La solución del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el Tribunal Constitucional para desbaratar la inhabilitación política del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras se ha complicado porque Cándido Conde-Pumpido tiene que seguir apartado en la causa del 1-O.

El actual presidente del TC se vio obligado a abstenerse en dicho procedimiento en abril de 2021, después de que Libertad Digital desvelase una intervención del magistrado izquierdista sobre el 1-O en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2017, en la que se refirió implícitamente a los delitos de sedición o malversación. Por ello, los condenados por el golpe pidieron su recusación y el magistrado se vio obligado a apartarse del caso.

Fuentes jurídicas consultadas por LD destacan que "Conde-Pumpido deberá seguir absteniéndose en la causa del 1-O en el TC, ya que si Junqueras presenta un recurso contra la revisión de condena del Tribunal Supremo, el Constitucional tendrá que estudiar la ejecutoria de la sentencia y sigue siendo el mismo caso. Nada ha cambiado a pesar de que Conde-Pumpido haya pasado de ser magistrado a presidente del Constitucional, tendrá que seguir absteniéndose. No se debe volver a estudiar la abstención de Conde-Pumpido, la decisión ya se tomó en su día".

La Sala Penal del Supremo condenaba este lunes a Junqueras por delitos de desobediencia y malversación en el 1-O, confirmando su inhabilitación hasta el año 2031. El Supremo revisaba la sentencia sobre el golpe dictada el 14 de octubre de 2019 tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja la malversación. La defensa del exvicepresidente catalán planea presentar un incidente de nulidad contra dicha revisión de condena con miras a recurrir posteriormente ante el Constitucional.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por este diario recuerdan que "Conde-Pumpido no será el único magistrado del bloque izquierdista del TC que no podrá participar en la deliberación sobre el 1-O. Los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez tampoco". Con la abstención de Conde-Pumpido, Campo y Díez, el Pleno del TC quedará en empate técnico, 4 magistrados izquierdistas y 4 conservadores.

Recordamos que Campo lideró el expediente de indulto a los golpistas del 1-O siendo el ministro de Justica de Pedro Sánchez, mientas Laura Díez fue alto cargo del Ministerio de la Presidencia y posteriormente, vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña.

Las declaraciones de Conde-Pumpido desveladas por LD

Libertad Digital desveló en marzo de 2021 unas declaraciones de Cándido Conde-Pumpido sobre Cataluña durante el "Seminario del 40 Aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa" celebrado en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017. En ellas, Conde-Pumpido denunciaba que en Cataluña "el fenómeno adquiere un carácter singular si los que agitan esta bandera pretendidamente democrática para subvertir la Constitución situándose deliberadamente al margen del Derecho no se integran en grupos marginales como cabría pensar, sino que están cómodamente instalados al frente de las instituciones. O en casos que nosotros hemos tenido que analizar en el Tribunal Constitucional concretamente de instituciones autonómicas".

"Y disponen por ello", añadía Conde-Pumpido, "de la preeminencia de los medios y de los instrumentos que les proporciona el propio marco constitucional para garantizar el autogobierno de su Comunidad incluida la disposición de cantidades relevantes de dinero público". Es decir, el magistrado progresista del TC y ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero hablaba sobre la subversión de la Constitución y la disposición de dinero público para estos fines. Los golpistas fueron condenados por el Supremo por delitos de sedición o malversación.

Tras denunciar LD estas declaraciones, Conde-Pumpido decidía abstenerse y presentaba un escrito ante el TC: "No estoy incurso en ninguna de las causas de recusación", no obstante, añadía que dada la "controversia constitucional, social y política" generada por la causa del 1-O, se "impone y justifica, de forma singular, el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza en la imparcialidad de la actuación de este Tribunal, de manera que, cualquiera que sea su sentido, no se puedan deslegitimar indebidamente las resoluciones que habrán de ser dictadas, en sentido estimatorio o desestimatorio".