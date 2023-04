Gestación subrogada: ¿Qué dice la ciencia sobre los efectos médicos y psicológicos?

Los científicos llevan mucho tiempo investigando los posibles efectos diferenciales entre la gestación subrogada y otras formas de maternidad, y sus hallazgos indican que, no existen riesgos adicionales médicos y de salud mental, entre las mujeres gestantes o los niños que dan a luz, en comparación con otras técnicas.

La maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer gestante lleva a término un embarazo en nombre de otra persona o pareja que no puede gestarlo por sí mismos, generalmente por imposibilidad o dificultad de concebir de manera natural debido a problemas de salud, edad o infertilidad.

Hay dos métodos principales: la subrogación tradicional, en la que la madre sustituta es inseminada artificialmente con el esperma del padre biológico, y la subrogación gestacional, en la que se transfieren embriones a una gestante subrogada que lleva el embarazo a término, y en este caso la mujer gestante no es la madre biológica del bebé.

El creciente interés por este método de gestación ha centrado la atención de los investigadores en los efectos médicos y psicológicos de la gestación subrogada, tanto en la mujer gestante como en los niños nacidos mediante esta técnica.

El Dr. S. Spandorfer, del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Weill Cornell Medicine de Nueva York, en el trabajo "Implicaciones médicas y de salud mental de la subrogación gestacional" indica que, "no se encontró evidencia de resultados médicos o psicológicos adversos significativos entre las mujeres portadoras gestacionales o entre los niños que dan a luz.".

Por otra parte, la Dra. C. Bergh, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, concluye tras sus investigaciones que "el resultado perinatal de los niños es comparable a la Fecundación In Vitro estándar y la donación de ovocitos y no hay evidencia de daño a los niños nacidos como resultado de la subrogación." Y respecto a los posibles efectos en la salud mental indica que, "no se encontraron diferencias importantes en el estado psicológico entre las madres intencionales, las madres que concibieron después de otros tipos de tratamientos y las madres cuyos embarazos fueron el resultado de la concepción natural."

En cuanto a los niños concebidos a través de la subrogación gestacional, estos son los actores principales de todo el proceso, es crucial determinar las implicaciones médicas y de salud mental para ellos. Tanto en los trabajos anteriormente indicados, como en los estudios recientes llevados a cabo por el Dr. S. Golombok, del Centre for Family Research, University of Cambridge, UK, no se encontraron diferencias significativas en términos de salud física y salud mental o emocional entre los niños concebidos a través de la subrogación gestacional y aquellos concebidos por otros medios.

Por lo tanto, la gestación subrogada no parece presentar riesgos adicionales médicos y de salud mental para las mujeres gestantes o los niños nacidos mediante esta técnica, en comparación con otras formas de maternidad. Sin embargo, los estudios evidenciaron que las parejas o la persona que contrata a la mujer gestante a menudo experimentan un alto nivel de estrés y ansiedad durante todo el proceso.

La maternidad subrogada puede ser un camino lleno de desafíos legales y éticos. Por eso que es importante conocer todos los aspectos de la maternidad subrogada antes de optar por esta opción reproductiva.