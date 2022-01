Sánchez, un dictador con una corte de "esclavos" en los medios

El Mundo

"Anticorrupción asume la investigación contra Ada Colau por subvencionar a entidades afines". Dice el editorial que "Ada Colau no debiera permanecer ni un minuto más en su cargo. Al menos, así hubiera de ser si la alcaldesa de Barcelona comulgase sin ambages con el escrupuloso Código Ético de su partido. Ya ha anunciado que no lo hará". Lo raro sería que lo hiciera. Los podemitas son lo más corrupto que se ha visto en este país.

"Colau forma parte del conjunto de líderes de la llamada nueva política —como Iglesias, Echenique o Monedero— que ellos mismos han colocado el listón de la asunción de responsabilidades muy alto y, a la hora de chocar contra él, se olvidan completamente de sus palabras". Lo incomprensible es que haya borregos que les sigan votando.

"Los cargos electos de Barcelona en Comú se comprometen a dimitir de forma inmediata por una imputación judicial relacionada con la corrupción y a abandonar su puesto si se les acusa de cometer esos delitos con perjuicio a fondos públicos, como es el caso".

"Una vez más, cuando llega el momento, trasluce que nunca hubo voluntad de convertir esos principios y compromisos en acciones para dignificar la vida pública. Que solo eran palabrería y demagogia". Una banda de engañabobos que lo único que querían era vivir como marajás a costa del bolsillo de los demás.

David Jiménez Torres también habla sobre Ciudadanos, ahora que está a punto de desaparecer. "Ciudadanos lleva años sin saber qué hacer con el PSOE y con el PP; como mínimo, desde las primeras elecciones de 2019, cuando los populares resistieron el intento de sorpasso y los socialistas mostraron que los pactos de Sánchez no eran una sentencia de muerte electoral. Desde ese momento, el debate sobre qué relación establecer con este PSOE ha despedazado de forma recurrente a Ciudadanos; y los gobiernos de coalición con los populares solo han beneficiado a una de las partes". Cierto, pero esa no es la causa principal de la desaparición de Ciudadanos.

Arcadi Espada endurece la polémica con Federico Jiménez Losantos a cuenta de Vox. "Hombre, hombre. Nuestro Federico va a votar a Vox pero quiere que le llamen centrista". ¿Desde cuándo quiere Federico que le llamen centrista, Arcadi? "En la radio lleva semanas advirtiendo a Vox de que debe prepararse para gobernar. Creo que una mañana hasta llegó a decir 'para asumir responsabilidades de Gobierno', oh. Cómo no va a rebelarse cuando llaman a Vox extremista. Pero fuera del extremo Vox no es nada, ni siquiera para él en cuanto lo piense. Mucho alentarles a que lleguen al Gobierno y gobiernen. Pero a los dos decretos ya estaría Fjl llamándole Santicomplejines a Abascal".

"Luego tengo una razón del tipo práctico para el abandono de la pulsión centrípeta. Solo hay que mirar a Francia y ver en qué ha acabado el centrado de madame LePen. Su extremo lo ha ocupado Éric Zemmour, una figura de la radio francesa, ensayista superventas, columnista y agudo polemista, bien instalado en la sesentena y hoy candidato a la presidencia de Francia".

"No querría yo por nada del mundo que Federico, por extremas necesidades del servicio, se viera obligado a abandonar el haiku". Esto va a acabar mal.

El País

"El PSOE mira a la derecha tras el portazo de ERC a la reforma laboral". "Rufián concentra sus ataques en la vicepresidenta Díaz: 'No apoyamos ni votamos proyectos personales'". CEOE reitera que se saldrá del pacto si se cede a los nacionalistas". Pues sí que se está torciendo el cacareado consenso.

Editorial sobre la ley de vivienda, otra de las iniciativas que el Gobierno anuncia a bombo y platillo y se quedan en nada. "La vivienda es uno de los grandes déficits del estado de bienestar en España". Este no ha estado en Londres.

"Sigue estando entre las preocupaciones más acuciantes de los españoles por la carestía de precios, la escasez del parque de alquiler y las graves dificultades que encuentran los más jóvenes para emanciparse en condiciones dignas, o sin verse abocados a compartir piso". Todos hemos compartido piso cuando éramos jóvenes, tampoco es un drama.

"El Ejecutivo también contaba con incluir en el paquete aprobado en el Consejo de Ministros del martes la nueva ley de vivienda, pero las discrepancias en el seno del Consejo General del Poder Judicial sobre quién ostenta las competencias en esta materia —autonomías o Gobierno— han retrasado hasta finales de mes la aprobación del informe prescriptivo pero no vinculante del CGPJ". Sí, últimamente al Gobierno no le sale nada a derechas. Reforma laboral estancada, ley de vivienda estancada.

ABC

"Sortu pone precio a Sánchez para seguir en la Moncloa: liberar a todos los presos de ETA". Bah, eso se lo paga Sánchez con gusto. "El socialismo tiene la vista puesta en un futuro Gobierno vasco junto a Podemos y Bildu. Y tan es así, que el PSE ya actúa sin careta, a cara descubierta, y con orgullo de legitimidad", dice el editorial.

ABC insiste en denunciar el despotismo del Gobierno con los medios de comunicación. "El veto a medios de comunicación concretos y específicos es una decisión política profundamente antidemocrática de la que solo tiene culpa el presidente del Gobierno". "El Gobierno no quiere una prensa libre, sino adeptos militantes de su causa que difundan exclusivamente lo que él quiere a mayor gloria de su gestión". Y lo malo es que los tiene a montones en La Sexta, la SER, El País, el diario de Escolar y muchos más. Medios que no tienen periodistas comprometidos con su profesión, sino siervos de Sánchez dispuestos a mentir si es necesario para agradar a su amo.

"Sánchez está extendiendo su chiringuito de favores a medios generosos con él para proteger su imagen a toda costa". "Pero es que además de ofrecer sospechosos tics dictatoriales, todo esto es tan absurdo como inocuo". "Moncloa no quiere aclarar nada a los medios, sino adoctrinarlos para que actúen con obediencia lanar porque su objetivo real sigue siendo tensar y fracturar a la sociedad". Y a ello contribuyen con sumo gusto los propios periodistas. Qué pena de profesión, qué bajo ha caído.

Dice María Jesús Peláez: "Hoy es ABC, Colpisa, Cope, El Mundo, La Razón, Libertad Digital, Onda Cero y Servimedia... y pasado mañana será usted". Si se refiere a los medios sanchistas, se equivoca. Son serviles por convencimiento, dispuestos a difundir falsedades y mentiras. "Viendo que no se puede convertir en verdad una mentira por muchas veces que se repita, que a la gente ya le cuesta tragarse las trolas, han decidido silenciar la verdad para que solo resuenen las patrañas. Luego, los amiguetes ya se ocuparán de convertir las noticias falsas en mentiras oficiales". Y lo bordan los ferreras, las pepas buenos, los escolares….

Como dice Alberto García Reyes, "el sectarismo honra a los medios vetados y humilla a los invitados". "Cuando un gobierno separa a los medios entre buenos y malos, lo que hace es honrar a los malos y desprestigiar a los buenos". "Si un político escoge a un medio para sus pasteleos es porque cree que le sirve como portavoz, porque atiende sus dictados. Y a Sánchez le encanta leer hoy lo que dictó ayer. Es un magnífico dictador. Por eso el que transcribe sus arengas y luego las elogia tiene permiso para estar en todos los corrillos, pero es un pobre esclavo". Esclavos encantados de serlo.

La Razón

Sánchez y Díaz chocan por la negociación de la reforma laboral. Explica Jesús Rivasés más o menos cómo va la cosa. "Pedro Sánchez necesita aprobar la reforma laboral para recibir más fondos de Europa. La vice Yolanda Díaz, que se recupera de un ómicron leve, quiere esa medalla. Los indepes de ERC dicen, ahora, que no cuenten con ellos. Arrimadas, al borde del colapso de Ciudadanos, se ofrece, pero sus votos no bastan y Díaz tampoco los quiere". Un follón con mucho consenso.

Julián Cabrera habla de los cordones sanitarios. "Resulta que algún tipo de acuerdo del PP con la derecha contigua vendría poco menos que a poner en serio peligro los fundamentos de nuestra democracia, empezando por una hipotética investidura presidencial que se pondría en entredicho desde el minuto uno, pero meter en el gobierno a declarados anti sistema o pactar presupuestos del estado, reforma laboral y otras nada menores cuestiones con formaciones radicales del mundo independentista o grupos reciclados desde la violencia armada que aún no condenan el terrorismo, sí se corresponde con el armonioso y legítimo juego democrático". Eso es lo que intentan vender.

"Sánchez ha conseguido dormir a pierna suelta con sus compañeros de cama, pero otros no lo tendrían tan fácil. De nuevo los cordones sanitarios… solo para una parte". El principal problema de Casado es que es él mismo el que ha puesto un cordón sanitario a Vox. A ver cómo gestiona eso.