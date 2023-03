La querella del árbitro Estrada Fernández sobre el caso Negreira no se ha tramitado por un "defecto de forma"

La justicia catalana no ha tramitado la querella sobre el caso Negreira presentada por el árbitro de VAR, Xavier Estrada Fernández, dos semanas después de ser presentada por un "defecto de forma".

Estrada Fernández ha sido el único árbitro que ha denunciado en los tribunales los pagos irregulares del F.C. Barcelona de 1,4 millones entre 2016 y 2018 al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. Estrada Fernández, retirado como árbitro de campo en 2022 después de trece temporadas en la élite, presentaba la querella ante los Juzgados de Instrucción de Barcelona contra Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero, por un presunto delito de corrupción deportiva o fraude deportivo.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consultadas por Libertad Digital afirman que "la querella de Estrada Fernández fue presentada en los Juzgados de Instrucción de Barcelona por un procurador al que se advirtió de un defecto de forma. Concretamente, faltaba incluir un poder especial de representación obligatorio para poder tramitar el escrito. La querella sin el poder especial a efectos formales no existe".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "para subsanar el ‘error’, Estrada Fernández sólo tenía que aportar el poder especial o bien, presentarse él personalmente para firmar y ratificar la querella. Dos semanas después, aún no lo ha hecho y la querella no se puede admitir o rechazar, porque es como si no estuviera presentada".

Otras fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que "un juez instructor puede iniciar un procedimiento de investigación tras la presentación de una querella, al haber recibido noticia de un hecho presuntamente delictivo (‘Notitia Criminis’), aunque no se haya presentado el poder especial requerido. Simplemente, el juez no dará al querellante por personado como acusación en la causa hasta que presente el poder especial y subsane ese defecto de forma. Podría pensarse que algún juez está remoloneando".

Recordamos que si el juez admite a trámite la querella de Estrada Fernández, el caso Negreira quedaría judicializado y la Fiscalía Provincial de Barcelona debería remitir inmediatamente al juez instructor su investigación tal y como recoge el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim): "Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado que dirige Álvaro García Ortiz sigue "revisando y corrigiendo" la propia querella elaborada por la Fiscalía Provincial de Barcelona sobre el caso, adelanta por este diario, contra el F.C. Barcelona, el que fuera presidente de la entidad blaugrana entre 2014 y 2020, Josep María Bartomeu y Negreira por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad documental.

Una querella que también afectaría a Albert Soler es exdirectivo de Barça y hasta hace pocas semanas, director general del Consejo Superior de Deportes, segundo de a bordo del organismo tras el secretario de Estado y presidente del mismo, José Manuel Franco. Tanto Franco como Soler estaban bajo las órdenes del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta. Inicialmente, la querella del Ministerio Público iba a ser presentada este mismo lunes.

Es decir, que la Fiscalía no termina de presentar su querella sobre el caso Negreira, el árbitro Estrada Fernández no subsana el error formal de su propia querella y la justicia catalana tampoco investiga por su propia iniciativa la causa.

La querella de Estrada Fernández

La querella del árbitro de VAR, Xavier Estrada Fernández también se dirige contra Dasnil 95 SL, empresa propiedad de José María Enríquez Negreira y administrada por su hijo Javier desde 2002, a la que la Fiscalía investiga por los pagos de 1,4 millones que el Barça realizó entre los años 2016 y 2018. En su escrito, Estrada Fernández exponía que, en su condición de vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira "tenía o podía tener" influencia sobre el colectivo arbitral.

Además denunciaba que existía "un ánimo de lucro evidente" por el hecho de recibir cuantiosas sumas del Barça. La querella expone que en su tarea de coach deportivo de muchos árbitros el hijo de Enríquez Negreira también podía ejercer su influencia sobre los colegiados. Por último, la querella de Estrada Fernández consideraba que los hechos denunciados atentan contra la transparencia del fútbol profesional, el buen nombre de los árbitros y la integridad que debe guiar el comportamiento de este colectivo.