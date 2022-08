Bronca a Ayuso por no proteger el chotis

El Mundo

"Sánchez rechaza bajar el IRPF a los hogares como el socialista Scholz". Ah, o sea que hay que ser muy solidarios con los alemanes y apagar los escaparates pero a lo hora de bajar impuestos no tenemos nada que ver con los socialdemócratas alemanes. Eso sí, "el PSE las avala en el País Vasco". Uy Sánchez, uy Sánchez que mal lo llevas. Dice el editorial que "la rebaja de la carga impositiva en las circunstancias presentes no cabe ser leída con clichés ideológicos ni ser estigmatizada como de derechas o de izquierdas; se trata de un apoyo imprescindible al conjunto de los ciudadanos, incluidos por supuesto los más vulnerables". Scholz ha dicho que no va a enriquecer al Estado a costa del lomo de sus ciudadanos, al contrario que Sánchez.

"Es incomprensible el empecinamiento del Gobierno español en nadar contra la corriente económica por la que están optado los países más solventes, sin explicar cómo encajar la rotunda carga tributaria española en una estrategia que persiga reactivar la economía y proteger el tejido productivo. Sánchez ya rehuyó dialogar siquiera sobre el plan económico de consenso que le propuso el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y que contempla la deflactación del IRPF y la reducción de impuestos, en línea con lo anunciado ahora por Berlín". Pues no me digas más, si lo propuso Feijóo Sánchez se negará en redondo y lo pagaremos los ciudadanos. Este tipejo es así.

Fernando Palmero está indignado con el Gobierno de Madrid. Resulta que la comunidad se resiste a proteger el chotis, ese baile que bailamos los madrileños a todas horas, en todas las fiestas, discotecas, bodas, reuniones. "Entre las batallas culturales que no parece dispuesta a librar la derecha madrileña está, inexplicablemente, la del chotis". Inexplicable, Fernando, yo no sé cómo pueden dormir por las noches. "Andrea Levy, Marta Rivera de la Cruz, o incluso la propia Ayuso, tan atrevidas en muchos de sus discursos, mantienen año tras año, aun ataviadas de chulapas en San Isidro, en la Almudena, o ahora en La Paloma, silencio sobre un baile único en España que no goza, como tantas otras costumbres regionales, de una protección cultural que lo rescate de ese limbo al que ha sido desplazado por la incomodidad que sigue provocando". Es lo que tiene Ayuso, que es una cobardica, y como el chotis es un baile incómodo porque hay que bailarlo en una baldosa pues nada, que no lo quiere sacar del limbo. Y eso que estamos todos deseando marcarnos un chotis en cualquier ocasión, y lo tenemos que hacer en la clandestinidad. Mira la sevillana y la jota que buena salud tienen.

Dice Palmero, a saber qué ha tomado, que Ayuso no protege al chotis porque sus letra "parecen molestar hoy a la derecha moderna", porque "había personajes femeninos que asumían con resignación folclórica que su destino estaba sometido a la voluntad de un hombre, chulo, machista, celoso y violento. Y que por eso, les encantaba. Basta dejarse llevar por la irreverente letra de Pichi, una de las piezas principales de Las Leandras (cantada también por Celia Gámez) para reconocer a un chulo "que castiga" y atiza "candela", "porque no hay una chicuela/ que no quiera ser su amiga/ porque es un flagelador"". Sí, Fernando, y la copla. Y hay cada jota que ni te cuento. A veces temo que Irene Montero las prohíba, pero todavía no ha llegado a tanto.

"Este fin de semana, madrileños, residentes y turistas bailarán, o harán como si, en La Paloma un chotis, lamentando que la acomplejada derecha madrileña no lo declare de una vez Bien de Interés Cultural". Seguro, la gente no tiene otra cosa de qué lamentarse. Esta Ayuso. Seguro que sería la primera medida que tomaría un gobierno socialista, que tiene menos remilgos para las cosas importantes.

El País

El periódico sanchista no dice ni pio de la bajada de impuestos en Alemania. "Alemania pide un gaseoducto que una a España y Portugal con Europa Central". "España, que tiene la mayor capacidad de regasificación de toda Europa, ya ofreció durante las negociaciones sobre los recortes energéticos aumentar las interconexiones con el continente". ¿Y entonces por qué somos los que hemos puesto los primeros en imponer restricciones para ahorrar energía mientras que en Europa no hacen nada?

"El PP endurece su discurso para aprovechar el "botín electoral" del enfado ciudadano". Bueno, con el Gobierno en pleno y sus terminales mediáticas a coces todos los días con el PP tendrán que defenderse, digo yo.

Para compensar el silencio sobre la bajada de impuestos en Alemania, Pepa Bueno ensalza el impuesto a la banca. "El impuesto previsto a los beneficios caídos del cielo a la banca como consecuencia de los aumentos del tipo de interés del BCE afectará únicamente al 49% de los mismos, según los cálculos de este periódico. Será, pues, digerible, y resulta extemporánea la sonora salida de tono de una banquera, María Dolores Dancausa ("es injusto", "lo pelearemos", ha dicho) en protesta por el esfuerzo que se le requiere". Pepa, ¿por qué Sánchez no baja impuestos a los ciudadanos ahogados por la inflación como ha hecho su admirado Scholz?

ABC

"Maduro acoge maniobras militares conjuntas con Rusia, China e Irán como desafío a Estados Unidos". "Las maniobras en Venezuela, otra bofetada a la política de Biden sobre Suramérica". Éramos pocos y parió Maduro.

Dice el editorial que "las maniobras militares que realizan en Venezuela Rusia, China e Irán son sencillamente una provocación indecente y una amenaza contra el mundo libre", una provocación "indecente".

"Con esta exhibición militar lo que hace ese grupo de países que comparten sobre todo su aversión a la libertad y la democracia es precisamente definirse a sí mismos como tales, como elementos alejados de la legalidad y la estabilidad internacionales. No hace falta que nadie los coloque en la lista de los enemigos de la estabilidad mundial, porque se han puesto ellos mismos y por su propia voluntad en esa clasificación". Tampoco es que extrañe a nadie.

Ignacio Marco alaba la bajada de impuestos en Alemania para compensar la inflación. "Hay países que han adoptado la medida contraria, es decir, bajar impuestos y liberar dinero en los bolsillos de los ciudadanos para que puedan enfrentarse a la situación con un menor sacrificio. Lo hizo Italia cuando mandaba Draghi y lo va a hacer Alemania con un Gobierno en el que, además de los liberales, figuran los socialdemócratas y los ¡verdes!". "Hay otras maneras de hacerlo. Una buena, porque afecta menos a la actividad, es reducir los gastos superfluos, redundantes o innecesarios, que los tenemos a decenas de miles de millones como han demostrado múltiples organismos y puede comprobar cualquier ciudadano mínimamente observador. Pero eso no gusta a nuestro Gobierno. No solo no ha movido un dedo para borrar esos gastos, sino que ha aumentado desde enero la nómina de altos cargos, ya son 803, y la de asesores, son 746, con un coste de 149 millones". Mientras nos fríe a impuestos.

La Razón

"El Gobierno español, el único que ha aprobado un impuestazo a los beneficios de la banca". Porque es el único gobierno socialcomunista de la UE. "Socialistas, verdes y liberales alemanes han entendido, como el Banco de España y el FMI, entre otras instituciones, que una imposición moderada ayuda más y mejor a la población más castigada por la crisis, además de ser más justa. Es la tendencia en Europa que choca con la vía Sánchez de ayudas directas con la que se labra y se abona una sociedad dependiente, subvencionada y clientelar tan del gusto de la izquierda y un Estado del todo ineficiente y en riesgo de colapsar a pesar del colosal «rescate» del Banco Central Europeo y de la Comisión los últimos años", dice el editorial.

"Lejos de rectificar, de pensar en aligerar las cargas, el nuevo impuestazo contra los bancos y energéticas añade presión a un escenario abocado a la recesión con erosión en el crédito y el consumo. En la UE nadie sigue a Sánchez, sus pulsiones confiscatorias y sus políticas expansivas. Va por libre a costa de los españoles". Y aún quedan dos años.