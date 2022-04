Feijóo promete "salir a ganar y no a esperar a que los partidos de gobierno pierdan"

Tras un lustro en todas las quinielas de la sucesión, Alberto Núñez Feijóo fue proclamado este sábado presidente del Partido Popular. En la segunda jornada del XX Congreso del PP de Sevilla, el todavía líder gallego fue elegido por un 98,35% de los votos. En total, recibió el apoyo de 2.619 compromisarios de los 2.663 votos válidos emitidos este fin de semana. No tuvo ni un voto en contra, pero sí 44 en blanco y 7 nulos.

Nada más conocer el resultado de la votación, Feijóo se lo comunicó a la Casa Real porque "respeto al Jefe del Estado sin ningún matiz". Tras ello, el todavía presidente gallego protagonizó un discurso en el que dio las claves de su mandato.

"No estamos para asistir como espectadores a la destrucción de los partidos del gobiernos, salimos a ganar no a esperar que los partidos de gobierno pierdan", "no nos moveremos de la Constitución, el sentido de Estado y el interés general", "moderación no es tibieza" o "no somos ni nacionalistas ni condescendientes con el nacionalismo" fueron algunas de las frases más destacadas de su discurso en el que pidió "dejemos de repartir carnets de patriotas" y "emperezar a trabajar como adultos".

"Guárdense sus carnes de demócratas, de Españoles y patriotas, guárdense las soflamas y emperecemos a trabajar como adultos", grito desde el escenario en un enérgico discurso que duró más de una hora.

"Democracia, paz y libertad no se defienden solos"

El discurso de Feijóo estuvo también marcado por el homenaje que minutos antes la formación había realizado al pueblo ucraniano. Un homenaje en el que intervino la diputada de ese país a diputada ucraniana Yelyzaveta Oleksiivna Yasko que recibió una larga ovación.

"Imaginad que todo lo que tenéis hoy de pronto se desvanece", dijo la diputada ucraniana en un desgarrador discurso en el que explicó que su "piso está destrozado, mi vida personal está en las manos de Putin y mi querido esposo está en la cárcel como preso político, arrestado en Georgia como prisionero personal de Putin".

Tras escucharla, Feijóo recordó en su discurso la importancia de saber que "la democracia, la paz y la libertad no se defienden solos", y mostró su respaldo al pueblo ucraniano.

Homenaje a Ucrania y a las víctimas del terrorismo

La última jornada el Congreso del PP en Sevilla estuvo marcada por los homenajes. El primero, a las víctimas del terrorismo. Borja Giménez, hijo de Manuel Giménez Abad presidente del Partido Popular de Aragón asesinado por la banda terrorista ETA en 2001, pidió Justicia "para los 300 asesinatos sin resolver en nuestro país".

"No es aceptable que se otorguen beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo que no están dispuestos a colaborar con la Justicia. Nos obliga a garantizar que se respete la memoria de las víctimas. Es una infamia que terroristas no arrepentidos sean homenajeados en las calles del País Vasco y Navarra", sentenció Giménez.