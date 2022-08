Sin comunicación, sin renovación del CGPJ, sin cambios en el artículo 49 de la Constitución, sin pactos económicos… sin acuerdos. Así podría resumirse la relación entre Gobierno y oposición en los últimos tiempos. Hace ya cuatro meses que Alberto Núñez Feijóo llegó al poder y se reunió en La Moncloa con Pedro Sánchez.

Entonces, ambos pusieron sobre la mesa una serie de acuerdos que no han llegado a ninguna parte. "Feijóo ha ofrecido pactos a Sánchez pero el presidente del Gobierno no puede pactar nada con el PP porque Podemos no se lo permitiría ni tampoco sus socios de ERC y Bildu", sentencian desde Génova.

A pesar de ello, el presidente de los populares continúa poniendo sobre la mesa estos acuerdos para dejar en evidencia que es el ejecutivo socialista el que tiene "el problema de que no puede pactar nada con la oposición".

El CGPJ

Uno de los acuerdos de los que se ha hablado largo y tendido ha sido de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En un primer momento, los enviados del Gobierno y PP, Félix Bolaños y Esteban González Pons, comenzaron una negociación que se frenó por las elecciones andaluzas. A ninguno de los dos le interesaba un pacto antes de los comicios del pasado 19 de junio.

Después, las negociaciones saltaron por los aires cuando el Ejecutivo inició de forma exprés una reforma para permitir al CGPJ nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional, algo que no podía hacer por estar en funciones. Movimiento que permitía que el Gobierno nombrara también a dos representantes cambiando el signo del órgano: de conservador a progresista. A pesar de ello, el PP hizo su propuesta al Gobierno en la que solo ponían una línea roja: retirar esta reforma, algo que no sucedió. A partir de ahí, el acuerdo se ve "muy complicado".

Pacto económico, pacto energético....

Dejando a un lado la renovación de la Justicia, Feijóo también ha ofrecido a Sánchez otros pactos como el económico, el energético o el de política exterior, justo antes de la cumbre de la OTAN. Ninguno de ellos ha prosperado.

Además, los populares muestran de forma constante sus molestias por la falta de comunicación en asuntos clave. El último de ellos, la dimisión de Dolores Delgado en la Fiscalía General y su sustitución por Álvaro García Ortiz, de la que se enteraron por la prensa.

Especialmente molesto se encuentra Feijóo con la falta de acuerdo con Sánchez para cambiar el artículo 49 de la Constitución y quitar la palabra "disminuido", que hace referencia a las personas con discapacidad. El líder del PP incluso hizo una oferta pública en junio de reforma exprés pero desde La Moncloa ni le han respondido.

De las pocos acuerdos a los que han llegado Gobierno y oposición en los últimos cuatro meses está la eliminación del voto rogado o el aumento de presencia militar en Rota, un compromiso firmado por Sánchez con Joe Biden en el marco de la cumbre de la OTAN y que el PP apoyó. Más allá de estos pactos, fuentes populares reconocen que será complicado llegar a nuevos acuerdos con Sánchez de cara al inicio del curso que viene.