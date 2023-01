Sánchez y los chimpancés: "Un político asustado es algo tremendamente peligroso"

El Mundo

"Cuatro de cada diez jóvenes que se fueron al paro en 2022 en la UE son españoles". "Feijóo recupera a Borja Sémper como portavoz de campaña del PP". Vuelve Soraya.

Maite Rico da cuenta del fracaso del Ministerio de Igualdad. "Comenzamos este 2023 como terminó 2022: con un repunte de los asesinatos de mujeres". " Erradicar la violencia -machista o de cualquier tipo- es imposible, pero poco puede mejorar con una ley que parte de un diagnóstico erróneo. A saber: que las mujeres son víctimas «por el hecho de serlo»; no de un hombre concreto, sino «del hombre», violento per se". Pero a la burra de Irene Montero y su cuchipandi no hay quien se lo haga entender.

"Irene Montero y su corte venían a redimirnos y, pese al abultado presupuesto, tenemos un retroceso en la lista de bienestar de la mujer, un aumento de las agresiones sexuales, una ley que beneficia a violadores y pederastas y otra que cuestiona la biología. Su dogmatismo les lleva a defender a madres secuestradoras, ocultar las estadísticas de filicidios a manos de mujeres (la mayoría) o a meter en el mismo cajón al maltratador que acuchilla a su mujer y al anciano que sufre un brote psicótico (la salud mental es patrimonio femenino)". En resumen, mientras Irene Montero esté en el Gobierno las mujeres sufrimos un grave peligro.

"Los poderes democráticos de Brasil sofocan el asalto golpista". No como aquí, que el golpe sanchista sigue en marcha. Ignacio Sánchez Cuesta dice que "la derecha está promoviendo la tesis de que Sánchez es el líder supremo de la anti-España. Según puede leerse a diario en los columnistas más recalentados de la derecha, Sánchez tiene la voluntad de desguazar España y permanecer indefinidamente en el poder. Para lograr sus fines, está intentando dar un golpe de Estado, igual que hicieron los independentistas en 2017". ¿Acaso hay alguna duda? No hay más que ver cómo y para quién gobierna Sánchez. "Lo que se está diciendo es, sencillamente, que el actual Gobierno de la nación pone en peligro la supervivencia misma del Estado". El problema Ignacio, no es que lo diga el PP, es que lo estamos viendo con nuestros propios ojos.

Natalia Junquera analiza la figura de Semper, a quien Feijóo "ha pedido que aporte "moderación" al PP en año electoral". Feijóo, ese extremista peligroso, según el periódico del régimen sanchista. "Feijóo ha ido erosionando, con palabras y hechos, la imagen de gestor moderado que había construido en los años de mayoría absoluta en Galicia y como barón no alineado con la estrategia de Casado. Permitió que Vox entrara por primera vez en un Gobierno autonómico al pactar con el PP en Castilla y León; ha comparado a Pedro Sánchez con un dictador y ha recuperado a ETA en la dialéctica de la oposición". Tocate las narices, Sánchez nos ha mentido a la extrema radical de Podemos hasta en la sopa, un partido que reniega de la monarquía constitucional. Por no hablar ya de sus pactos con separatistas y filoetarras. Lo pueden repetir hasta la saciedad, pero no podrán convencer a nadie de que Feijóo es un extremista peligroso. Sánchez ya ha demostrado que sí lo es.

"Expertos critican que Igualdad va por libre en la violencia de género". De hecho con Irene mueren más mujeres que nunca.

Ignacio Camacho advierte de lo sucedido en Brasil. "Da igual que se trate de Brasil, Perú, El Salvador, Cataluña, Estados Unidos o cualquier sitio donde haya arraigado y crecido la semilla del populismo. Cuando se polariza la sociedad mediante el estímulo de instintos banderizos, se cuestiona el mecanismo electoral, se deslegitima el ordenamiento jurídico y se vacían de contenido las instituciones para ponerlas al servicio del Ejecutivo, el golpe está servido". O sea, Sánchez.

"Aquí no hay otro objetivo que la demonización del adversario, la misma hostilidad exaltada que provoca la quiebra civil de los regímenes americanos y amenaza a los europeos con un inquietante efecto de contagio. El problema es que uno de los dos grandes partidos sistémicos se ha sumado a la dinámica rupturista de sus aliados y a un deterioro institucional (y constitucional) que acabará de una u otra manera en colapso". ¿Actuará la izquierda en España como los de Bolsonaro en Brasil si Sánchez pierde las elecciones?

"Feijóo frena la denuncia en la UE contra Sánchez". Feijóo está hecho un lío, a ver si se aclara. "Año electoral, vía moderada Génova no hará ruido en Bruselas con la Justicia contra el Gobierno. «Vamos a actuar con sentido de Estado ante el semestre europeo»". Feijóo no se entera de lo que tiene enfrente no tiene ningún sentido de Estado.

"Para el PP es clave mantener una estrategia de oposición que no asuste a votantes moderados, de centro, que en las pasadas elecciones apoyaron a Pedro Sánchez, pero que en los próximos comicios podrían estar valorando dar su respaldo al PP". Y en Moncloa sueñan con "que el semestre español de Presidencia comunitaria sea un revulsivo para la imagen del presidente del Gobierno". En Moncloa no se enteran. La imagen de Sánchez está tan deteriorada que no hay presidencia comunitaria ni milagro que sirva de revulsivo. La mayoría de la gente apaga la tele cuando aparece.

Abel Hernández sigue empeñado en que hay un PSOE bueno. "Una de las dudas que circulan en los ambientes políticos de España al asomarnos al año electoral es qué va a ser del PSOE, el viejo partido socialdemócrata del puño y la rosa". "Aun en el caso, poco probable a estas alturas según los sondeos y el creciente rechazo popular a la persona del candidato, de un ajustado triunfo del sanchismo en los comicios de final de año, no es seguro que eso salvara la vida del histórico partido". En el pecado llevarán la penitencia.

Pero Abel está convencido de que "salvar al PSOE tras el frustrado experimento del sanchismo se presenta así como una apremiante tarea, que concierne a todos los demócratas conscientes de su importancia para mantener el equilibrio constitucional y la estabilidad política". "Esto no quiere decir que hay que apoyar el sanchismo en las próximas elecciones para evitar malos mayores". ¿Apoyar al sanchismo? Tu deliras.

Sabino Méndez compara a los políticos con los chimpancés. "A veces olvidamos que el cerebro de un presidente de gobierno es el resultado –como en todos los humanos– de una evolución, con lo cual podemos encontrar en él las mismas exactas partes que en un chimpancé o en cualquier otro mamífero. Por tanto, ahora que entramos en año electoral, los políticos que arranquen con las encuestas en contra experimentarán la lógica emoción biológica del miedo (que definimos como «instinto de supervivencia política» cuando queremos llamarlo de una manera elegante). Y un político asustado es algo tremendamente peligroso". Sánchez ya es peligroso sin estar asustando, pone los pelos de punta solo imaginar de lo que es capaz si tiene miedo. Un chimpancé furioso es un lindo gatito comparado con Sánchez.