Isabel Rodríguez, portavoz de Sánchez: "Mentir es pecado"

"No hay que engañar a la gente nunca, la verdad siempre tiene que prevalecer, mentir es pecado y hay que aplicarlo a la política y a la comunicación". Así, sin sonrojarse, se ha pronunciado la portavoz del Gobierno que preside un embustero compulsivo como Pedro Sánchez.

Isabel Rodríguez secunda así la campaña del Gobierno contra los medios de comunicación que, según el presidente del Gobierno, son servidores de poderes oscuros, señores que fuman puros en cenáculos madrileños que quieren derrocarle.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial ha clausurado el acto de presentación de un informe sobre "Bulos y Desinformación" elaborado por Servimedia y Estudio de Comunicación.



Isabel Rodríguez ha defendido que el derecho a la información es un derecho constitucional y algo que hay que "cuidar, mimar y hacer prevalecer entre todos, también los poderes públicos". El mensaje parece destinado a su presidente, que ataca todos los días a los medios que no le bailan el agua.

El debate es "muy sugerente" y que se trata de un tema "muy importante, no solamente para el periodismo sino para la sociedad en su conjunto y para el Gobierno", ha continuado, sin reparar en que es precisamente el presidente del Gobierno el que más engaños y mentiras descaradas acumula en su vida política.

Una de las conclusiones del estudio es que los bulos y la desinformación es un problema que se causa "entre todos". Ante este dato, la ministra ha explicado que la "parte positiva" es que si entre todos se causa entre todos se puede "remediar y combatir". "Este paso es muy importante, primero reconocer el problema y entre todos tenemos la responsabilidad de combatirlo", ha precisado. Algunos más que otros, ha olvidado precisar.

Tras la pandemia y el actual momento de crisis, Rodríguez ha comentado que "se precisa de una información de servicio importante", por lo que ha apostado por "recuperar el nexo con lo que siente y preocupa a la ciudadanía". "Tengo toda mi confianza en los medios de comunicación", ha afirmado. No se ha referido en ningún momento a las mentiras y la falta de información que tuvieron que padecer los ciudadanos durante la pandemia con las ruedas de prensa de Fernando Simón, Illa, o las comparecencias dominicales de Sánchez.

Respecto al debate de los nuevos formatos de comunicación, la ministra ha reconocido que a las propias administraciones les "cuesta tener claro qué se considera medio de comunicación" ya que "no todos son medios de comunicación que ofrezcan una información veraz". El problema es que, curiosamente, los medios que el Gobierno considera que no ofrecen información veraz son todos críticos con el Gobierno. De hecho, Sánchez solo concede entrevistas a medios amigos como la SER o La Sexta mientras veta a los no afines como ABC, Libertad Digital, La Razón, El Mundo o emisoras de radio como la Cadena Cope y Onda Cero.

La primera conclusión del informe sobre 'Bulos y Desinformación' es que tanto medios como ciudadanos "coinciden masivamente en que el problema de los bulos, las 'fake news', se ha agravado y empeorado mucho después de la pandemia".

El estudio apunta que para la opinión pública los responsables de la difusión de bulos son "todos", ya que internet es una herramienta en la que todos participan, por lo que "los primeros responsables" de la desinformación "son los usuarios y los segundos los medios de comunicación".

En cuanto a la actividad de propagación de bulos de medios de comunicación, en el estudio salen como más marcados los medios digitales. Así, los periodistas señalan que los medios que más bulos propagan son los digitales y los que menos las agencias de noticias, como la promotora del informe Servimedia.