El Mundo

"El Consejo Fiscal alerta de que el Gobierno equipara a 'mossos' y 'ertzainas' con agentes del CNI". Y ya puestos, ¿por qué no con la policía municipal? En fin, es lo que tiene depender de independentistas de todo pelaje. Y ya empiezan a salir los ladrones de la cárcel tras la ley de Sánchez. "El juez del caso Acuamed pregunta a Anticorrupción si modifica sus peticiones por la reforma de la malversación". Lo cierto es que Podemos y el PSOE se están haciendo con una buena bolsa de votantes entre violadores y ladrones.

Federico Jiménez Losantos critica la vuelta al sorayismo de Feijóo. "En el PP hay un retorno que no falla: el centrismo, la moderación, los pactos con el PSOE y lo que Cristina Losada llamó "el síndrome de la mujer maltratada" ante la izquierda y el nacionalismo". "Los sorayistas repiten, al modo Hare Krisna, tres palabras de orden hipnótico: moderación, centro y sosiego. Ellos van duchados y acicalados; ellas también, pero sin peluquería". "Su política es administrar las leyes de la izquierda, que respetan religiosamente".

"Feijóo dice que quiere los votos de Vox y ficha a los que odian a Vox. Por lo visto, piensa que cuatro millones de votos que dejaron el PP hartos de Mariano y Soraya volverán al PP rehabilitando el sorayismo, símbolo de todo lo que aborrecen aquellos votantes: las leyes de Violencia de Género y Memoria Histórica o feria de jueces con el PSOE y para el PSOE. Los Reyes Magos le han traído a Abascal un regalo inmerecido. O quizás sí". Quizá sea que Feijóo no quiere los votos de Vox, sino de aquellos seres mitológicos que algunos ven de vez en cuando a los que llaman socialistas antisanchistas.

De todos modos, Rafa Latorre advierte a Semper que no se haga ilusiones, que lo de moderado le va a durar un ay. "Borja Sémper ya sabrá a estas alturas que su moderación ha entrado en fase terminal. Tal es el sino de cualquier portavoz del PP". En un suspiro, Sánchez y su tropa mediática le tacharán de radical, facha, y tal y tal. "Asumirlo le resultará enormemente liberador y no hacerlo le tendrá sin resuello corriendo de un lado a otro al imposible reencuentro con la moderación", que encontrará, y por poco tiempo, cuando le lama las botas a Sánchez. Y repito, por poco tiempo.

"Los geodestas de la moderación suelen arrojar un tópico que pronto le caerá encima al propio Sémper. Dirán de él que se ha echado al monte". Que esté preparado, pronto estará a la derecha de Vox, un trumpista, un bolsonaro… a la espera de que Sánchez dé la orden a sus terminales mediáticas.

Emilia Landaluce dice una verdad como un templo. "El único atractivo que tiene ahora mismo el PP es la posibilidad de echar a Pedro Sánchez". "A final de año, habrá que ver si el PP suma mayoría con Vox o si, como apuntan algunos encuestadores, se produce un empate técnico entre Sánchez plurinacionalista y el centroderecha. Es decir: una situación ingobernable". Estamos ya todos viviendo en el próximo mes de diciembre. "Los encuestadores apuestan entonces por un espacio de consenso en el que PP y PSOE se tendrán que entender para sacar al país del bloqueo tedioso". Eso no pasará nunca, aunque haya que repetir elecciones hasta la saciedad, ya lo hemos vivido. El PSOE jamás pactará con el PP, jamás, no les reconoce legitimidad para existir; no es no, no es no, no es no, qué parte del no no ha entendido. Va a tener razón Sánchez y a algunos les falla la memoria.





El País

"Los líderes del ‘procés’ condenados pedirán al Supremo que dicte una nueva sentencia absolutoria" tras la reforma de la malversación. "Las defensas de Junts y ERC argumentarán que no cometieron ningún delito y que la inhabilitación también debe extinguirse". Lo esperado, vaya, para eso lo ha hecho Sánchez.

"Feijóo compagina fichar a gestores sorayistas de perfil moderado y de Cs con su discurso más duro". ¿Ves Borja? Esto es lo que te espera, hagas lo que hagas y digas lo que digas.

"El Gobierno insiste tras la primera pregunta de un juez: la reforma de la malversación no beneficiará a los corruptos. El Ejecutivo está seguro de que la norma es muy clara y no sucederá como en el caso de la ley del ‘solo sí es sí'", nos hace tragar hoy Carlos Cué. "El Gobierno está absolutamente seguro de que esta vez las cosas están meridianamente claras". Jaja, jaja, jaja. Pero si ya está sucediendo. El periodista se suma a los ataques a los jueces. "El escenario de que como efecto colateral fuera utilizada por algunos jueces para beneficiar a los corruptos sería demoledor para el Ejecutivo". Vamos, Cué, no te cortes, di los fachas con togas. Lo que nos vamos a reír cuando los ladrones de Sánchez salgan de la cárcel como los violadores de Montero.

ABC

"Feijóo reta a Sánchez a que gobierne la lista más votada". Otro debate que tiene más años que la tarara. Los barones territoriales se han puesto de los nervios. "Kitchen, Púnica, Acuamed: La reforma de malversación genera ya dudas en la Audiencia Nacional". Y por supuesto Griñán no entrará en prisión.

Dice el editorial que "el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro ayer en el Foro ABC que su única estrategia política y su verdadera apuesta personal en este año electoral pasa por ser fiel a la moderación, en las formas y en el fondo, y que cualquier tipo de presión externa para que endurezca el tono o radicalice al PP pinchará en hueso por muchas críticas que pueda recibir". ¿El mensajito va a dirigido a alguien en particular?

Alberto García Reyes dice que "tuvo Feijóo ayer en el Foro ABC un hallazgo oratorio: el Gobierno de España está intervenido por sus socios. La simbiosis entre Sánchez y los antisistema da como resultado lo que hoy llamamos sanchismo, que es un régimen basado en el relativismo radical". "No importa que en su programa electoral no figurase ni una sola de las medidas que está tomando, ni que tampoco las incluyese en el discurso de investidura que escribió tras el pacto con toda la alfalfa anticonstitucionalista. La palabra de Sánchez no vale nada. Esa es la verdadera tragedia". Lo más alucinante es que le tiene sin cuidado que todo el mundo lo sepa, que ya nadie le crea una palabra, que cada cosa que diga o prometa levante carcajadas. Ni se inmuta, el psicópata.

"El gran peligro del sanchismo es que arrasa con la verdad, la distorsiona, la hace dependiente. Para el aparato antisistema nada es cierto salvo su opinión". El mayor problema de Feijóo es que se enfrenta "al mayor enemigo de la palabra que se ha sentado nunca en las Cortes españolas". Y encima se se envanece de ello.

La Razón

"El TC elige presidente con el voto progresista dividido". No se habla de otra cosa en el metro. "Los escritos de Fiscalía sobre la malversación esperarán a que el fiscal general unifique criterio". El editorial contradice a El País (o al Gobierno, que viene a ser lo mismo). "La reforma de la malversación causará inevitables efectos generales en todos los procedimientos, incluso los ya juzgados, porque se parte de que hay que aplicar al reo, con efectos retroactivos, la norma que más le beneficie. Ya han comenzado los primeros movimientos judiciales para dar cumplimiento a la nueva legislación, con petición de modificación de las conclusiones fiscales en algunos casos que tuvieron fuerte impacto en la opinión pública, como el de Acuamed, que afecta a algunos cargos socialistas, o el de la Kitchen, que implica al Partido Popular. Ante este escándalo político, lo único que cabe exigir al Gobierno es que nos ahorre el espectáculo de insultar a los jueces cuando, como con la «ley del sí es sí» de Irene Montero, suceda lo que inevitablemente tiene que suceder". Ya van apuntando maneras.

Y ya que se habla tanto de lo sucedido Brasil, Juan Ramón Lucas pone las cosas en su sitio. "En España, desde el 23F, los únicos asaltos al parlamento o las únicas manifestaciones promovidas a su alrededor – recuerdo bien las que nos pedían rodearlo, y allá que iban– han sido las impulsadas, convocadas y gestionadas por grupos de izquierda. Los mismos que hoy apoyan al gobierno, los mismos que exigen condena y justicia ante lo de Brasil, y los mismos que han cambiado las leyes para suavizar penas a la carta por sucesos similares". Eso que quede bien clarito.

Por cierto que Tomás Gómez debería visitar al neurólogo, es muy joven para perder la memoria, sobre todo con hechos muy recientes. "Sánchez ha decidido reeditar la confrontación de los dos bloques que le llevó a Moncloa". "Las encuestas no van bien. El análisis más adecuado que puede hacerse de ellas es que los pactos con los independentistas y la tensión con el poder judicial en general, y el Tribunal Constitucional en particular, pueden suponer un voto de castigo. Pero los sondeos no son más que especulaciones vestidas en forma de previsión. La realidad es que, hasta el momento, para Sánchez no ha tenido coste en las urnas y a eso se agarra la maquinaria monclovita".

A ver Tomás, ¿cómo que no ha tenido coste en las urnas? En Madrid arrasó Ayuso y el PSOE quedó como tercera fuerza. En Castilla y León ganó el PP y gobierna con Vox, y en Andalucía ganó el PP con una mayoría absoluta histórica. Y estas son las únicas elecciones que se han celebrado desde la moción de censura. A saber en qué realidad vive Tomás Gómez, pero es para hacérselo mirar por un profesional.