su denuncia". Porque lo cierto es que hay cosas que no cuadran.

"Pero de momento el foco de este debate debe ponerse en la actuación de Meritxell Batet", la peor presidenta del Congreso de la democracia, una sectaria y una traidora, si nos atenemos a lo que dice la izquierda de los diputados de UPN.

"Batet faltó a la verdad cuando dijo que había consultado con la Mesa del Congreso la petición del diputado Casero de votar presencialmente y anular su voto telemático". Hombre, la mentira es la esencia del sanchismo. Sin mentir no estarían en Moncloa.

"Batet tiene un problema serio de responsabilidad política y legal. La sombra de la prevaricación se extiende sobre ella. Aunque su comportamiento no fuera delictivo, sí es indigno de una presidenta que se debe a todos los parlamentarios del Congreso". Ahora vamos a pedirle dignidad a Batet. Eso sí que es una majadería.

"Políticamente la convalidación de la reforma laboral tiene el estigma del abuso y la trampa". Pues ABC debería estar contento, eran partidarios de que el PP se abstuviera.

Girauta explica que lo que ha pasado en realidad no es tan raro. "Nos gobierna un señor al que el Comité Federal de su partido echó de la Secretaría General mediante una moción de censura hace menos de cuatro años. ¿Por qué? Por intentar que se votara la convocatoria de un Congreso Extraordinario colocando una urna tras una mampara y prescindiendo de controles, de censo y de interventor. Cuando volvió en olor de multitud -el olor de la militancia- y se puso a cortar cabezas, todos los que habían condenado el pucherazo se quedaron callados como putas y quietos como muertos, a ver si se libraban de la purga".

"Intentar un obsceno pucherazo en un Comité Federal del PSOE es cosa bastante fea, pero a fin de cuentas las salpicaduras no manchan a los demás. Llevar el estilo al Congreso porque el decreto tiene que aprobarse ‘sí o sí’ es peor que feo. Es un salvaje punto de inflexión en nuestra historia democrática". Es lógico que si, pese a un pucherazo, la militancia le votó, considere legítimo darlos para conseguir lo que quiere. Y si no es legítimo, a él se la trae al pairo.

Hughes dice que "muchos creen que el fallo en la votación pudo ser un inmenso paripé a mayor gloria de Bruselas". Conspiranoicos, según Lucía Méndez, tan podemizada que ya utiliza el insulto como forma de atacar al que no piensa como ella. "La otra opción (no excluyente) es que los del PP sean tan tontos como parecen y los del PSOE unos prevaricadores sistemáticos". Tal vez nunca lo sepamos.

Isabel San Sebastián se suma a la larga lista de majaderos. "Dos personas rectas, dos hombres de honor se auparon a hombros de la coherencia el jueves en el Congreso, para rescatar con su voto el buen nombre de su partido y la imagen de una Cámara convertida en burla a los españoles. Me refiero a Sergio Sayas y Carlos Adanero, representantes de UPN, cuyo gesto de enorme valor quedó invalidado en el recuento por la torpeza de un popular, sumada al sectarismo antidemocrático de la presidenta Batet, lo que no resta un ápice de grandeza a su alarde de dignidad". Cuántos majaderos hay en España, ¿verdad Lucía? Mira que alabar que alguien actúe con decencia y se juegue su puesto de trabajo... A dónde vamos a ir a parar con majaderos así.

"El presidente de UPN, Javier Esparza, que había hecho un cambalache con Bolaños sin molestarse en recabar su opinión, les ha pedido que devuelvan el acta. Yo le reto desde aquí a que consulte a las bases. Me apuesto un abono en la Monumental para todos los Sanfermines a que sus votantes navarros le dan la patada a él". Depende de la cantidad de majaderos que haya entre las bases de UPN.

La Razón

"Batet: «El sistema de televoto está cogido con pinzas»". El editorial dice que nos encontramos "ante el injustificable hecho de que la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, haya violentado los usos democráticos con flagrante olvido de su principal deber, que no es otro que el de garantizar la protección de los derechos de todos los parlamentarios, con independencia de su adscripción partidaria". Batet escogió anteponer su condición de militante socialista". Pues lo que ha hecho durante toda la legislatura.

También en La Razón hay majaderos. Eduardo Inda, en concreto. "Que haya representantes públicos que anteponen los principios a los intereses, la decencia a la realpolitik y la opinión de los votantes a la de la partitocracia nos reconcilia con una política que es más necesaria que nunca en estos tiempos de liberticidio. Gracias, Carlos, gracias, Sergio, por no hacernos perder la esperanza,. Con gente como vosotros hay democracia para rato". Bueno, no abras el champán todavía, que nos queda sanchismo para rato.

Toni Bolaño es de la cuerda de Lucía y el PSOE. "La operación se fraguó de forma discreta y saltó por los aires porque los diputados de UPN no siguieron las directrices de su partido, en primer lugar, y en segundo porque mintieron de forma descarada para asegurarse un golpe de efecto tumbando la medida estrella del Gobierno". ¿Y qué si mintieron? La mentira es la manera de hacer política desde que Sánchez la utilizó para ganar elecciones. Y mentiras descaradísimas. No podría dormir con Podemos, nunca; nunca pactaré con Bildu; no gobernaré con los separatistas; traeré a Puigdemont a España. El campeón de la trola.

"La reforma laboral se ha aprobado por la bisoñez de un diputado popular, con dos diputados díscolos y mentirosos que ha puesto negro sobre blanco que Casado no es un tipo con estrella, sino más bien estrellado". Isabel tiene razón, que opine la militancia si son héroes o villanos.

Juan Ramón Lucas cree que el diputado Casero y el PP estaban en el ajo. "La presidenta Batet se sorprendió de su insistencia cuando iba a dar igual, no iba a cambiar el resultado según las cuentas que ya se hacía el Gobierno y su partido a la vista de los pactos conseguidos. Ignoraba la presidenta lo que probablemente sí sabía el diputado: que su voto era fundamental". "Por eso removió Roma con Santiago intentando desfacer el entuerto". Puede. Lo que no se entiende es por qué apuró tanto su voto si sabía sus limitaciones con las nuevas tecnologías.

"De ahí el júbilo exagerado de los diputados del PP ante el primer error de Batet. De ahí su decepción cuando se corrigió. Ellos tenían la verdadera combinación de la caja fuerte y se aprestaban a hacerse con el botín político". También podría ser que el PP forzara a su diputado a montar el numerito para ocultar un pacto con el PSOE para que la reforma saliera adelante. Tenía muchas presiones dentro de su propio círculo. Y luego está Bruselas. Hay demasiadas sombras en este asunto y creo que nunca sabremos lo que realmente pasó, pero que la reforma laboral entra en vigor que nadie lo dude. Y que Batet aguantará, tampoco.