Tudanca, "absolutamente estupefacto" tras su breve reunión con Mañueco

La primera reunión en las negociaciones del PP para tratar de formar gobierno en Castilla y León ha terminado a los 15 minutos, según ha lamentado el secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca.

El candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, había citado al socialista este lunes dentro de su ronda para conseguir apoyos para la investidura y según el socialista, "la mera mención de la palabra corrupción ha hecho que el PP se levantara de la mesa. Que lo expliquen".

Tudanca se ha declarado "absolutamente estupefacto" y "tremendamente desconcertado" por la salida de Mañueco de la reunión y ha acusado a los populares de haber "dinamitado" el encuentro.

Según Tudanca, es una prueba de que el PP tiene decidido desde el primer día que va a gobernar con Vox, con los que cree que también ha pactado la conformación de la Mesa de las Cortes.

Por su parte, Mañueco ha pedido a Tudanca tras el encuentro que el PSOE "asuma su derrota" para que ambas fuerzas puedan sentarse a dialogar y ha lamentado los "rechazos, evasivas o silencios" recibidos por parte de los socialistas en la reunión.

"Que el PSOE asuma que quien ha ganado en Castilla y León ha sido el PP. Tudanca no ha asumido su derrota, es lo primero que tiene que hacer para poder sentarnos", ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha criticado que ante las propuestas de la delegación 'popular', los socialistas se han limitado a "habar de un ayuntamiento no sé dónde, de la comunidad autónoma de no sé cual, de esta fuerza política, de otra fuerza política", algo que ha tachado de "maniobras de distracción" y "excusas".