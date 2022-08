"En España la ley se cumple, excepto si eres compinche de Sánchez"

El Mundo

"La Generalitat prepara un decreto para imponer el catalán de los cero a los seis años". Advierte el editorial de que "la obsesión del Govern en su cruzada contra la lengua común de todos los españoles no tiene límites. Y, este caso, tal como adelantamos hoy, los letrados de la Generalitat han advertido al Ejecutivo que encabeza Pere Aragonès en el informe jurídico que forma parte del proceso de elaboración de la norma de la previsible conflictividad con la Justicia si el decreto de enseñanza preescolar acaba incorporando el precepto sobre el catalán como lengua vehicular. Señalan los letrados que el texto debe ceñirse a los contenidos curriculares, sin alusiones a lo que tiene que ver con la regulación del régimen lingüístico. Y recuerdan que, de lo contrario, los padres podrían presentar recursos y el decreto ser tumbado, al menos en parte, por el Tribunal Supremo, como ya sucedió en 2012 también con una norma de ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil". Y la Generalidad se pasará el fallo por el arco del triunfo como todas la leyes y Pedro Sánchez no le dirá amenazador "en España la ley se cumple", como hizo con Ayuso".



"«En España la ley se cumple», carraspea Sánchez mientras sus aliados en Cataluña son libres para quebrantar los derechos de los ciudadanos, apostando porque el catalán sea la lengua vehicular de los centros de enseñanza, en tanto que el castellano, la otra lengua oficial, la mayoritaria, queda reducida a una condición subalterna, o sea, extranjera", dice Julio Valdeón. "«En España la ley se cumple», susurran los mandarines del delito, que encuentran hilarante el desistimiento del TSJC, impotente ante la insubordinación de la Generalidad y la complicidad de un PSC y unos Comunes dichosos de ejercer como palanganeros de la xenofobia".

"«En España la ley se cumple», cacarean nuestros mejores humoristas, reyes del cachondeo dadá, al tiempo que jóvenes radicales rodeaban y acosaban al hijo de Carlos Iturgaiz en las fiestas de Getxo al grito de «basura del PP, vete de aquí pero ya»".

"Recuerden que en España la ley se cumple. Excepto si eres compinche de Sánchez. En cuyo caso haremos las contorsiones necesarias para que pilotes como te salga del reverendo bollo". Y los compinches de Sánchez que se saltan la ley con su beneplácito son legión.

El País

"El traspaso a La Moncloa de un centenar de agentes del CNI provoca división en el Gobierno". "No podemos seguir protegiendo secretos de la dictadura. No es serio". "La nueva ley de Protección de la Información Clasificada provoca frustración en historiadores, archiveros y ONG". Uy, secretos de Franco, qué interesante a estas alturas para el ciudadano común que no llega a fin de mes.

El País sigue su ataque salvaje contra Ayuso pese a que varios socialistas y socios de Sánchez ya la han superado con creces en sus críticas al plan energético. "Las contrapropuestas del PP al plan de ahorro del Gobierno: "Incrementar las fuentes de energía" y alargar la vida útil de las nucleares".

El editorial se dedica a la crisis del hielo, que apesta a otra invención mediática ante la sequía informativa del verano. Pero la alarma ha tenido sus consecuencias y, como con el papel higiénico en pandemia o la leche en la huelga de transportistas, a algunos les ha dado un ataque de histeria y han hecho acopio de cubitos de hielo.

"Parte de la escasez de cubitos en las tiendas tiene una explicación razonable. Muchas empresas decidieron ralentizar su producción industrial de hielo en invierno y primavera por los altos costes de la electricidad, esperando retomarla cuando bajaran los costes. Y ahora, sin apenas reservas almacenadas, son incapaces de responder a una demanda disparada por una aguda ola de calor en plena temporada turística". A ver si dan ejemplos concretos, porque no conozco absolutamente a nadie al que se haya negado el hielo.

"A ese panorama sombrío se añade de nuevo el poder de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería móvil. Las imágenes de frigoríficos y viales vacíos, pero también los bulos y las exageraciones, amplifican el miedo a quedarse sin el producto deseado. En esas plataformas también se halla buena parte de la explicación de que el fenómeno del acopio compulsivo se produzca con mayor frecuencia. Esta vez ha sido por el pánico a quedarse sin agua congelada". Que el hielo es eso, agua congelada. Lo puede fabricar uno mismo con un grifo y un congelador.

ABC

"El Gobierno cede y busca ahora el apoyo de las comunidades a su plan de ahorro energético". "Pocas veces la crítica de la oposición a la acción política del Gobierno ha resultado tan constructiva como en el caso del decreto de medidas de ahorro energético", dice el editorial. "Abonado a la soberbia y ayuno de humildad, el Gobierno siguió ayer responsabilizando al PP de la inseguridad provocada por un decreto que el departamento de Teresa Ribera redactó de forma improvisada y sin el necesario diálogo. No es el PP el que, como dijo ayer Reyes Maroto, genera «ruido, crispación y desconfianza». Todo lo contrario". No hay más que ver la catarata de insultos contra Ayuso del Gobierno en pleno y sus voceros mediáticos.

Girauta desvela hoy detalles de la negociación con el PSOE para el pacto del Abrazo frustrado por Podemos. "Durante las negociaciones conocí la bonhomía, el sentido de Estado y el compromiso democrático de algunos miembros del equipo socialista que entonces constituía el núcleo duro del PSOE. No sigue en activo ninguno de aquellos con los que compartíamos valores y una buena cantidad de políticas, circunstancia que se reflejó en un largo acuerdo por escrito". Sánchez se los fundió porque no le secundaron en sus pactos posteriores con Bildu, Podemos y ERC.

"El único problema serio, el único sin posibilidad de entendimiento con que me topé fue el de la inmersión lingüística. Casi pidiendo disculpas, mi interlocutor me comunicó que el tema era intocable para el PSC. Por facilitar las cosas, buscamos una fórmula que fuera imposible rechazar: ¡Un compromiso de aplicación de las sentencias judiciales sobre el uso de las lenguas vehiculares! Pues no. La representante del PSC, que solo apareció en las negociaciones para bloquear ese punto, y que luego se convertiría en tercera autoridad del Estado, se negó en redondo a suscribir una mera declaración de respeto a la Justicia. Ahí estaba el huevo de la serpiente. Solo ella sobrevivió". Así que no nos hable Sánchez de que en España se cumple la ley teniendo a Meritxell Batet al frente del Congreso.

La Razón

"El Gobierno autoriza que se puedan otorgar contratos a dedo para cumplir con el plan energético". Como si Sánchez necesitara algún plan para practicar el dedazo, no sabe hacer otra cosa.

De la reunión de hoy de Ribera con las comunidades para hacer viable el decretazo de Sánchez sobre la energía, habla el editorial. "Se trata de una clara rectificación del Ejecutivo, que hace ahora lo que debía haber hecho al principio, consultar y acordar las medidas con las administraciones encargadas de implementarlas , pero que no debería quedarse en la mera formalidad ni, por supuesto, en una de esas maniobras mediáticas para salir del paso tan frecuentes en los usos de este Gobierno. No. Lo que se impone es una revisión a fondo del decreto o, al menos, una exposición clara y no sujeta a las interpretaciones de cada administración de las normas, medidas y sanciones que contempla y que, como denuncian hosteleros y comerciantes, adolecen de seguridad jurídica, en el exacto significado del término". "Nadie en su sano juicio puede oponerse al ahorro de la energía, que debería ser una estrategia constante y no coyuntural, pero sí a una manera de actuar de este Gobierno, que copia lo que hacen otros sin reparar en las circunstancias propias".

A Marhuenda, Teresa Ribera no le cae bien, y eso sí que es preocupante en un hombre al que le cae simpático hasta el mismísimo Pedro Sánchez. "Ribera me provoca un enorme rechazo por la soberbia y arrogancia que muestra en sus intervenciones". "Hay personas que generan rechazo, porque se consideran superiores. Lo expresan con sus gestos y sus palabras". Pues no se entiende que te caiga bien Pedro Sánchez, Marhu. "En primer lugar, está ese tono agrio y agresivo de la vicepresidenta con los que discrepan. Es inaceptable". Pero eso es el denominador común del sanchismo, de todo el sanchismo, el político y el mediático.

Dice Carmen Morodo que "Ayuso es el anzuelo, no el embolado de Sánchez". "El Gobierno se esfuerza en dar brazadas al aire contra Ayuso, y mientras busca revolverse frente a su eficaz marcaje no ve que su problema no es Ayuso ni el PP, sino la oposición de los suyos cada vez que intenta dar un paso adelante o poner en marcha alguna iniciativa". Lo de Ayuso es algo visceral.

"Las medidas de septiembre serán más duras, exigirán más implicación de las comunidades autónomas, y una fortaleza en el Gobierno que podría dársela Alberto Núñez Feijóo si el presidente Sánchez le convocara a finales de agosto, con ánimo real de entenderse, para evaluar los problemas a los que nos enfrentamos y las posibles soluciones. A Sánchez le gustan tan poco sus socios como al líder de la oposición. Siempre ha creído en el bipartidismo, y, en el fondo, sigue siendo fan de ese modelo en el que los dos principales partidos se alternan en el Gobierno y pactan entre ellos los temas que les interesan. Pero si hay que elegir entre lo que uno quiere y lo que uno necesita para mantener a su partido en el poder, Sánchez, como cualquier otro, no tiene duda de cuál debe ser su decisión". Cuando ha tenido que elegir, siempre ha elegido a Otegi, a quién trata con delicadeza y mimo mientras maltrata a los españoles que nunca han cometido ningún delito salvo no estar de acuerdo con él. Y no sabe lo hartos que estamos de su actitud, aún no lo sabe, pero lo sabrá.