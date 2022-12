"La gran protesta nacional que se avecina"

El Mundo

"Unanimidad entre los expertos sobre los datos del paro: "Están distorsionados"". "Vox se cuela en la protesta del PP que exige la dimisión de Montero y la "rectificación, ya" de la ley de 'sólo sí es sí'". ¿Se cuela? Hombre, fue a apoyar. Y la calle es libre.

Dice el editorial que "la izquierda está imponiendo una moralización de la vida pública y privada asfixiante". "Con el dinero de todos, Podemos encabeza una batalla cultural basada en la cancelación del discrepante". Es la esencia de Podemos, para eso nacieron, para generar odio y violencia, política y física, son el partido del odio.

Cita el editorial el sin fin de campañas que ha prohibido la dictadura de Podemos para imponer por las buenas o por las malas su forma de pensar a todo el mundo. "En el Congreso esa moralización se refleja en el arrinconamiento constante de la derecha y el centro derecha, dibujados como enemigos de las mujeres. El desequilibrio es evidente". "El tablero siempre está inclinado en favor de una izquierda que dicta qué puede y qué no puede decirse y hacerse, qué es «violencia política» y quién la practica. La consecuencia es peligrosa: se resienten las libertades individuales y la convivencia. Ante esta pulsión arrolladora es cuando la verdad y el derecho a opinar y discrepar deben defenderse con la mayor de las firmezas". Y luego algunos se escandalizan cuando algunos dicen que el rey está desnudo y vivimos en una dictadura.

Raúl del Pozo nos tranquiliza, recuerda que hemos vivido tiempos peores, como cuando "Indalecio Prieto sacó una pistola en el hemiciclo y que en los debates con Alejandro Lerroux, el inventor del populismo carpetovetónico llegó a decir: «Alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres»". "La tensión es menor que en otras épocas, aunque el radicalismo verbal, esa forma de oportunismo e impotencia dialéctica, ha contaminado el lenguaje y ha normalizado el insulto". No cantes victoria, Raúl, a Irene solo le falta sacar una recortada.



Dice Federico Jiménez Losantos que "lo peor de Irene Montero es su insensibilidad hacia las víctimas de los violadores, pero no es algo personal, sino ideológico. Obedece a la compulsión enfermiza de la izquierda de identificarse con los delincuentes y no con sus víctimas, de ahí sus atrocidades legales". "Cuando violadores, pederastas o asesinos en serie salen de la cárcel es para violar, abusar o asesinar", no hay más.

"Cuando Llop y las comunistas de género defienden «ir más allá del carácter punitivo de las penas», recitan a Foucault (Surveiller et punir ). Pero las penas son el castigo que los delincuentes merecen; la cárcel, la protección de sus víctimas. Punto". "En sus leyes, este Gobierno es profundamente comunista. Y para el comunismo, el luminoso mañana obliga a soportar hoy la dictadura del proletariado, léase comisariado, es decir, su dictadura, que aquí es la de Sánchez. Ayer iban 41 violadores y agresores sexuales favorecidos por la Ley Montero. Pero los males del socialismo son siempre por una buena causa. Ojito con discutirlo". No, no, en breve discutir a Sánchez o a Montero estará penado con cárcel.

Rafa Latorre acusa a Irene Montero de frivolizar con la violación. "Quizás cree que al decirlo con el ceño fruncido no se percibe la ligereza. Lo más probable que no sea capaz, ella misma, de percibir lo que el sintagma 'cultura de la violación' devalúa la violación. Pretender reducir la ferocidad biológica del crimen sexual a una cuestión cultural es sólo una de tantas irresponsabilidades que se han cometido con un afán político. Las hay mayores". Y para colmo, trata de desanimar a las mujeres violadas para que no denuncien al dibujar "el proceso como un tortuoso sometimiento inquisitorial de la víctima. No es verdad que en una comisaría, ni hoy ni ayer, le midan la falda a la denunciante de un delito sexual. Tampoco le espera un bigotudo con aliento a ajo que, con sonrisa escéptica, le dirija preguntas rijosas.

Toda víctima de un delito sexual ha de saber, por una razón de salud pública, que será atendida por una policía mujer equipada con la debida sensibilidad y formación". Se agarra, ridículos a un caso de un juez y una minifalda que sucedió antes de que ningún podemita hubiese nacido.

"La última coartada argumental para justificar el fracaso de la ley del sí es sí es que los bienintencionados legisladores no han sabido explicar que su motivación no es punitivista". Sí, el podemismo trata de exculpar la suelta de violadores en masa porque están curados y hay que darles otra oportunidad… para violar.

"Irene Montero señala al segundo grupo parlamentario como patrocinador de la cultura de la violación, sin percibir siquiera cómo esa acusación brutal incide en el abaratamiento de la violación que, por más que lo niegue, su ley ha promovido". Pero eso a ella le da igual.

El País

"Rusia advierte del "enorme" riesgo de una guerra nuclear". ¿Otra vez? Qué cansino es Putin. "La reforma de la sedición: a toda prisa y en horario de mínima audiencia". "La eliminación del delito de sedición y su reemplazo por otro de desórdenes públicos agravados pasó el primer trámite parlamentario la pasada semana en un debate que finalizó pasada la medianoche. El segundo lo superó este jueves —de nuevo con un apoyo muy holgado, 185 diputados— a la hora de comer, con el banco azul vacío y un hemiciclo casi desierto hasta el momento de la votación. Se ve que tienen prisa.

"A la hora del debate, la mayoría de los diputados ya se había ido a comer, una vez finalizadas las votaciones del pleno ordinario anterior. Del Gobierno, ni rastro. Algunos grupos rebajaron además el rango de los diputados elegidos para defender sus posiciones, a diferencia del primer debate. En el PP, la portavoz, Cuca Gamarra, cedió el testigo a Rojas, su número dos, y en ERC Gabriel Rufián delegó en Telechea. Solo Ciudadanos puso en liza a su líder, Arrimadas". Parece que coincidió con un partido de fútbol y eso es sagrado.

"PP y Unidas Podemos se resisten a una comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla". "Los populares no quieren cuestionar la actuación de la Guardia Civil y UP elude reprobar a Marlaska como ministro de la coalición".

Josep Ramoneda pide directamente a Sánchez que lo cese. "Del caso Nador-Melilla a estas alturas ya queda claro que la suerte de Marlaska está en manos de la Fiscalía, y que después de su comparecencia del miércoles pasado, por sentido común, sólo cabrían dos opciones: la dimisión o el cese. ¿Qué impide a Sánchez forzar el paso?". ¿Qué le ha hecho Marlaska a El País para querer cargársele? Porque no vengan con las milongas de que es por los pobres marroquíes de Melilla y sus derechos humanos.

ABC

"Sánchez obliga a Lambán a humillarse: "Mis palabras fueron desafortunadas"". Madre mía, esa llamada de Sánchez a Lambán debería ser pública. Ignacio Camacho se cachondea. "Los barones del PSOE son una especie de criaturas mitológicas, de unicornios políticos: en realidad no existen aunque hay personas que aseguran haberlos visto". "Uno quiere pensar que la dura requisitoria de Javier Lambán contra la deriva rupturista del sanchismo es sincera más allá de la inquietud que puedan suscitarle las encuestas". "Su discurso ha sido taxativo, contundente, preciso. Lástima que lo matizara de inmediato, disolviendo así el fugaz espejismo de un unicornio vivo, auténtico, material, verídico. Porque los diputados aragoneses también votaron la derogación de la sedición como delito". Ni ese gesto de sumisión ha sido suficiente para killer Sánchez. Le ha obligado a retractarse públicamente y a limpiarle los zapatos con la lengua.

Carlos Herrera está mosca, como muchos, con los "sobres oportunos". "Me llama la atención el manejo de los tiempos: coincidiendo con el inicio del debate que aspira a despenalizar el delito de sedición (a favor de los delincuentes que incurrieron en el mismo), seis días después de los hechos, comunican que se recibió en la puerta de Moncloa (de la puerta no pasó), un paquete bomba. No dudo que sea cierto, pero sí sospecho de su utilización propagandística". No nos fiamos ni un pelo de Pedro Sánchez, hay que jorobarse.

"Resulta siempre sospechoso que un Madrid lleno de bombas, con textos autógrafos comunes, coincida con debates incómodos para el Gobierno, como el que se desarrolla en el Congreso para despejar el camino a los sediciosos hacia sus permanentes objetivos. Se conoce que no era suficiente el partido que enfrentaba a la Selección Española con la Japonesa. Hacía falta algo más. Toda la parafernalia al servicio del despiste oportuno es poca. Somos tontos, de acuerdo, pero no tanto". Este jodío Sánchez es tan tramposo que ya no engaña a nadie.

La Razón

"Ferraz llamó a Lambán para que rectificara sus palabras sobre Sánchez". Insisto, esa conversación tiene que hacerse pública, nos merecemos echarnos unas risas ante semejante humillación. "El enfado provocado en Ferraz y Moncloa obligó a Lambán ayer a ser más explícito en su enmienda. «Dije palabras manifiestamente inoportunas, manifiestamente desafortunadas porque daban lugar a interpretaciones que, en modo alguno, tenían que ver con lo que yo quería decir», aseguró". ¡Chas!, sonaba el látigo de Sánchez detrás. O como en Pretty Woman, hazme más la pelota.

"Sánchez entrega la sedición y renuncia a tipificar el referéndum". "El Gobierno y sus socios tumban las enmiendas a la totalidad de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP y allanan el camino para la derogación exprés". Con nocturnidad y alevosía.

Dice el editorial que "si es grave que el Gobierno esté desarmando sin pausa el Estado de Derecho frente a sus principales amenazas como son los movimientos secesionistas, cuyos líderes fueron condenados e indultados después por el golpe de 2017, no lo es menos que se haya propuesto convertir a las Cortes en un convidado de piedra de la democracia española". "Este Gobierno nos ha demostrado con sus actos que es capaz de todo con tal de alcanzar su primer y casi único propósito, perpetuarse en el poder. Incluido no solo la colonización de las instituciones, y el desprestigio que ello supone, sino el fraude político, y veremos si legal, que supone alterar leyes y principios mayores de la democracia mediante instrumentos y procedimientos soterrados. Minar la fortaleza de la Constitución es muy grave. La hace vulnerable a sus enemigos, que son poderosos en este país. Hacerlo desde el poder sin haberlo sometido a la voluntad popular, de espaldas al pueblo, retrata el abuso de un gobernante impropio".

Toni Bolaño desmiente el editorial. "La oposición de derechas se ha levantado en bloque contra la reforma del delito de sedición. Sin embargo, ni España se rompe ni se vende, como dicen el PP y Vox, ni Cataluña se ha puesto de rodillas, como afirman los de Junts. El equilibrio es complejo, pero tiene razón el presidente cuando dice que la Cataluña de 2022 no se parece en nada a la de 2017".



Abel Hernández señala al culpable de la crispación. "La mayor responsabilidad en el aumento del frentismo corresponde, según opina un amplio sector de la opinión pública, al actual presidente del Gobierno por su altiva y prepotente actitud y su desprecio sistemático al adversario ideológico. Da la impresión de que gobierna sectariamente, sólo para él y para los suyos: la izquierda radical. En resumidas cuentas, la gran protesta nacional que se avecina tiene que ver con la evidente radicalización personal de Pedro Sánchez, que ha contradicho sus propósitos iniciales, influido por sus socios de Gobierno y sus aliados periféricos. Esto, unido a su descarado afán de controlar todas las instituciones y de perpetuarse en el poder, tiene mucho que ver con la crispación y el ambiente viciado que se respira hoy en España". Tiene todo. Al final pasará a la Historia por reeditar una guerra civil en el siglo XXI. Este insensato sin escrúpulos.