El PP rendirá en Valencia homenaje a Rita Barberá como uno de sus referentes

Este fin de semana, el Partido Popular celebra su Intermunicipal en Valencia con la que pretenden dar el pistoletazo de salida a su precampaña de cara a las elecciones del 28 de mayo bajo el lema "España entre todos".

Un encuentro en el que Alberto Núñez Feijóo reunirá a sus "alcaldables" y en el que también buscan dar una imagen de "unión" entre el pasado, presente y futuro del Partido Popular. De ahí que Feijóo haya invitado a esta cita a los dos expresidentes del Gobierno del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, que compartirán escenario este sábado por la tarde en Valencia. El que no asistirá será Pablo Casado ya que "no ha sido presidente del Ejecutivo", dicen desde Génova, por lo que no estará en ese encuentro.

Pero antes de que Rajoy y Aznar tomen la palabra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el PP rendirá por la mañana de este sábado un homenaje a las exalcaldesas populares que llegaron al poder en 1995, justo un año antes del primer Gobierno de Aznar. Así lo ha explicado en rueda de prensa este jueves el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Homenaje a Barberá

Para ello emitirán un vídeo en el que aparecerán Teófila Martínez, Luisa Fernanda Rudi o Celia Villalobos, y en el que tendrá un recuerdo importante también la que fuera alcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá.

El PP de Feijóo quiere rendir un homenaje en su ciudad a la que fuera una de las alcaldesas más conocidas del PP y que falleció en noviembre de 2016. "Este recuerdo a Rita Barberá es necesario porque su figura, como una de las primeras alcaldesas de gran ciudad en España, no ha sido los suficientemente reconocida tras su muerte dentro del PP", reconoce un alto cargo popular.