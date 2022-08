España negocia vender la versión moderna del carro de combate Leopardo a Ucrania

Ucrania quiere carros de combate occidentales modernos para combatir a los invasores rusos que ocupan su país desde hace casi seis meses y el Gobierno español está dispuesto a vendérselos. El modelo exacto serían los Leopardo 2E que están en servicio en el Ejército de Tierra y que, por ejemplo, forman parte del muro anti-Rusia de la OTAN en Letonia. Así lo ha explicado este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Especialistas de las Fuerzas Armadas españolas serían los encargados también de entrenar a los militares ucranianos que fueran a utilizarlos. Tanto a los operadores de los carros que irán al campo de batalla como a aquellos encargados de realizar su mantenimiento y puesta a punto en la retaguardia. Un entrenamiento que se llevaría a cabo o bien en suelo español o bien en el destacamento desplegado en el Báltico.

Este posible acuerdo comercial se está negociando después de que a principios de este mes el Ministerio de Defensa descartase regalar a Ucrania varias unidades del modelo más viejo y vetusto de este carro de combate, la versión 2A4, que se encuentran almacenados y desmontados en Zaragoza desde hace años. Unas unidades que habían sido solicitadas expresamente por el propio Gobierno de Ucrania.

"Puedo decir que los Leopardo que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años no es posible enviarlos a Ucrania porque están en una situación absolutamente lamentable. Ha habido los exámenes correspondientes y están en unas condiciones que no se pueden utilizar. No los podemos dar porque serían un riesgo para las personas", dijo entonces la ministra Robles, que horas después iba a reunirse con el embajador de Ucrania en España.

La posible cesión de esos carros Leopardo más veteranos había generado cierta polémica con Alemania, país vendedor de los mismos, que tenía que autorizar la operación y que no estaba dispuesta a hacerlo por miedo a que esas unidades cayeran rápidamente en manos del ejército ruso y accediese a su tecnología interna. Desconfianza en la buena utilización que le podrían dar los ucranianos con poco tiempo de preparación.

Hay que recordar que la pasada semana hubo una nueva actualización del Ukraine Support Tracker, el observatorio del Kiel Institute for the World Economy que monitoriza la ayuda a Ucrania que envían los países occidentales, y seguía manteniendo a España como uno de los países que menos apoyo está prestando a los ucranianos para defenderse de la invasión rusa de su país.