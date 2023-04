Las consecuencias del giro del PSOE sobre la gestación subrogada: "Va camino de una implosión"

La cuestión de la gestación subrogada se ha convertido en un tema de discusión en España desde hace una semana cuando la popular Ana Obregón confirmó que había tenido una hija en EEUU a través de este método. La propia actriz y presentadora ha confirmado en una entrevista en la revista ¡Hola! que realmente es la abuela de la menor tras cumplir la última voluntad de su hijo fallecido de cáncer hace unos años.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el portavoz de la Asociación Son Nuestros Hijos, Eduardo Chaperón, ha explicado cómo se trata en España la cuestión de la gestación subrogada después de que tras conocerse el caso de Ana Obregón se haya atacado desde el Gobierno y otros sectores de la izquierda a las familias que llevan a cabo este procedimiento para tener hijos. Chaperón ha contado que sólo en us asociación tiene 1.800 miembros y que no se sabe con certeza cuántos nacidos de esta manera hay en España. "Es algo que llevamos pidiendo desde hace muchos años porque para poder cuantificar un fenómeno social hay que tener los datos. Nosotros pedimos que haya un registro", ha añadido.

En este sentido el portavoz de esta asociación ha cuantificado que en EEUU y Canadá nacen y se registran en los distintos consulados unos 1.400 niños cada año por gestación subrogada por lo que "en los últimos 20 años serán entre 20.000 y 30.000 niños". Ha dicho también que son "partidarios" de que el debate sobre la gestación subrogada que ahora ha llegado a la primera línea política "se abra en cualquier caso".

"Es verdad que hay algunas cuestiones que no ayudan como que estemos en un año doblemente electoral y que esté tomándose más desde un punto de vista político que viene a ser ciertamente caníbal: conmigo o contra mí, blanco o negro. Parece que los partidos políticos de este país han asumido la función de Twitter donde todo es blanco o es negro. Deberíamos dejar que este debate se abra, pero que se abra escuchando a las familias; a las mujeres afectadas; a los profesionales de la psicología, medicina, la antropología o del derecho y, sin embargo, tenemos a determinadas ministras criminalizando, señalando y diciendo qué modelos de familias son buenos y son malos. Para esto que no se abra el debate", ha reflexionado.

Pese a todo lo que se ha generado sobre esta cuestión en los últimos días Chaperón ha indicado que "en términos generales estamos contentos porque por primera vez en mucho tiempo se ha dado voz a las familias, se ha podido escuchar el testimonio de la realidad de los casos y los procesos de la gestación subrogada y no lo que algunas quieren hacer creer que es. Que nada tiene que ver con la realidad. En términos generales estamos contentos porque a la sociedad española le ha llegado la realidad de la gestación subrogada: mujeres que deciden libremente ayudar a que familias puedan crear su familia".

El cambio de criterio del PSOE

El portavoz de la Asociación Son Nuestros Hijos ha hablado también de la posición de los partidos políticos y, en especial, de los que componen el Gobierno de Pedro Sánchez: PSOE y Podemos. Ha dicho que se han sentado "con el PP, con ERC, Cs, Bildu, Junts, Más País, Vox… con absolutamente todos los partidos salvo dos: PSOE y Podemos" y ha añadido que "no será porque no lo hemos intentado".

"Por supuesto que no nos hemos sentado con Irene Montero a la que pedimos por carta que nos atendiera. No es una novedad que este Gobierno actúe de forma ideológica, no es una novedad que este Gobierno en vez regular realidades sociales regule opiniones. En este caso, es doloroso porque tenía a muchas partes con las que hablar: menores y mayores de edad que han nacido por gestación subrogada; familias; asociaciones; países que ya han regulado; derecho comparado; catedráticos… tiene infinidad de voces y lo único que ha hecho el Gobierno es sentarse con tres asociaciones feministas que publican libros y se benefician de ello y con nadie más", ha apuntado Eduardo Chaperón.

Ha señalado también que desde el Gobierno de Pedro Sánchez y concretamente desde el ministerio de Igualdad "han regulado en base a un dogma, una doctrina, y no deja de sorprenderme. Sobre todo viendo la chapuza legislativa que tiene. No entiendo cómo se puede ser tan sectario en temas que afectan a familias y menores. No sé qué están persiguiendo".

Sobre los países que la han regulado ha dicho que hay "dos tipos, los países en los que está regulada por vía de norma y los que la jurisprudencia lo ha regulado". En los primeros están: EEUU, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Grecia, Holanda o Ucrania y en los segundos: Colombia, Argentina, México, Perú o Bélgica. "Es la mayor parte de los países democráticos y de nuestro entorno", ha explicado Chaperón que avisa que "en la situación de España creo que ya somos únicos y vamos a negar una realidad que es global". También ha puesto el ejemplo de Francia donde "el Gobierno de Macron está dando pasos a favor de regular". Sobre cómo trata el caso de la gestación subrogada en la Unión Europea ha dicho que "se ha llevado cuatro veces al TEDH porque Francia no quería reconocer la filiación de estos menores y es el tribunal el que ha dicho que el interés superior del menor está por encima de todo. España en ningún caso va a poder negar la filiación de un menor nacido por gestación subrogada porque así lo exige el derecho comunitario".

El portavoz de la Asociación Son Nuestros Hijos ha comentado cómo España tiene desde hace años un "acuerdo con EEUU y Canadá" que fue gracias al socialista Pedro Zerolo, ya fallecido. "Desde la asociación nos pudimos sentar con Zerolo que es un PSOE que, a título particular, echamos bastante de menos y no este PSOE que ha decidido que hay que criminalizar y señalar a las familias". "Yo lo reivindico como persona LGTB porque estoy casado con mi marido y tengo un hijo gracias a Pedro Zerolo", ha contado. Eduardo Chaperón ha recordado que "fue el que obligó a Zapatero a que las parejas homosexuales pudiéramos ser padres" y "ahora tenemos un PSOE liderado por un mal feminismo de Carmen Calvo que dice que lo que hizo Pedro Zerolo estuvo mal".

"Allá ellos y las consecuencias de las acciones que quieran tomar. Los cuadros medios del PSOE cuando hablamos con ellos hay un número importante que no están de acuerdo con esto. El PSOE va camino de una implosión en cuanto a derechos LGTBI y feminismo se refiere", ha vaticinado el portavoz de la Asociación Son Nuestros Hijos.

El caso de Ana Obregón

Eduardo Chaperón ha comentado que en el caso de Ana Obregón "hay muchos debates que se entrecruzan". Ha señalado que "la gente" critica "que una persona mayor pueda llevar a cabo un proceso de gestación subrogada", pero que al hacerlo en EEUU "es completamente legal". "Si no gusta, que se aparte la soberbia y se regule en España con las condiciones más garantistas o éticas", ha añadido.

También se ha preguntado: ¿Quién soy yo para decirle a una mujer si puede o no puede cumplir el último deseo de su hijo? No me veo con la superioridad moral para decir si me parece bien o mal. No me gustaría verme en esa situación y por eso no me atrevo a dar mi opinión". La tercera cuestión es la de la edad y cree que "hay casos al revés, de gente que no tiene ni la capacidad económica ni de madurez con la responsabilidad de criar a un niño". "No sé si se la está criticando por ser mujer, ser mayor o que no responda a una determinada ideología porque he visto muchos casos de otras personas y no se ha montado este revuelo", ha apuntado.

"A veces me sorprende el caso de Ana Obregón. Este caso específico donde una persona es padre soltero postmorten y se inscribe la filiación a favor de su abuela como madre me atrevería a decir que nuestra querida Ana Obregón ha vuelto a hacer historia. Y a ver si efectivamente acaba haciendo esto porque veremos si el Gobierno se lo permite, como aquí se rige todo por ideología no me extrañaría que la utilizaran como una cabeza de turco", ha reflexionado Chaperón.

"Que todo el mundo diera la cara"

El portavoz de la Asociación Son Nuestros Hijos ha dicho que está "a favor" de que se abra el debate "y los partidos se posicionen" y sobre que sea un proceso altruista ha dicho que "en EEUU no es un proceso altruista". "Los detractores de la gestación subrogada ponen como argumento en contra que es carísimo y que sólo lo pueden hacer ricos. Si quiere que algo sea garantista eso tiene un coste, no es gratis. Una mujer que está llevando a cabo un embarazo por nueve meses ya está haciendo bastante. El altruismo siempre se lo pedimos a las mujeres. ¿Es feminista exigirle a una mujer que lleve a cabo un embarazo altruistamente? Yo creo que tiene que haber una compensación. No quiero que una mujer viva de esto, pero entiendo que tiene que tener una compensación. Somos un poco cínicos", ha explicado.

También ha dicho que "se llevan a cabo en EEUU más de 1.400 procesos al año y se conoce uno porque lo ha hecho Ana Obregón". "Me gustaría que todo el mundo diera la cara, famosos y no famosos. Porque al final somos cuatro los que nos exponemos, pero no me extraña que la gente no se quiera exponer porque tenemos un Gobierno que se dedica a señalar, criminalizar y amenazar con meter en la cárcel", ha indicado Chaperón que piensa que "es una estrategia decidida del Gobierno porque lo que no se ve no existe, no quieren que existamos, que nos vean". A él le "encantaría que famosos explicaran la realidad. Es un proceso precioso en el que se rompen muchísimos dogmas", pero cree que no es "nadie" para "exigir nada viendo la actitud del Gobierno que tenemos".