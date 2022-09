La Razón secunda a Bolaños: Feijóo "se ha hecho cacotas"

El Mundo

"Parot y 'Txapote' disfrutarán de beneficios en las cárceles vascas y se acercan al régimen de semilibertad". Los amigos de los socios de Sánchez. A estos los mima con esmero mientras insulta a la mitad de los españoles. Dice el editorial que "no tardarán los dos monstruos más sanguinarios de ETA en disfrutar de las especiales condiciones penitenciarias que disponga para ellos el nacionalismo en el poder, pese a que ninguno de los dos ha colaborado en el esclarecimiento de los casos pendientes ni ha mostrado arrepentimiento alguno o expresado un perdón que ni siquiera cabe esperar de ellos. Lo que esperemos de una democracia es la derrota política y moral -no solo policial- del terrorismo. Y lo que esperamos de un Gobierno de España es que deje de apoyarse en Bildu como socio preferente. Y todavía pretende la bandera de la moderación" Bueno, ya no lo pretende, ahora Sánchez enarbola la bandera de la radialización sin disimulo. Dice Javier Redondo que el premio a Txapote es especialmente doloroso. "Txapote es una marca. No es uno más. Su traslado es una culminación. En su historial asesino figuran Blanco, Ordóñez, Múgica Herzog, Buesa y Lacalle. Txapote es ETA; la ETA que sobrevive". ETA vivita y coleando, y prácticamente mandando en Moncloa.

Ya le advierte a Sánchez Raúl del Pozo. "No es que Sánchez caiga mal por guaperas, ni por sus tracas republicanas; lo que de verdad provoca rechazo es su dependencia del bloque de la investidura y de los partidos que aspiran a escoñar el mapa de España. No es que sea rechazado a pesar de hacer cosas bien; es que no volverá a ganar unas elecciones si insiste en una coalición como la actual, que tiene todos los derechos a estar en el Parlamento y a formar gobiernos en sus regiones, pero no a embarcarnos en un viaje que nos llevaría a los Balcanes". Lo que más duele son sus escupitazos al resto de los españoles.

Y dicen que en España enterramos muy bien, así que Gorbachov no iba a ser menos. Todos los columnistas hablan de él maravillas. El editorial dice que es " uno de esos pocos hombres a quienes verdaderamente les es dado cambiar el curso de la historia". "Recorrió su país, observó el sufrimiento de los rusos y decidió finalmente anteponer el bienestar a la ideología". "Ojalá la lección de Gorbachov inspire un día al sucesor del sátrapa de Moscú para devolver la paz a Europa y la meta del progreso en libertad a la sociedad rusa". Y que ese día llegue pronto, que Putin no está jorobando solo a los ucranianos.

Arcadi Espada le compara con Suárez. "Como el de Suárez, su mandato fue breve. Como Suárez, se sintió más querido fuera que dentro. Como Suárez, trató de volver sin éxito. Como a Suárez, lo humillaron una sucesión de arrogantes demócratas que solo se exhibieron como tales después de que él hubiese traído la democracia. Como el de Suárez, su más grave error fue el de subestimar la influencia destructora del nacionalismo. El nacionalismo impidió que las repúblicas soviéticas iniciaran un proceso democrático de federalización y el nacionalismo ha acabado convirtiendo la Rusia de Putin en la peor amenaza de Europa. Los fracasos de Gorbachov no pueden medirse con los de Suárez, naturalmente. Otra dimensión. Pero quizá haya una manera, veraz -aunque incluya la desazón de manejar indignidades- de relativizar los fracasos del amigable ruso: comparar la Europa que dejó el comunismo y con la España que dejó Franco".





El País

Al periódico sanchista le viene de miedo la muerte de Gorbachov para abrir a todo trapo y eludir la cada vez más estrecha amistad de Sánchez con ETA al ocultar el premio a los asesinos en serie. "La Rusia de Putin desdeña el legado de Gorbachov". El editorial dice lo mismo que la práctica totalidad de los analistas españoles. "Su desaparición ha fijado en el trasluz del contraste con Vladímir Putin el verdadero valor de su vida política, sus decisiones, su coraje y, sobre todo, su decencia de gobernante, que acabó prefiriendo la libertad de sus conciudadanos al empleo de la fuerza para mantenerlos bajo un sistema comunista esclerótico y ya irreformable". "La admiración y el agradecimiento que su figura suscita, y especialmente en los países de Europa central y oriental de la antigua órbita soviética, es directamente proporcional a la denigración que levanta todavía entre los dirigentes de la Rusia actual y otros regímenes hostiles a la democracia y al pluralismo".

"Sánchez se la juega en el debate con Feijóo convencido de que demostrará su debilidad", cuentan Carlos Cué y Elsa García de Blas a dúo. No será para tanto, Sánchez se la juega en las urnas, no en un debate que no verá ni el tato y pasará sin pena ni gloria a menos que Sánchez no le arree un puñetazo a Feijóo, que visto lo visto no es descartable.



"En La Moncloa creen que la mejor manera de salir del desgaste que muestran las encuestas y, sobre todo, de la desmovilización de la izquierda, es ir directos al contenido, hablar de la gestión, contrastar ideas con el PP y lograr que se hable de lo que hace el Gobierno y no de sus aliados, los líos internos de la coalición o el cliché del Falcon, que es lo que realmente perjudica al Ejecutivo". Ya, pero la verdad de los mimos a los Txapotes no la tapa ningún discursito del odiado Sánchez. Y el Falcon seguirá ahí después del debate.

"En Génova opinan que las altas expectativas que el Gobierno traslada sobre que Sánchez se comerá a Feijóo en el debate pueden pasarle factura si no se impone contundentemente al jefe de la oposición". Y a ver si se esfuerza un poco Sánchez y no se comporta como el matón que ha demostrado ser este verano.

"Los dos cuarteles generales se preparan, pues, para un debate decisivo que es una prueba de fuego, sobre todo para el aspirante, al que los españoles aún prácticamente no han visto cruzarse con Sánchez". Con que haya alguien que pueda echar a Sánchez de Moncloa, basta.



ABC

"El PSOE andaluz evita pedir el indulto de Griñán para no desgastarse". "Los etarras más sanguinarios ya están en el País Vasco sin arrepentirse". "Se trata del culmen del proceso de cesiones políticas al PNV y a Bildu, que se inició con la atribución de las competencias en materia penitenciaria al Gobierno vasco", dice el editorial. "Es el enésimo eslabón de una cadena de blanqueamiento de ETA que parece irreversible por más que ni los etarras ni Bildu lo merezcan". Que culminará con la entrega del gobierno vasco a los etarras por parte del PSOE.

Ignacio Camacho da en la diana en su análisis. "El Gobierno acerca a Parot y Txapote porque quiere y porque puede. Porque sabe que no recibirá la respuesta que merece". La cruda realidad es que a la sociedad le importa un pito. Es más, a más gente de lo que cree Ignacio les parece bien.

Berna González de la Vega está feliz con la idea de que Sánchez baje del Falcon y eche un vistazo a lo que pasa por la calle. "nuestro presidente se va a echar a la calle y no podemos estar más contentos". "Pero, si quiere calle de verdad, que vaya a la peluquería de barriada", "que entre en las peluquerías y, allí, que no nos tome el pelo". Todos estamos deseando que empiece ya el piel con piel de Sánchez.





La Razón

"Feijóo se arma con la crisis para el duelo con Sánchez". "El PP duda de la oportunidad del «cara a cara». Ven más riesgos para ellos que para Sánchez", dice Carmen Morodo. Pero si fue Feijóo el que lo propuso. Si creyó que lo iba a rechazar es que no le tiene cogida la medida al presidente.

"En el Gobierno han visto una oportunidad para morder en el liderazgo de Feijóo. Y esto es lo que ha movido su giro de posición, y que de poner excusas para celebrar el duelo parlamentario hayan pasado a aceptar el envite lanzado desde el principal partido de la oposición". "El PP asume que la cita de la Cámara Alta tiene más peligro para ellos que para Sánchez". No hay quién los entienda. Menos mal que hay algunos políticos que viven fuera de la burbuja políticos-medios de comunicación. "Si preguntas fuera de Madrid, los presidentes y alcaldes socialistas no entienden la importancia que se está dando al debate en el Senado con el que arranca el curso político. Ni tampoco creen que la campaña contra Feijóo sirva para facilitarles el camino hacia las elecciones de mayo". En mayo no se acordará ni dios del debate del martes. Qué digo en mayo, durará la semana que viene y adiós.

El editorial trata de tranquilizar a los populares. Que no pasa nada, hombre, "nada hay que temer del debate político, más si se mantiene en su medio natural, que es la sede parlamentaria. Pero, también, porque Alberto Núñez Feijóo es un político sólido, al que respalda su propia trayectoria y que mantiene un discurso alejado del insulto y la bronca perpetua que caracteriza a esta legislatura". Y que la gente le tiene una tirria a Sánchez imposible de revertir.

Rebeca Argudo dice que Sánchez se la ha jugado a Feijóo con el formato del debate, pero qué se podía esperar de un tahúr tramposo y mentiroso como el residente de Moncloa. "Tengo serias dudas sobre si Feijóo hace bien aceptando este sucedáneo de cara a cara, que no es otra cosa que admitir el terreno de juego impuesto por Sánchez y también su marco teórico. Y es difícil ganar ahí. En mi opinión, debería plantarse y dejar claro que es Sánchez quien no ha aceptado el debate y ha intentado imponer una comparecencia con preguntas disfrazada de espíritu democrático. No es que deba sorprendernos (es Sánchez, señora) pero sí es hora de que alguien dé un golpe en la mesa. Da igual que bramen las cáfilas de acólitos sosteniendo que Feijóo se ha hecho cacotas. Lo importante es romper con el juego envenenado, con ese eterno claudicar por el qué dirán". Pero qué dices Rebeca. No da igual para nada. Eso sería hacerle un regalo a Sánchez de inmenso valor, estaría año y medio diciendo, como dijo ayer Bolaños, que el gallego se lo ha hecho en los pantalones, que teme al Gran Sánchez y tal y tal. Estas son las cartas que hay y con las que Feijóo tiene que jugar. Si no lo entiende, que pregunte a Ayuso, que tiene mucha experiencia en lidiar con las trampas de Sánchez.

Jesús Rivases dice que "Pedro Sánchez tiene prisa, mucha prisa"y "quiere tumbar cuanto antes a Alberto Núñez Feijóo". Pues claro. "Feijóo, al frente del PP, pone de los nervios al líder del PSOE que ha decretado su caza, captura y exterminación política", aunque "la obsesión de denostar en todo momento al líder del PP quizá revela nerviosismo". O histerismo, pero Feijóo ya sabe lo que le espera. No le ha salido tan mal la estrategia del habla chucho que no te escucho de este verano.

"Hay quien no descarta una coincidencia de generales, autonómicas y municipales en mayo". "Adelantar elecciones es una apuesta fuerte, pero no sería la primera vez que el líder del PSOE se lo juega a todo o nada y las prisas por destrozar a Feijóo cuanto antes son sospechosas". La campaña de insultos responde a que las encuestas le mantienen hundido. No adelantará elecciones y se desentenderá de lo que suceda en las municipales.