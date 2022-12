"Pasó el tiempo de los votos coquetos: llega el de las papeletas furiosamente eficaces"

El Mundo

"La ex 'número dos' de Calviño coloca al marido de la vicepresidenta con sueldo de "alta dirección"". ¡Fiesta, fiesta! Viva el nepotismo. Los que venía a regenerar han convertido las instituciones en un cortijo de enchufados sin cortarse un pelo.

Encuesta del día de la Constitución: "Los votantes del PSOE sí defienden la Constitución: sólo los socios de Sánchez piden un cambio profundo". Pues los votantes del PSOE no saben lo que votan. El PSOE es Pedro Sánchez, que se pasa la Constitución por el forro, salvo el artículo referido al CGPJ eso es lo único que le interesa a Sánchez de la Constitución. Los votantes del PSOE deben ser conscientes de que votar PSOE es votar Podemos, ellos sabrán.

"Arrimadas y Bal se reúnen durante una hora en busca de "unidad" en plena "batalla campal" por el control de Cs". Hay que estar muy mal de la chota para pelearse por el control de la nada. Están haciendo el ridículo. Nadie explica mejor que Jorge Bustos lo que sentimos los que alguna vez nos ilusionamos con Ciudadanos. En una carta a un amigo del partido se queja de que "no duraba tanto un funeral desde la procesión de Juana la Loca tras el féretro de Felipe el Hermoso". Bueno, el de Isabel II tampoco estuvo mal.

"Escúchame, querido. No hay ninguna posibilidad científica de que votar a Cs sea remotamente útil a la causa liberal de una España de libres e iguales. En cambio hay evidencia contrastada de que la fragmentación del centroderecha beneficia a Sánchez; es decir, a Iglesias, a Otegi y a Junqueras. Sí, ya sé que el PP está lleno de rancios y que tú eres mucho más moderno que todos esos conservadores. Pero ya pasó el tiempo de los coquetos votos expresivos y llega el de las papeletas furiosamente eficaces. Tenemos la ley electoral que tenemos. Y en las próximas elecciones no nos jugamos la supervivencia del centro, la vigencia de la Tercera España, el futuro del liberalismo progresista o el porno de los ángeles con la ley del sí es sí. O gobierna Feijóo o nos revienta un Frankenstein a pijo sacao desinhibido por las urnas". "Así que deja de cazar brujas en un cementerio submarino mientras ensayas posturitas progresistas. Baja de ahí, copón: el teatro está vacío". Suscribo cada una de las palabras de Bustos, que las dice desde el dolor más profundo.

Arcadi Espada critica a Batet, que tiene un lío monumental con lo que debe decirse en el Congreso y lo que no. "La presidencia del Congreso, sin embargo, se ha arrogado la facultad de decidir cuándo determinadas palabras de los diputados deben ir esposadas entre corchetes". "La actual presidenta pone entre corchetes todo lo que suena mal a su oído tan casto. Aunque somete el desagrado a las circunstancias: ha hecho decir a sus portavoces que el envío a galeras de las palabras diputadas dependerá del «contexto y el momento»: de cómo se sienta ese día nuestra presidenta y, por supuesto, de quién diga qué". Y todos sabemos los odios y amores de la presidenta. "El Congreso ha dejado de ser un lugar reservado, como lo fue el aula, y tal exposición obliga a tomar precauciones a los ínclitos guardianes de la moral. De modo que la inviolabilidad tradicional del diputado queda seriamente vulnerada. Porque, en política, el juicio realmente inhabilitante es el mediático. El único que no puede ponerse entre corchetes". Así que ahora serán la SER y El País los que digan qué puede decirse y qué no.



El País



Mensajito de Moncloa a Podemos. "La división a la izquierda del PSOE situaría a la derecha al borde de la mayoría. Una candidatura unitaria con Yolanda Díaz restaría votos a Sánchez, pero acrecentaría sus opciones de seguir gobernando". Firma Félix Bolaños bajo el pseudónimo de Xosé Hermida. O Iglesias se apea del burro y baja del monte, o Sánchez sale de Moncloa y sus chicas se quedan sin ministerios. En resumen, en el PSOE están acojonados con la bronca entre Podemos y Yolanda e intentan hacer el boca a boca a esa cosa de la Yoli que se llama Sumar y que hasta ahora lo que ha hecho es dividir y restar. En la clandestinidad, porque el engendro de la vice no lo conoce nadie salvo los lectores de El País y los oyentes de la Ser.

Otra conclusión de la supuesta encuesta." La apuesta por otro Gobierno de coalición cala entre los votantes del PSOE. Son más los seguidores socialistas que se decantan por alianzas con otras fuerzas que los que preferirían un Ejecutivo en solitario". Este Bolaños, qué jeta tiene. Todo el mundo sabe, socialista o no, que sin Podemos, Bildu y ERC, el PSOE no podrá gobernar, preferir un Ejecutivo en solitario es una quimera.

El editorial, erre que erre con Sumar. Se nota a la legua que no tienen ninguna confianza en que el espacio de Yolanda vea la luz. "La principal conclusión del barómetro de diciembre de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sobre la articulación del espacio político a la izquierda del PSOE es nítida: los votantes naturales de esta franja electoral se muestran a favor de una candidatura conjunta con capacidad para aglutinar a todas las izquierdas bajo las siglas de la plataforma Sumar, liderada por Yolanda Díaz". Sí, los podemitas lo han dejado clarísimo. A Pablo Iglesias se le puede acusar de muchas cosas, pero no de hipócrita. Está muy a favor de la cobarde, miserable y desagradecida Yolanda.

"De presentarse por separado, las probabilidades más altas de gobernar pasarían a una hipotética alianza del Partido Popular con la ultraderecha de Vox", advierte Moncloa. O hacéis las paces o salimos del poder. "Construir un marco de confianza para promover esa unidad es el principal reto al que se enfrentan las izquierdas alternativas si aspiran a rentabilizar la disposición favorable de su electorado". Si aspiran a seguir en el poder, quiere decir El País.

Guantazo directo a Pablo Iglesias "El margen de maniobra ha de ser necesariamente amplio si cada posición evita el encastillamiento o la soberbia de una razón innegociable". "A la luz de la encuesta, es posible repetir un ciclo político progresista iniciado hace tres años por el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez". Dios nos libre, nos vamos al exilio. La frase de Bustos cobra todo el sentido. O gobierna Feijóo o nos revienta un Frankenstein a pijo sacao desinhibido por las urnas.

ABC

"Arrimadas prolonga la agonía de Ciudadanos". Inés, hija, déjalo ya. Estáis muertos. Rivera mató al partido al negarse a intentar siquiera negociar con Sánchez para evitar la entrada de Podemos, lo convirtió en una opción inútil. Y ya está, no hay más. "Yo contigo no voy ni a la vuelta de la esquina", le dijo Rivera a Sánchez, recordatorio para aquellos que ahora pretenden quitarle toda la responsabilidad al que fue presidente de Cs. Puede que Rivera tuviera razón en lo de la banda, pero no fueron esos sus motivos para entregar Moncloa a Pablo Iglesias. Debió, al menos, dar la impresión de que lo intentaba. Por respeto a sus votantes, vaya.

Como dice Julián Quirós, "Ciudadanos fue una idea bonita en un momento en el que España necesitaba una plataforma regeneracionista. No es que la idea se fuera al traste", es que sus líderes se lo cargaron. "El partido murió con la propia dimisión de Albert Rivera, en realidad Inés Arrimadas no tuvo nunca opciones reales de recuperar al convaleciente; el drama es que ni siquiera saben ponerse de acuerdo para decidir quién debe encargarse de la sepultura". Al menos, que nos eviten el triste espectáculo de pegarse al escaño para seguir viviendo del dinero público como vulgares podemitas. Dignidad, señores de Ciudadanos.

"Vox se suma al independentismo y planta al Congreso el 6-D". ¿Hay vida inteligente en el partido de Abascal? Dice Ignacio Camacho que "el tradicional debate sobre la reforma de la Constitución, un clásico de esta fiesta, ha perdido este año relevancia, sazón y pertinencia. No tiene sentido deliberar sobre una modificación de la ley fundamental cuando el Gobierno ha decidido dejarla indefensa ante cualquier intento no ya de desobedecerla sino de sublevarse directamente contra ella. El mejor homenaje que se le ha ocurrido a Sánchez como regalo de cumpleaños consiste en ponerla a los pies de sus adversarios para que la pateen a su gusto cuando les parezca oportuno sin riesgo de salir condenados". "Sánchez duerme cómodo, apoltronado en el colchón de sus inquietantes apoyos, pero ahora, como él mismo predijo, somos los ciudadanos constitucionalistas los que padecemos insomnio". Pero los votantes de Vox están dispuestos a defender la Constitución, y eso no se hace abandonado el campo de batalla.

Como dice el editorial, "la Carta Magna está por encima de cualquier presidente, y también del que ahora preside España". "Igual que se equivocó el año pasado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con un discurso de partido y no institucional, se equivoca este año Vox negándose a asistir a los actos oficiales conmemorativos de la Constitución".



Isabel San Sebastián dice que "la Constitución Española celebra hoy su cuadragésimo cuarto cumpleaños en estado de sitio. Sostenida por el Rey, por un poder judicial acosado con ferocidad y por una oposición más mansa de lo que la pieza en juego demandaría, resiste a duras penas el despiadado asalto desatado contra ella por el Gobierno llamado a protegerla. Un Ejecutivo uncido al yugo de los peores enemigos de España, cuyo presidente ha puesto su destino y el nuestro en manos de los independentistas que llevan décadas aprovechando cada resquicio legal, cada situación de inestabilidad parlamentaria y cada ventana abierta a la tolerancia para minar las defensas de este bastión democrático custodio de nuestra patria". Mayor razón para no abandonar.

"La Constitución los ampara, sí, pero quien juró hacerla cumplir carece de convicción, de dignidad y de coraje para honrar su propia palabra y el cargo que desempeña". A él solo le interesa el artículo sobre e CGPJ, que no se le cae de la boca para chantajear al PP.

"El tiempo apremia. Las próximas elecciones son la última oportunidad para impedir el asalto final a la Constitución y a España". Y solo hay una manera de hacerlo. Hay que impedir como sea que Sánchez logre retener el poder. Con las pinzas en la nariz que sean necesarias.

La Razón

"ERC «negocia» con Moncloa arreglar la malversación". Eso no tiene arreglo, si van a legalizar el robo de dinero público no hay manera de disfrazarlo.

Tampoco La Razón celebra con alegría el Día de la Constitución. Todo fue muy guay hasta que llegaron "Pedro Sánchez y sus socios extremistas, que han convertido la hazaña del 78, que consolidó la democracia pluralista plena, en el objetivo de su virulencia institucional". Sánchez es el "responsable de una administración que gobierna de espaldas a los deseos y las necesidades de la mayoría para atender y cumplir con las exigencias de los aliados proetarras y separatistas que blindan su poder". Vamos, el zorro que guarda el gallinero. "Tal vez lo más serio y peligroso, aquello que retrata a la obra y a su autor, sea que se ha actuado contra la Constitución y al margen de los cauces previstos sin contar ni consultar con el pueblo soberano. La legitimidad de origen que conceden las urnas debe ser renovada a diario con integridad y moral de ejercicio. La ley de leyes nos ampara ante el abuso y el despotismo. La oposición está obligada a defenderla con todos los medios a su alcance y los ciudadanos a respaldarla en las urnas contra los hostiles". ¿Consultar al pueblo soberano? Sánchez no cree en más pueblo soberano que él y sus socios filoetarras y separatistas.

Jesús Rivases firma la elegía de Ciudadanos. "C’s tuvo su oportunidad, la dejó pasar y ahora todo indica que está en la agonía. Rivera soñó y rozó la gloria cuando creyó en el «sorpasso» desde el centro al PP. En 2018, todo apuntaba a un pacto PSOE-C’s, que sumaba una mayoría absoluta confortable. No pudo ser. Rivera no lo tenía claro y a Sánchez –esa es la verdad que no se recuerda– tampoco le interesaba, pero lo que quedó es que C’s no hizo todo lo que podía para pactar con el PSOE, como tampoco jugó sus cartas cuando ganó las elecciones catalanas. No tenía mayoría, pero pudo hacer más. Luego llegó la debacle en las urnas porque su clientela –que estaba incómoda con el PP y con el PSOE– se sintió traicionada. Ahora, sus líderes, Inés Arrimadas y Edmundo Val, se disputan el poder interno en público, como quien firma un acta de defunción". Todo muy cutre. En fin, Cs ya es pasado lo entierre quien lo entierre. Hagamos caso a Bustos y miremos al futuro, nos jugamos mucho.