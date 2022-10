España se mantiene como uno de los países occidentales que menos ayuda a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania se encuentra en su octavo mes. El Gobierno de Kiev ha conseguido en el último mes y medio dar la vuelta a la situación y robar la iniciativa a los rusos, que bastante tienen con aguantar los envites de los soldados ucranianos, decididos a recuperar las zonas de su país que permanecen ocupadas por los efectivos de Moscú. Si en septiembre fue solo en el frente de Jarkov, a principios de este mes de octubre los ucranianos ganan terreno ya en todos los frentes.

Un pieza fundamental para que la contraofensiva ucraniana esté resultando un éxito está siendo sin duda la ayuda económica y militar que recibe de los países occidentales, que le están aportando sistemas de armas mucho más modernos que los que tenían y más modernos también que los que emplea el ejército ruso. A esto se une que, a cada paso que dan, se encuentran que mucho material ruso abandonado que les está sirviendo para armar a sus unidades.

Esa ayuda militar y económica occidental, que está siendo coordinada por Estados Unidos y la OTAN desde la base aliada en Ramstein (Alemania), está siendo también monitorizada por el Ukraine Support Tracker, un observatorio específico que está elaborando el Kiel Institute for the World Economy, un think tank o centro de estudios de origen alemán y que está considerado como uno de los 50 más influyentes del mundo.

España vuelve a aparecer una actualización más como uno de los países que menos ayudar militar está proporcionando al Gobierno de Kiev. Exactamente, aparece como el vigésimo contribuyente a la liberación de Ucrania. Tan sólo hay cinco países que se han comprometido a enviar material bélico al Gobierno de Kiev y que envían menos que España. Tienen ligeramente superiores a la de Luxemburgo, con el que se encontraba empatado en la actualización del pasado mes de agosto.

Ayuda militar a Ucrania comprometida por cada país y ayuda militar aportada hasta el momento.

El esfuerzo español es bastante menor que el que están realizando otros países que tiene economías o niveles poblaciones mucho menores a los de España y que, por tanto, cuenta con Fuerzas Armadas mucho más pequeñas. Es el caso, por ejemplo, de las tres repúblicas bálticas (Lituania, Estonio o Letonia) o de Eslovaquia. Estos países, que estuvieron durante décadas dentro del Pacto de Varsovia y bajo el yugo del Kremlín, se están volcando con Ucrania.

En el análisis relativo a la aportación de países o instituciones sumando lo destinado a ayuda militar, económica y humanitaria (coste que suponen los refugiados, los traslados médicos de heridos en combate…), España aparece la decimosexta en el ránking, dos por debajo que en la actualización del pasado agosto, cuando figuraba en la decimocuarta posición. En estos dos meses ha sido superada por Austria y Dinamarca.

Total de la ayuda entregada a Ucrania, entre material militar, dinero y ayuda para refugiados o heridos de guerra.

La opacidad española y los nuevos envíos

El Kiel Institute for the Wordl Economy está explicando desde la primera aparición de los datos de su observatorio que es posible que la posición de España y de otros cinco socios (Francia, Alemania, Italia, Portugal y Finlandia) puede aparecer viciada en el informe por la opacidad de todos ellos, debido a que son los únicos que no están haciendo público, con luz y taquígrafos, la ayuda real que están enviando a Ucrania.

España todavía tiene pendiente de entregar buena parte del material militar que anunció el pasado mes de agosto que enviaría a Ucrania. La pasada semana ha enviado a Ucrania vía terrestre un conjunto de 20 blindados TOA (Transporte Oruga Acorazado), así como material sanitario y uniformes de invierno. Un envío que no aparece en los datos del observatorio alemán, pues fue cerrado a 3 de octubre.

Está todavía pendiente el envío de un sistema de lanzamisiles Aspide, con el que se han estado adiestrando una veintena de militares ucranianos en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, y que está previsto que sea entregado a mediados de este mes de octubre a las autoridades ucranianas (más o menos sobre el miércoles 19 de octubre).