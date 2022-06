"Sánchez, un chulo perdonavidas y un peligro público"

El Mundo

"Pedro Sánchez alarma a la UE con la inmigración y una alianza europea para que le ayude en la crisis con Argelia". Después de haber liado la de padre y muy señor mío pide ayuda al primo de Zumosol. "Rogar amparo a Bruselas para que subsane los errores propios y meta en cintura comercial a Argelia no solo delata la propia inepcia sino que puede resultar contraproducente. De hecho, la Italia de Draghi ya ha adelantado a España como socio preferente para conducir y exportar el gas argelino a una Europa que busca la independencia energética de Rusia. El cacareado hub gasístico será italiano, no español ", dice el editorial. "Entretanto llegan pateras argelinas a Baleares y las gasísticas temen una renegociación al alza que repercutirá obviamente en la factura. Difícil hacerlo peor". Torpe, pero torpe. Con lo listo que se cree que es, el chulo de Moncloa.

"La Fiscalía afirma que Oltra trazó un 'plan preestablecido' para desacreditar a la víctima de los abusos de su ex marido". ¿Cómo es posible que una cómplice de violación sea vicepresidenta de algo? Esta sinvergüenza tiene que irse ya. Encubridora de violadores de niñas. "Mónica Oltra no puede seguir representando a los valencianos ni un día más. Tampoco puede continuar esgrimiendo su discurso victimista de estar sufriendo una cacería política. La rotundidad de la Fiscalía hace inviable otra salida que su dimisión inmediata. Del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se espera que rompa su silencio —motivado sin duda porque Compromís tiene la llave de la gobernabilidad— con una condena sin matices de la actuación de su número dos". Y si no lo hace se convertirá en otro cómplice de violaciones de niñas, él sabrá si quiere ser tratado como un encubridor y cómplice de violaciones de menores por mantener a su socia en este vomitivo asunto. Ximo Puig, cómplice de violadores.

"'Malestar' en la dirección de ERC por las continuas salidas de tono de Rufián". Esta vez su bocaza se la ha jugado y lo sabe. A Rufián se la trae al pairo la independencia de Cataluña. Es más, es que si se proclama es el primero en quedarse en Madrid, con bien que se vive aquí. Así ha pasado, que su jefe le ha propuesto ser alcalde de Santa Coloma y le ha mandado a freír espárragos. En lugar se sentirse orgulloso de poder trabajar en Cataluña por la independencia le ha dicho a Junqueras a esa región de zumbados te vas tu, yo me quedo en Madrid que aquí estoy de maravilla.

Dice Iñaki Ellakuría que "se perciben en Rufián los rasgos de un arquetipo de la literatura universal que lo convierten, a pesar de sus habituales mamarrachadas, en un personaje con cierto encanto y que acaba despertando un amortiguado sentimiento de simpatía". Iñaki, tómate la temperatura, anda. Que este macarra sobreactuado te caiga bien es para hacérselo mirar. "Pícaro del extrarradio barcelonés, con sombras del pijo aparte de Marsé, del Julien Sorel de Stendhal y los guasones de Estopa, Rufián entendió que la condición revolucionaria del procés iba a dinamitar las viejas y, hasta entonces, inaccesibles estructuras pujolianas de poder, ofreciendo a avispados buscavidas como él la inesperada oportunidad de saltar de la suburbial cola del paro a la moqueta institucional". Sí, debió tener que arrodillarse mucho.

Cree Iñaki que lo que ha desatado la lengua rufianesca es la intención de Junqueras de devolverle "al sucio arrabal" de Santa Coloma, "la desagradable ciudad de la periferia barcelonesa de la que escapó gracias a la política lazi". Ni de coña, dijo, yo me quedo en Madrid, que en Cataluña sois todos unos tarados. "Esta perspectiva del indeseado regreso al barrio, y la pérdida del sustancial botín acumulado, despertó en Rufián una sinceridad vengativa y empezó a retratar desde la verdad a la peña nacionalista con la que hizo fortuna". Desde entonces no hace más que pedir perdón, pero nadie le cree, se le ha visto demasiado el plumero. Para mí que le quedan dos telediarios en ERC. Rufián, que faltan camareros.

Federico Jiménez Losantos narra la relación de los comunistas con el sexo a lo largo de la historia a raía de una frase de Irene Montero en el Senado. "Yo me acuesto con quien me da la gana". "Lo malo es cuando se levanta. Ya vimos lo que le hizo a Tania Sánchez cuando la sucedió como favorita de Pablo Iglesias; y luego a Errejón, como portavoz del partido: una, detrás de la columna, el otro, a la calle. Ahora ha echado a la hija de Willy Meyer, mientras el padre de sus hijos pasea a Lilith Verstrynge. ¡El tirón dinástico! Pero lo de Irene, acostada o levantada, es especialmente peligroso, porque, yerma de saberes y ayuna de talento, suple sus vacíos con un sectarismo digno de Mao, Pol Pot o Abimael Guzmán". Sí, tiene mal ganar y peor perder la madre de los hijos de Iglesias. Yo que Lilith me andaría con ojo.

"En toda la historia del comunismo aparece el disfrute y abuso del poder en el ámbito más íntimo, el del sexo. Así que Irene puede acostarse con quien quiera; una prostituta, no. "Libertad, ¿para qué?", dijo Lenin. Al que, por cierto, le pagó el partido una prostituta francesa".

El País

"Preocupación en el Gobierno por la crisis de Argelia y el 'fallo de cálculo' de Exteriores". Sí, un buen fallo de cálculo. Una cagada como un piano, más bien. "Sánchez respalda a Albares 'de forma rotunda' y opta por una respuesta firme con apoyo de la UE. Exteriores defiende que España no ha hecho nada para una reacción tan virulenta". "El núcleo duro del Gobierno no entiende por qué Argelia reacciona así con España pero no lo ha hecho con EEUU, que ha ido mucho más lejos a favor de Marruecos sobre el Sáhara, o con Francia, Alemania o Países Bajos, que han seguido líneas muy similares a las españolas sin ninguna represalia argelina, o Emiratos Árabes, que ha llegado más lejos y ha abierto un consulado en El Aaiún, en pleno Sáhara Occidental, reconociendo así la soberanía". Hombre, Cué, porque saben que Sánchez es un mierdecilla engreído. Algo habrá hecho, este hombre tiene más peligro que una piraña en un bidet.

Y en su línea, "ni Sánchez ni Albares se han puesto en contacto con Alberto Núñez Feijóo o algún otro interlocutor del PP para hablar de esta crisis". Como viene haciendo toda la legislatura. Sánchez solo llama al PP para renovar el CGPJ, es lo único que le interesa de ellos.

"Los exabruptos de Rufián abren el debate sobre su sustitución como cabeza de cartel de ERC en el Congreso". Ay, madre, que se lo cargan. Nos libramos de Rufián. "Oriol Junqueras apuesta por el diputado como cabeza de lista en Santa Coloma de Gramenet". Pero hombre, Rufián, si debería ser un honor para ti ser alcalde de tu terruño y dejar de una vez Madrid, este nido de fachas. Hala, hala, a Santa Coloma, tu país independiente.

ABC

"Sánchez alarma a la UE con su fiasco con Argelia". ¿Pero qué leches has hecho, Antonio? "Moncloa ocultó al Congreso el deterioro de la relación con Argel de forma reiterada". La banda de la mentira. Dice el editorial que "no hay precedente, en la historia de la democracia española, de un episodio diplomático tan perjudicial para España" y "se trata de un caso imputable al presidente del Gobierno", que se ha comportado con su chulería acostumbrada al decidir él solito lo del Sahara. "Sánchez no informó previamente al Partido Popular ni contó con su conformidad para un giro radical sobre una cuestión en la que tanto izquierda como derecha estaban históricamente de acuerdo". Así que ahora, calladitos cuando lleguen las críticas.

"En una fase de alta inflación a largo plazo, la amenaza sobre el suministro de gas argelina es muy preocupante, porque la economía española está sostenida con políticas muy frágiles de deuda y déficit públicos. La famosa «excepción ibérica» aprobada ayer por Bruselas para abaratar la energía mediante el control de precios del gas puede verse mermada por el uso que haga Argelia de la exportación de gas. En definitiva, Sánchez es responsable de una crisis que no ha hecho más que empezar". Qué calamidad de tío. Va a ser la maldición de Francokamon.

Carlos Herrera dice que "por si quedaba algún sector de la gobernanza patria por deteriorar, se acaba de sumar la diplomacia española al resto de desastres conocidos por todos. No bastaba con la economía, el equilibrio territorial, la justicia, las instituciones y las relaciones con la Corona. Ahora tocaba deteriorar la presencia de España en el exterior, concretamente en el exterior con el que debemos ser más cuidadosos".

"Lógicamente, las mentes vuelan a la velocidad de la luz, y no hay quien no se pregunte qué es lo que encontraron los espías marroquíes en el teléfono de Pedro Sánchez. Hay gato encerrado y antes o después deberemos saberlo". Pero Pedro, ¿qué tenías en el móvil? "O algo había ahí de interés o, simplemente, estamos gobernados por idiotas". O las dos cosas, Carlos.

"En España hemos colocado al Botones Sacarino en la cúspide de la gobernación de las cosas comunes y va a conseguir que se hagan ciertas cada una de las leyes de Murphy, aquel que decía que lo que puede salir mal saldrá mal. Sólo que aquí lo que podía salir bien, también sale mal". Cuándo nos libraremos de esta calamidad.

La Razón

"La diplomacia se revuelve contra Sánchez: 'Pagamos no tener palabra'". Vamos, que los embustes de Sánchez han traspasado las fronteras. "La reacción del Gobierno ha dejado en evidencia hasta qué punto Argelia les ha pillado con el pie cambiado. Y en la diplomacia española se llevan las manos a la cabeza ante la acumulación de 'errores' y el coste reputacional de la sospecha de que estos 'errores' sean consecuencia de los 'mensajes' que Rabat ha podido hacer llegar a Moncloa por su presunto acceso a información reservada". Pero Pedro, qué tenías, ¿vídeos porno? "Argelia está 'enfadada' porque piensa que 'Sánchez no tiene palabra'". Puf, mala cosa, está tan enfermo que se han dado cuenta hasta en Argelia.

"El líder de la oposición pidió ayer a Argelia que no confunda 'Gobierno y pueblo español', y que no haga pagar a los ciudadanos 'la decisión improvisada del Gobierno'". Eso señores de Argelia, que este chiflado ganó con una moción de censura y después de forma fraudulenta con mentiras a los electores, de verdad, señores argelinos, que le vamos a mandar a tomar por saco en cuanto nos deje votar. "La respuesta del PSOE fue tachar de 'incendiario' al líder de la oposición por sus críticas". ¿Incendiario Feijóo? Pero si el que ha provocado todos los fuegos ha sido Sánchez, él solito, oiga, sin preguntar a nadie. A Sánchez del PP solo le interesa el Poder Judicial, eso ya lo tenemos claro.

"Desde el principal partido de la oposición apuntan a la presunta 'extorsión' de Rabat al Gobierno español y vuelven a exigir a Sánchez que aclare qué hay detrás del espionaje del que fue víctima en plena crisis, qué información le han robado y los motivos de un cambio de posición cuando la doctrina de la ONU sigue siendo que los saharauis tienen que pronunciarse lo que quieren. '¿Qué hemos sacado de todo esto? ¿O todo lo que estamos perdiendo es para proteger al presidente del Gobierno?', se preguntan en alto". Lo dicho, éste elemento tenía porno duro, si no, no me lo explico.

Abel Hernández afea a Sánchez ser Sánchez el otro día en el Congreso. "La actitud chulesca, perdonavidas, de Pedro Sánchez, saltándose a la torera el Parlamento y descalificando a la oposición incómoda, parecía más propia de un autócrata caribeño que de un demócrata europeo". Sánchez tiene de demócrata europeo lo que yo de monja. "Este hombre, despreciado en la calle, empieza a sentirse dueño del Estado, y cree que no tiene que dar cuentas a nadie". Ya se caerá del guindo. "Es, si la percepción es cierta, un peligro público". Sí, la percepción es cierta.

Se "ha extendido la sospecha de que Pedro Sánchez es hoy rehén del rey de Marruecos. Difícil de probar, aunque los indicios no son despreciables; pero lo que parece evidente es que el presidente del Gobierno español es rehén de esta sospecha. Y eso compromete seriamente los intereses de España. Ya se sabe que el chantaje tiene un fuerte poder desestabilizador. ¡Cómo no van a sonar todas las alarmas!". Pedro, por última vez ¿qué tenías en el móvil?