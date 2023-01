Temor a que la izquierda llame a rodear parlamentos tras el 28-M

El Mundo

"El sector conservador ve una "declaración de guerra" el "rodillo" progresista en el TC". La extrema izquierda sanchista ha declarado la guerra a la derecha en todos los campos. Ayer, el dictador Pedro Sánchez "alertaba contra los que usan "la mentira, continúan con una escalada verbal y se acaba en el asalto a las instituciones democráticas". Vamos, una exposición de su carrera política. ¿Quién rodeó el Congreso, Sánchez? Sánchez aclaraba, a continuación, que se estaba refiriendo a "fascistas" como "a los que se enfrenta Lula", lanzando un aviso al PP. ¿Quién dio una alerta antifascista en Andalucía al no aceptar el resultado de las urnas, Sánchez? Daniel Ortega empieza a parecer un demócrata impecable comparado con Pedro Sánchez. Ojito, acabará metiendo en la cárcel a Feijóo. Ya ha culminado el asalto a la Justicia para ponerla a su servicio.





Dice el editorial que "la elección del magistrado Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional (TC) culmina el deterioro de la apariencia de imparcialidad del máximo órgano de garantías del Estado y es la constatación de que en su renovación no ha primado el sentido institucional sino el principio de apropiación. Gana el favorito de Moncloa y el rodillo, una mayoría de siete a cuatro inédita desde la Transición, se completa al romperse todas las normas no escritas para impulsar a otra magistrada próxima al PSOE a la vicepresidencia y negársela a la minoría conservadora". "Se consuma así la estrategia gubernamental para dominar al principal contrapoder del Estado de derecho por el método de quebrar los consensos y optar por la abierta politización, violentando el espíritu de la Constitución". El golpe de la dictadura sanchista a la justicia.

Dice David Jiménez Torres que que ni en EEUU, ni en Perú ni en Brasil las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad apoyaran los recientes desafíos al orden constitucional", que "ese abismo no se cruzó".

"La Historia indicaría que el tipo de fractura política que estamos viendo en muchos países acaba conduciendo a terribles conflictos civiles. Sin embargo, llevamos unos cuantos episodios de este tipo y ese deslizamiento, por suerte, no ha ocurrido". "Nuestros tiempos son de polarización, de erosión institucional y de masas movilizadas por populistas, pero ¿es posible las cosas se queden ahí? Al final, todos los casos mencionados han terminado en fracaso. Aunque siempre se puede decir: por ahora". Eso, por ahora, en el caso de España, Sánchez está empezando a dar mucho miedo.





El País

"La mayoría progresista hace presidente a Conde Pumpido". El subtítulo es un chiste malo. "El ex fiscal general afronta el reto de recuperar el prestigio de la institución". Conde Pumpido, el que fue mayordomo de Zapatero y ahora de Sánchez. Pero qué guasa se gasta el periódico de la dictadura sanchista.

Como era de esperar, Pepa Bueno está exultante, es una gran victoria del déspota de Moncloa. "Tras un trimestre de elevadísima tensión institucional, el tribunal de garantías está renovado y este miércoles eligió nuevo presidente, Cándido Conde-Pumpido, un magistrado de larga trayectoria y profundo conocimiento jurídico y del Estado, quien fue fiscal general en la etapa del presidente Rodríguez Zapatero". Sí, el que arrastró su toga por el polvo del camino. Un juez sin escrúpulos.

"La vicepresidenta será otra magistrada progresista, Inmaculada Montalbán, en lugar del candidato de la actual minoría conservadora, como se había hecho hasta ahora para dotar de pluralidad a los cargos del tribunal". Naturalmente, de esta anomalía también tiene la culpa el PP.

"El daño al prestigio del tribunal tardará en curarse y ese es el reto más importante que tiene por delante el nuevo presidente". Con la dificultad de que el nuevo presidente no tiene ningún prestigio, todo el mundo sabe que está al servicio del PSOE. Sánchez podía haber elegido a otro menos conocido.

"Renovado el Constitucional, recuperada la normalidad en el tribunal de garantías, lo grave en términos cualitativos sigue siendo la perpetuación de un atrincheramiento inaceptable del PP en un CGPJ con el mandato caducado desde hace más de cuatro años". "La moderación no es un tono de voz". No, parece que la moderación es acusar a la oposición de ultraderechista, acusarles de asaltar las instituciones y de golpistas. Esa es la moderación del régimen sanchista.

ABC

"La mayoría progresista del Constitucional rompe la tradición y deja a los conservadores sin vicepresidencia". Dice el editorial que "el presidente del Gobierno llevaba meses pugnando por dar un vuelco ideológico al Tribunal Constitucional –algo que por norma tocaba y a nadie debe escandalizar porque son las reglas de las mayorías en democracia–, y lo ha logrado de manera definitiva con un triunfo avasallador". Este tío tan temible gana todas las batallas. Falta la definitiva, la de las urnas.

En cuanto a Conde Pumpido, "sus antecedentes, su gestión y sus afirmaciones durante años no ofrecen dudas de su falta de distancia con el poder político. Así se hace difícil prejuzgar que vaya a reconstruir una imagen del TC ajena a criterios de dependencia política, o al servicio de una autonomía total de criterio".

"La conclusión es que el nuevo TC, con un exministro de Justicia de Pedro Sánchez, una antigua jefa de gabinete de Moncloa, un exfiscal general de un Ejecutivo socialista, y antiguos vocales del CGPJ nombrados en su día por PSOE e IU, tiene visos de ser el más directamente politizado de la historia". Lo que quería Sánchez.

Girauta escuchó con atención a Feijóo en el Foro ABC para recoger impresiones. "Pues bien, mi gozo en un pozo, porque si hay alguien que apenas le provocará impresión alguna, ese es Feijóo". Sí, acostumbrados a los rufianes, iglesias o sánchez Feijóo es como un somnífero.

"En la era del antagonismo descarnado, se mantiene inmutable; no se permite ironías cuando habla de cosas serias, lo cual sucede (cree) todo el rato. Esto frustrará a sus adversarios. ¿Cómo vas a meter miedo con Feijóo?". Por eso El País hace el ridículo cuando trata de tacharlo de extremista, es que dan risa.

"¿Es para evitar juicios negativos que el próximo presidente no transmite impresiones? No creo. Estoy casi seguro de que él es así, de ahí la ventaja: cualquier intento sanchista de presentarle como un peligro está condenado al fracaso". Sobre todo porque el sanchismo sí que transmite impresiones. Terror, fundamentalmente.

La Razón

"Conde Pumpido se estrena con un aviso al independentismo". Conde Pumpido hará lo que le mande Sánchez. Marhuenda está muy tranquilo. "Es uno de los mejores penalistas de nuestro país y creo que no querrá culminar el periodo final de su carrera quedando como una marioneta del poder. Es demasiado inteligente y hábil como para cometer errores o adoptar decisiones que desprestigien al TC" . Sí, Marhuenda lo dice. "Tengo confianza en que el nuevo presidente estará a la altura de la responsabilidad que acaba de asumir, la más relevante de su carrera profesional". "Por ello, espero que no se manche la toga". Pues, como muy bien sabes, Marhuenda, eso no depende de Pumpido, está en manos de Sánchez.

José Antonio Vera es más realista. Pumpido "funcionará al frente del Tribunal Constitucional como un Tezano más. Como los presidentes del CIS, la RTVE, el INE, Correos o Loterías. En realidad, quien va a mandar a partir de ahora en el Constitucional es Sánchez". "Pumpido es tan de Sánchez como Tezanos, y hará cuanto esté en su mano para que su presidente no pierda votación alguna. Y lo hará sin el menor complejo. Igual que lo han hecho al nombrar vicepresidenta a otra progresista, rompiendo la tradición de otorgar ese cargo al sector contrario. Controlando la presidencia y la vicepresidencia tienen aseguradas todas las Salas. Es lo que importa".

Julián Cabrera se olió desde el domingo que la izquierda iba a utilizar lo de Brasil contra Feijóo, como todos, los conocemos perfectamente. "La que ya ha comenzado –con dos cruciales citas con las urnas a la vuelta de meses– probablemente acabe siendo la más interminable precampaña electoral de toda nuestra democracia, pero esto, que no tiene por qué ser necesariamente nocivo, alberga el peligro real de una degradación del sistema, si los argumentos de algunas estrategias se centran en la descalificación sistemática de la condición democrática del adversario abrazando postulados guerra civilistas que pensábamos enterrados, pero que han ido reverdeciendo al albur de un populismo revanchista empeñado en sacar réditos demoscópicos repartiendo carnets de pedigrí democrático". "Solo cabe esperar tras una eterna precampaña, que los que aquí ya tienen experiencia en ello –estos sí– no llamen a rodear parlamentos tras el «28-M»". Efectivamente, porque en España ha sido la izquierda la que ha rodeado el Congreso y ha sido la izquierda la que ha dado una alerta antifascista al no reconocer el resultado de unas elecciones en Andalucía. Si gana la derecha, la izquierda, PSOE incluido, tomará las calles y las instituciones como han hecho los bolsonaros de Brasil. En España, como en Perú, el fascismo y el golpismo está en la izquierda.